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    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    BDL4330QL/00

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    Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Full HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető, és nincs szükség további hardverre.

    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-sorozatú kijelző

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    Egyszerűen beállítható 16/7 kijelző.

    • 43"
    • Közvetlen LED háttérvilágítású
    • Full HD
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével

    Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

    Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak

    Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

    Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

    Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      108  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      42.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Képpont-osztásköz
      0,49 x 0,49 mm
      Optimális felbontás
      1920 x 1080, 60 Hz-en
      Fényerő
      350  cd/m²
      A kijelző színei
      16,7 millió
      Kontrasztarány (tipikus)
      3000:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      6,5  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      DICOM
      Klinikai D-kép

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      • Audió bal/jobb (RCA)
      • 3,5 mm-es dugasz
      Videobemenet
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponens (RCA)
      • Kompozit (RCA)
      • VGA (Analóg D-Sub)
      Audiobemenet
      • 3,5 mm-es jack
      • Audió bal/jobb (RCA)
      Egyéb csatlakozások
      USB
      Külső vezérlés
      • RJ45
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Osztott mátrix
      Max. 15 x 15
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Zárolható
      • Rejtett
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • IR áthurkolás
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • RJ45
      • Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)
      Memória
      • Hozzáférés a belső memóriához
      • 8 GB eMMC
      Indítás
      • Késleltetés bekapcsolása
      • Státusz bekapcsolása
      • Ébresztés: LAN
      Indítási ablak
      Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 ~ 240 VAC
      Fogyasztás (bekapcsolva)
      87 W (EnergyStar 6.0 tesztmódszer)
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformátumok
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      968,2  mm
      Termék tömege
      8,70  kg
      Készülék magassága
      559,4  mm
      Készülék mélysége
      59,9  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      38,12  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      22.02  hüvelyk
      Fali tartó
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      2,36  hüvelyk
      Keretvastagság
      11,9 (TLR), 14,9 (B) mm
      Termék tömege (fontban)
      19,18  lb

    • Működtetési feltételek

      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB képlejátszás
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Hálózati tápkábel
      • RS232 kábel
      • VGA kábel
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Gyors üzembe helyezési útmutató

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • török
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Hálózati tápkábel
    • RS232 kábel
    • VGA kábel
    • Távvezérlő
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Használati útmutató CD ROM-on
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    Badge-D2C

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