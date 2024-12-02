Keresőkifejezés

  • Legyen szembetűnő Legyen szembetűnő Legyen szembetűnő

    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    65BDL3550Q/00

    Általános értékelés / 5
    • Áttekintések Áttekintések

    Legyen szembetűnő

    Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

    Összes előny megtekintése

    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    Hasonló termékek

    Összes Q-Line sorozat megtekintése

    Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

    Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

    Csomag ára

    Kihagyás

    Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

    Tartozékok hozzáadása

    Ez a termék
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Q-sorozatú kijelző

    összes

    recurring payment

    Legyen szembetűnő

    Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

    • 65"-es
    • Közvetlen LED háttérvilágítású
    • Ultra HD
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak

    Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

    Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

    Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android 8 operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

    Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

    Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      163.9  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      64.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      3840 x 2160
      Képpont-osztásköz
      0,372 x 0,372 mm
      Optimális felbontás
      3840 x 2160, 60 Hz-en
      Fényerő
      400  cd/m²
      A kijelző színei
      1,07 milliárd
      Kontrasztarány (tipikus)
      1300:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      9  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • 3D fésűszűrő
      • Mozgáskompenzált deinterlész
      • Progresszív pásztázás
      • 3D MA deinterlészelés
      • Dinamikus kontrasztjavítás
      Paneltechnológia
      IPS
      Operációs rendszer
      Android 8,0
      Klinikai kép
      D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      3,5 mm-es dugasz
      Videobemenet
      • DVI-D (1 db)
      • HDMI 2.0 (3 db)
      • USB 2.0 (2 db)
      • VGA (Analóg D-Sub) (1 db)
      Audiobemenet
      3,5 mm-es jack
      Külső vezérlés
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
      • RJ45

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő (18/7)
      • Álló (18/7)
      Osztott mátrix
      Max. 15 x 15
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Távvezérlőjel
      Zárolható
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • IR áthurkolás
      Könnyen telepíthető
      Smart Insert
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • RJ45
      Indítás
      • Késleltetés bekapcsolása
      • Státusz bekapcsolása
      • Rendszerindítás a forrásnál
      Indítási ablak
      Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      155  W
      Fogyasztás (max.)
      210 W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W
      Energiamegtakarítási funkciók
      Smart Power
      Energiacímke-osztály
      G

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Videoformátumok
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1462,3  mm
      Termék tömege
      27,80  kg
      Készülék magassága
      837,3  mm
      Készülék mélysége
      68,9 mm (a fali rögzítésnél) / 89,9 mm (a fogantyúnál)  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      57,57  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      32.96  hüvelyk
      Fali tartó
      400 x 400 mm, M8
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      2,71 (a fali rögzítésnél) / 3,54 (a fogantyúnál)  hüvelyk
      Keretvastagság
      14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
      Termék tömege (fontban)
      61,29  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      30 000  óra
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C
      Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
      20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
      Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]
      5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB képlejátszás
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Belső lejátszó

      CPU
      • Kétmagos Cortex-A53, 1,1 GHz
      • Kétmagos Cortex-A73, 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memória
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB-os

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Hálózati tápkábel
      • RS232 kábel
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      Mellékelt tartozékok
      • IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db)
      • RS232 soros összefűzőkábel
      • M3 csavar (2 db)
      • Philips logó (1 db)
      • USB-fedél (1 db)

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • török
      • japán
      • arab
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, A osztály
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Hálózati tápkábel
    • RS232 kábel
    • Távvezérlő
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    Badge-D2C

    Támogatás kérése ehhez a termékhez

    Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

    Ajánlott termékek

    Legutóbb megtekintett termékek

    Értékelések

    Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség

    A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.