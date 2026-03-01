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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    65BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    A Philips Signage 2000 Series egészen az alapokig újragondolja a tartalommegjelenítést – ez az alapszintű, mégis stílusos, napi 16 órán át üzemelő kijelző egyszerűen beépíthető, különösebb erőfeszítés nélkül. Android 14 rendszerrel működik, UHD minőségben és 400 nit fényerővel.

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    Alapos formatervezés – egyszerű digitális megjelenítés

    • 65"-es
    • Android 14 rendszerrel
    • 400 cd/m²

    Napi 16 órában – a tartalmak akkor jelennek meg, amikor kell.

    A 400 cd/m2-es fényerővel rendelkező UHD Philips Signage 2000 Series kijelzőt akár napi 16 órás folyamatos használatra tervezték – ideális a kora reggeltől késő estig dolgozó vállalkozások számára, amelyek szeretnének jó benyomást tenni.

    Android 14 Professional System on Chip.

    Az Android 14 rendszerrel működő Philips Signage 2000 Series kijelzőt professzionális platformra tervezték, megbízható csatlakozással és beépített biztonsággal. Natív Android alkalmazásokra optimalizált, és lehetővé teszi, hogy a webes alkalmazásokat és szoftvereket közvetlenül a kijelzőre lehessen telepíteni, így nincs szükség külső médialejátszóra.

    Vezeték nélküli képernyőmegosztás lehetősége a Philips ScreenShare segítségével.

    Készítse fel kijelzőjét a jövőre moduláris koncepciónkkal. Az opcionális CRD22 modulnak köszönhetően lehetőség nyílik Wi-Fi és Bluetooth használatára, ezenkívül a Philips ScreenShare funkció is rendelkezésre áll, továbbá nagy hangsúlyt fektettünk az újrafelhasználhatóságra és az újrahasznosíthatóságra, akárcsak a fenntarthatóságra, amihez a WEEE-hulladékok mértékének csökkentése is hozzájárul.

    Alapszintű FailOver technológia. Nagyobb megbízhatóság a folyamatos tartalmakért.

    Alapszintű FailOver technológia 5 V-os hotplug-érzékeléssel. A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazások számára kritikus fontosságú, 5 V-os hotplug-on keresztüli FailOver lehetővé teszi egy másodlagos tartalomforrás beállítását, amely automatikusan lejátszásra kerül az elsődleges média megjelenítési hibája esetén.

    Philips Wave-kompatibilis a távoli eszközkezelés érdekében.

    Fedezze fel a Philips Signage 2000 Series kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      163.9  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      64.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      3840 x 2160
      Képpont-osztásköz
      0,372 x 0,372 mm
      Optimális felbontás
      3840 x 2160 60 Hz-en
      Fényerő
      400  cd/m²
      A kijelző színei
      1,07 milliárd
      Kontrasztarány (tipikus)
      1200:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      8  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion adaptive de-interlacing
      Paneltechnológia
      ADS
      Operációs rendszer
      Android 14
      Pára
      1%

    • Csatlakoztathatóság

      Videobemenet
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Egyéb csatlakozások
      USB 3.0 (x2)
      Videokimenet
      N/A
      Külső vezérlés
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Vonalkimenet
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Osztott mátrix
      Max. 3 x 3
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Lockable
      • Hidden
      Távvezérlőjel
      Lockable
      Jel áthurkolása
      IR Loopthrough
      Energiatakarékossági jellemzők
      ECO mode
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      134  W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      <0,5 W
      Energiacímke-osztály
      G

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Videoformátumok
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1462,3  mm
      Termék tömege
      28,5  kg
      Készülék magassága
      837,3  mm
      Készülék mélysége
      68,9 mm (a fali rögzítésnél) / 89,9 mm (a fogantyúnál)  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      57,57  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      32.96  hüvelyk
      Fali tartó
      400 mm x 400 mm, M8
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  hüvelyk
      Keretvastagság
      14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
      Termék tömege (fontban)
      62,83  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      30 000  óra
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C
      Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
      10–90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      USB képlejátszás
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Belső lejátszó

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memória
      3GB RAM
      Tárolás
      16GB

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Opcionális tartozékok
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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