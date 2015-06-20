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  • Kimagasló képláthatóság és tisztább képek Kimagasló képláthatóság és tisztább képek Kimagasló képláthatóság és tisztább képek

    Signage Solutions V-sorozatú kijelző

    BDL4780VH/00

    Általános értékelés / 5
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    Kimagasló képláthatóság és tisztább képek

    Ez a nagy fényerejű signage kijelző csúcstechnológiás csatlakoztatási és tartalomkezelési lehetőségeket nyújt, miközben a távfelügyeleti funkcióknak köszönhetően minimális az üzemeltetési költsége.

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    Signage Solutions V-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions

    V-sorozatú kijelző

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    Kimagasló képláthatóság és tisztább képek

    Ultravilágos kijelzővel

    • 47"-es
    • Közvetlen LED háttérvilágítású
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Még napközben is szuper nagy fényerejű képet nyújt

    Még napközben is szuper nagy fényerejű képet nyújt

    Élvezze a tökéletes látványt még közvetlen napsütésben is a 2000 nites kijelzőn. A nagy fényerő új elhelyezési lehetőségek előtt nyitja meg az utat, különösen erős megvilágítású környezetben. Kristálytiszta képet nyújt mindenhol, ahol a környezet megvilágítása nehézséget jelentene.

    A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

    A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

    A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.

    Opcionális OPS Insert univerzális megoldás létrehozásához

    Opcionális OPS Insert univerzális megoldás létrehozásához

    Alakítson ki a kijelzőjéből univerzális digitális signage megoldást, és hozzon létre csatlakoztatott, intelligens és biztonságos kijelzőhálózatot. Az OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) egy ipari szabványnak megfelelő csatlakozóaljzat, amelyhez OPS-kompatibilis médialejátszó csatlakoztatható. Ez a kábelmentes megoldás lehetővé teszi hardverek szükség szerinti telepítését, használatát vagy karbantartását.

    A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével

    A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével

    Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezze meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.

    Ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelés a SmartCMS segítségével

    Ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelés a SmartCMS segítségével

    Kizárólag a Philips Signage Solutions kijelzőkkel működő ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelő rendszer a digitális signage tartalom kezeléséhez. A SmartCMS segítségével napi 24 órán keresztül hozhat létre és ütemezhet saját tartalmat. Egyszerűen hozza létre saját hálózatát, tervezze meg a tartalmat, ütemezze lejátszási listáját, és már indíthatja is a lejátszást!

    A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével

    A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével

    A tartalom megóvása és kezelése az igényes kereskedelmi alkalmazások esetében igazi kihívást jelenthet. Nem valószínű, hogy a tartalom összeomlik, ám a FailOver védelmet nyújt egy forradalmi technológia révén, amely gondoskodik a biztonsági másolat lejátszásáról és képernyőn való megjelenítéséről a médialejátszó hibája esetén. Elsődleges bemeneti hiba esetén a FailOver automatikusan működésbe lép. Egyszerűen válasszon ki egy elsődleges bemeneti csatlakozást és egy FailOver-csatlakozást, és máris készen áll az azonnali védelem.

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

    Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

    Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

    A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

    Ragyogó Full HD LED képek hihetetlen kontraszttal

    Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      46.96  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Optimális felbontás
      1920 x 1080, 60 Hz-en
      Fényerő
      2000  cd/m²
      A kijelző színei
      1,07 milliárd szín
      Kontrasztarány (tipikus)
      1300:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      10  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • Mozgáskompenzált deinterlész
      • Progresszív pásztázás
      • Dinamikus kontrasztjavítás
      DICOM
      Klinikai D-kép

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      • Audió bal/jobb (RCA)
      • Külső hangszóró-csatlakozó
      Videobemenet
      • DisplayPort (1.2)
      • 2 db HDMI
      • DVI-D
      • VGA (Analóg D-Sub)
      • USB
      • Komponens (BNC)
      • Kompozit (BNC)
      Audiobemenet
      • 3,5 mm-es jack
      • Audió bal/jobb (RCA)
      Egyéb csatlakozások
      • OPS
      • USB
      Videokimenet
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (Analóg D-Sub)
      Külső vezérlés
      • RJ45
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Álló
      • Fekvő
      Osztott mátrix
      Max. 10 x 10
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, csökkentett fényerő
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Jel áthurkolása
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR áthurkolás
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Biztonsági vezérlő funkciók
      • Hőmérséklet-szabályozás
      • Hőmérséklet-érzékelő
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RJ45
      • RS232
      • OPS RS232 kártya
      • Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Fogyasztás (bekapcsolva)
      160 W (EnergyStar 6.0 tesztmódszer)
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformátumok
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1076,20  mm
      Termék tömege
      24  kg
      Készülék magassága
      620,59  mm
      Készülék mélysége
      132,10  mm
      Fali tartó
      400 x 400 mm, M6
      Keretvastagság
      15,6 mm
      Termék tömege (fontban)
      52,9  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      60 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB képlejátszás
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Hálózati tápkábel
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • RS232 kábel
      Opcionális tartozékok
      HDBaseT OPS vevő (CRD25)
      Állvány
      Opcionális BM04642 / BM02542

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • orosz
      • egyszerűsített kínai
      • spanyol
      • török
      • arab
      • japán
      • hagyományos kínai
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • FCC, B osztály
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Távvezérlő
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Hálózati tápkábel
    • Használati útmutató CD ROM-on
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • RS232 kábel
    • Opcionális tartozékok: HDBaseT OPS vevő (CRD25)
    Badge-D2C

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