Keresőkifejezés

  • Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt

    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    BDL3230QL/00

    Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt

    Fokozottan környezetbarát módon képes megjeleníteni megdöbbentően tiszta képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ugyanakkor energiatakarékos készülék ideális minden olyan projektnél, ahol nem megengedettek a kompromisszumok.

    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    Hasonló termékek

    Összes Q-Line sorozat megtekintése

    Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

    Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

    Csomag ára

    Kihagyás

    Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

    Tartozékok hozzáadása

    Ez a termék
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Q-sorozatú kijelző

    összes

    recurring payment

    Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt

    felbecsülhetetlen intelligens teljesítménnyel

    • 32"-es
    • Közvetlen LED háttérvilágítású
    • Full HD
    A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

    A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

    A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.

    Ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelés a SmartCMS segítségével

    Ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelés a SmartCMS segítségével

    Kizárólag a Philips Signage Solutions kijelzőkkel működő ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelő rendszer a digitális signage tartalom kezeléséhez. A SmartCMS segítségével napi 24 órán keresztül hozhat létre és ütemezhet saját tartalmat. Egyszerűen hozza létre saját hálózatát, tervezze meg a tartalmat, ütemezze lejátszási listáját, és már indíthatja is a lejátszást!

    A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével

    A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével

    Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezze meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.

    Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően

    Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően

    Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

    Klinikai képek konzisztens megmutatása D-képpel

    Klinikai képek konzisztens megmutatása D-képpel

    A D-kép konzisztens és pontos kijelzőteljesítménnyel segít a klinikai képek áttekintésében és diagnosztizálásában. A megbízható klinikai értékelés érdekében professzionális kijelzőinket gyárilag úgy kalibrálták, hogy optimalizált szürkeárnyalatos, minőségi kijelzőteljesítményt nyújtsanak. A D-kép segít a kiemelkedő teljesítmény elérésében a betegápolás minden területén.

    Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

    Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

    A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

    Ragyogó Full HD LED képek hihetetlen kontraszttal

    Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      80  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      31.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Képpont-osztásköz
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimális felbontás
      1920 x 1080, 60 Hz-en
      Fényerő
      350  cd/m²
      A kijelző színei
      16,7 millió
      Kontrasztarány (tipikus)
      1400:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      8  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      DICOM
      Klinikai D-kép

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      Audió bal/jobb (RCA)
      Videobemenet
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponens (RCA)
      • Kompozit (RCA)
      • VGA (Analóg D-Sub)
      Audiobemenet
      • 3,5 mm-es jack
      • Audió bal/jobb (RCA)
      Egyéb csatlakozások
      USB
      Külső vezérlés
      • RJ45
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Osztott mátrix
      Max. 15 x 15
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Zárolható
      • Rejtett
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • IR áthurkolás
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • RJ45
      • Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)
      Memória
      • Hozzáférés a belső memóriához
      • 8 GB eMMC
      Indítás
      • Késleltetés bekapcsolása
      • Státusz bekapcsolása
      • Ébresztés: LAN
      Indítási ablak
      Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      57  W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Videoformátumok
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      726,5  mm
      Termék tömege
      5,20  kg
      Készülék magassága
      425,4  mm
      Készülék mélysége
      63,6  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      28,6  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      16.75  hüvelyk
      Fali tartó
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      2,5  hüvelyk
      Keretvastagság
      11,9 (TLR), 17,2 (B) mm
      Termék tömege (fontban)
      14,74  lb

    • Működtetési feltételek

      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB képlejátszás
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Hálózati tápkábel
      • RS232 kábel
      • VGA kábel
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Gyors üzembe helyezési útmutató

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • török
      • orosz
      • egyszerűsített kínai
      • spanyol
      • hagyományos kínai
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Hálózati tápkábel
    • RS232 kábel
    • VGA kábel
    • Távvezérlő
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Használati útmutató CD ROM-on
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    Badge-D2C

    Támogatás kérése ehhez a termékhez

    Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

    Ajánlott termékek

    Legutóbb megtekintett termékek

    Díjak

    Értékelések

    Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség

    A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.