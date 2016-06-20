A doboz egyéb tartalma
- Távvezérlő
- Elemek a távvezérlőhöz
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- RS232 kábel
- Hálózati tápkábel
- Opcionális tartozékok: ColourCalibrationKit (CCK4602)
65BDL4050D/00
Tájékoztasson. Energiaráfordítás nélkül
Tegye egyértelművé mondanivalóját egy nagy teljesítményű, D-Line professzionális FHD-kijelzővel. Ez a nagy érzékenységű megoldás ragyogó képminőséget, egyszerű vezérlést és megbízható csatlakoztathatóságot kínál. Még a hálózatokhoz nehezen csatlakoztatható helyeken is.
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
D-sorozatú kijelző
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Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.
Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.
Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.
Könnyedén csatlakoztathat 4G/LTE modulokat Philips professzionális kijelzőjéhez. A beépített mPCIe foglalat révén kijelzője képes más eszközökkel is kommunikálni, amelyek azonos vezeték nélküli hálózaton vannak. Ez egy felbecsülhetetlen funkció, ha a kijelzőket például bankokban vagy kormányzati épületekben állítja fel, ahol nem csatlakozhat a helyi hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy Android-alapú Philips professzionális kijelzője még akkor is a megfelelő tartalmat jeleníti meg, amikor nincs jelen. Ha a beépített médialejátszón keresztül játszik le tartalmakat, beállíthatja, hogy a kijelző rendszeres időközönként automatikusan készítsen egy képernyőképet. A képernyőképek a kijelző belső memóriájában kerülnek elmentésre, a rendszer pedig e-mailen elküldheti azokat Önnek.
Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Belső lejátszó
Tartozékok
Egyéb
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