A doboz egyéb tartalma
- Távvezérlő
- Elemek a távvezérlőhöz
- Hálózati tápkábel
- Használati útmutató CD ROM-on
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- RS232 kábel
- Opcionális tartozékok: HDBaseT OPS vevő (CRD25)
BDL4780VH/00
Kimagasló képláthatóság és tisztább képek
Ez a nagy fényerejű signage kijelző csúcstechnológiás csatlakoztatási és tartalomkezelési lehetőségeket nyújt, miközben a távfelügyeleti funkcióknak köszönhetően minimális az üzemeltetési költsége.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
V-sorozatú kijelző
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Élvezze a tökéletes látványt még közvetlen napsütésben is a 2000 nites kijelzőn. A nagy fényerő új elhelyezési lehetőségek előtt nyitja meg az utat, különösen erős megvilágítású környezetben. Kristálytiszta képet nyújt mindenhol, ahol a környezet megvilágítása nehézséget jelentene.
A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.
Alakítson ki a kijelzőjéből univerzális digitális signage megoldást, és hozzon létre csatlakoztatott, intelligens és biztonságos kijelzőhálózatot. Az OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) egy ipari szabványnak megfelelő csatlakozóaljzat, amelyhez OPS-kompatibilis médialejátszó csatlakoztatható. Ez a kábelmentes megoldás lehetővé teszi hardverek szükség szerinti telepítését, használatát vagy karbantartását.
Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezze meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.
Kizárólag a Philips Signage Solutions kijelzőkkel működő ingyenes és egyszerűen használható tartalomkezelő rendszer a digitális signage tartalom kezeléséhez. A SmartCMS segítségével napi 24 órán keresztül hozhat létre és ütemezhet saját tartalmat. Egyszerűen hozza létre saját hálózatát, tervezze meg a tartalmat, ütemezze lejátszási listáját, és már indíthatja is a lejátszást!
A tartalom megóvása és kezelése az igényes kereskedelmi alkalmazások esetében igazi kihívást jelenthet. Nem valószínű, hogy a tartalom összeomlik, ám a FailOver védelmet nyújt egy forradalmi technológia révén, amely gondoskodik a biztonsági másolat lejátszásáról és képernyőn való megjelenítéséről a médialejátszó hibája esetén. Elsődleges bemeneti hiba esetén a FailOver automatikusan működésbe lép. Egyszerűen válasszon ki egy elsődleges bemeneti csatlakozást és egy FailOver-csatlakozást, és máris készen áll az azonnali védelem.
Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.
A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Tartozékok
Egyéb
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