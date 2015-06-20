A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével

A tartalom megóvása és kezelése az igényes kereskedelmi alkalmazások esetében igazi kihívást jelenthet. Nem valószínű, hogy a tartalom összeomlik, ám a FailOver védelmet nyújt egy forradalmi technológia révén, amely gondoskodik a biztonsági másolat lejátszásáról és képernyőn való megjelenítéséről a médialejátszó hibája esetén. Elsődleges bemeneti hiba esetén a FailOver automatikusan működésbe lép. Egyszerűen válasszon ki egy elsődleges bemeneti csatlakozást és egy FailOver-csatlakozást, és máris készen áll az azonnali védelem.