A doboz egyéb tartalma
- Hálózati tápkábel
- RS232 kábel
- VGA kábel
- Távvezérlő
- Elemek a távvezérlőhöz
- Használati útmutató CD ROM-on
- Gyors üzembe helyezési útmutató
BDL3230QL/00
Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt
Fokozottan környezetbarát módon képes megjeleníteni megdöbbentően tiszta képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ugyanakkor energiatakarékos készülék ideális minden olyan projektnél, ahol nem megengedettek a kompromisszumok.
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Q-sorozatú kijelző
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A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.
Kizárólag a Philips Signage Solutions kijelzőkkel működő ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelő rendszer a digitális signage tartalom kezeléséhez. A SmartCMS segítségével napi 24 órán keresztül hozhat létre és ütemezhet saját tartalmat. Egyszerűen hozza létre saját hálózatát, tervezze meg a tartalmat, ütemezze lejátszási listáját, és már indíthatja is a lejátszást!
Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezze meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.
Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.
Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.
A D-kép konzisztens és pontos kijelzőteljesítménnyel segít a klinikai képek áttekintésében és diagnosztizálásában. A megbízható klinikai értékelés érdekében professzionális kijelzőinket gyárilag úgy kalibrálták, hogy optimalizált szürkeárnyalatos, minőségi kijelzőteljesítményt nyújtsanak. A D-kép segít a kiemelkedő teljesítmény elérésében a betegápolás minden területén.
A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Tartozékok
Egyéb
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