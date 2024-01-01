65BDL3511Q/02
Legyen szembetűnő
Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Q-sorozatú kijelző
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Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.
Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.
Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Tartozékok
Egyéb
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