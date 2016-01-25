Keltse fel a figyelmet az X-Line professzionális videofal-kijelzővel. Az éles kontraszt és a keskeny keretek átlátható, zavartalan vizuális megjelenítést biztosítanak – akár repülőtéri használathoz, akár konferenciák tartásához.
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Signage Solutions
Videofal-kijelző
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Sokoldalú videofal-kijelző.
49"-es
Közvetlen LED háttérvilágítású
Full HD
450 cd/m²
Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.
A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.
Ultravékony (3,5 mm-es) keretek. A zavartalan képélményért
Mozaikos mód. Hozzon létre bármilyen méretű, mozaikos 4K videofalat
Csatlakoztasson két vagy több Philips professzionális kijelzőt mozaikos videofal létrehozásához – anélkül, hogy szükség lenne külső eszközökre. Egyetlen lejátszó biztosítja a tartalmat, akár négy kijelzőről van szó, akár 40-ről. A 4K tartalom teljes mértékben támogatott, és ha azt négy képernyőn jeleníti meg, a lehető legjobb képfelbontást kapja.
Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel
Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).
Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével
Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.
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