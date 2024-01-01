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    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    65BDL3511Q/02

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    Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-sorozatú kijelző

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    Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

    • 65"-es
    • Közvetlen LED háttérvilágítású
    • Ultra HD
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

    Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak

    Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      163.9  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      64.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      3840 x 2160
      Képpont-osztásköz
      0,372 x 0,372 mm
      Optimális felbontás
      3840 x 2160 60 Hz-en
      Fényerő
      400  cd/m²
      A kijelző színei
      1,07 milliárd
      Kontrasztarány (tipikus)
      1200:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      8  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Paneltechnológia
      IPS
      Klinikai kép
      D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)
      Pára
      25%

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      3,5 mm-es dugasz
      Videobemenet
      • DVI-I (1 db)
      • HDMI 2.0 (3 db)
      • USB 2.0 (2 db)
      Audiobemenet
      3,5 mm-es jack
      Külső vezérlés
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
      • RJ45
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő (18/7)
      • Álló (18/7)
      Osztott mátrix
      Max. 10 x 15
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Távvezérlőjel
      Zárolható
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • IR áthurkolás
      Könnyen telepíthető
      Smart Insert
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • RJ45
      Indítás
      • Késleltetés bekapcsolása
      • Státusz bekapcsolása
      • Rendszerindítás a forrásnál
      Indítási ablak
      Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      165  W
      Fogyasztás (max.)
      220 W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W
      Energiamegtakarítási funkciók
      Smart Power
      Energiacímke-osztály
      G

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformátumok
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1462,3  mm
      Termék tömege
      27,80  kg
      Készülék magassága
      837,3  mm
      Készülék mélysége
      68,9 mm (a fali rögzítésnél) / 89,9 mm (a fogantyúnál)  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      57,57  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      32.96  hüvelyk
      Fali tartó
      400 x 400 mm, M8
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  hüvelyk
      Keretvastagság
      14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
      Termék tömege (fontban)
      61,29  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C
      Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
      20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
      Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]
      5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB képlejátszás
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db)
      • Philips logó (1 db)
      • Hálózati tápkábel
      • Hálózati kapcsoló fedele
      • Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)
      • Távvezérlő és AAA elemek
      • RS232 soros összefűzőkábel (1 db)
      • USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar
      • Huzalszorító (3 db)

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • arab
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • japán
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • egyszerűsített kínai
      • török
      • hagyományos kínai
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • FCC, A osztály
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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