A doboz egyéb tartalma
- Hálózati tápkábel
- RS232 kábel
- Távvezérlő
- Elemek a távvezérlőhöz
- Gyors üzembe helyezési útmutató
65BDL3550Q/00
Legyen szembetűnő
Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Q-sorozatú kijelző
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Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.
Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.
Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android 8 operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.
Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Belső lejátszó
Tartozékok
Egyéb
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