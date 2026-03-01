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Philips Signage 2000 Series
A Philips Signage 2000 Series egészen az alapokig újragondolja a tartalommegjelenítést – ez az alapszintű, mégis stílusos, napi 16 órán át üzemelő kijelző egyszerűen beépíthető, különösebb erőfeszítés nélkül. Android 14 rendszerrel működik, UHD minőségben és 400 nit fényerővel.
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Philips Signage 2000 Series
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A 400 cd/m2-es fényerővel rendelkező UHD Philips Signage 2000 Series kijelzőt akár napi 16 órás folyamatos használatra tervezték – ideális a kora reggeltől késő estig dolgozó vállalkozások számára, amelyek szeretnének jó benyomást tenni.
Az Android 14 rendszerrel működő Philips Signage 2000 Series kijelzőt professzionális platformra tervezték, megbízható csatlakozással és beépített biztonsággal. Natív Android alkalmazásokra optimalizált, és lehetővé teszi, hogy a webes alkalmazásokat és szoftvereket közvetlenül a kijelzőre lehessen telepíteni, így nincs szükség külső médialejátszóra.
Készítse fel kijelzőjét a jövőre moduláris koncepciónkkal. Az opcionális CRD22 modulnak köszönhetően lehetőség nyílik Wi-Fi és Bluetooth használatára, ezenkívül a Philips ScreenShare funkció is rendelkezésre áll, továbbá nagy hangsúlyt fektettünk az újrafelhasználhatóságra és az újrahasznosíthatóságra, akárcsak a fenntarthatóságra, amihez a WEEE-hulladékok mértékének csökkentése is hozzájárul.
Alapszintű FailOver technológia 5 V-os hotplug-érzékeléssel. A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazások számára kritikus fontosságú, 5 V-os hotplug-on keresztüli FailOver lehetővé teszi egy másodlagos tartalomforrás beállítását, amely automatikusan lejátszásra kerül az elsődleges média megjelenítési hibája esetén.
Fedezze fel a Philips Signage 2000 Series kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Belső lejátszó
Tartozékok
Egyéb
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