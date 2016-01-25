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    Signage Solutions Videofal-kijelző

    BDL5588XC/00

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    Keltse fel a figyelmet az X-Line professzionális videofal-kijelzővel. Az éles kontraszt és a keskeny keretek átlátható, zavartalan vizuális megjelenítést biztosítanak – akár repülőtéri használathoz, akár konferenciák tartásához.

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    Signage Solutions Videofal-kijelző

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    Signage Solutions

    Videofal-kijelző

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    Sokoldalú videofal-kijelző.

    • 55"-es
    • Közvetlen LED háttérvilágítású
    • Full HD
    • 500 cd/m²
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

    Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

    Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

    Ultravékony (3,5 mm-es) keretek. A zavartalan képélményért

    Ultravékony (3,5 mm-es) keretek. A zavartalan képélményért

    Mozaikos mód. Hozzon létre bármilyen méretű, mozaikos 4K videofalat

    Csatlakoztasson két vagy több Philips professzionális kijelzőt mozaikos videofal létrehozásához – anélkül, hogy szükség lenne külső eszközökre. Egyetlen lejátszó biztosítja a tartalmat, akár négy kijelzőről van szó, akár 40-ről. A 4K tartalom teljes mértékben támogatott, és ha azt négy képernyőn jeleníti meg, a lehető legjobb képfelbontást kapja.

    Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel

    Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

    Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével

    Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      138.7  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      54.6  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Képpont-osztásköz
      0,63 x 0,63 mm
      Optimális felbontás
      1920 x 1080, 60 Hz-en
      Fényerő
      500  cd/m²
      A kijelző színei
      1073 M
      Kontrasztarány (tipikus)
      1400:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      12  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • 3D fésűszűrő
      • Mozgáskompenzált deinterlész
      • Progresszív pásztázás
      • 3D MA deinterlészelés
      • Dinamikus kontrasztjavítás

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      • Audió bal/jobb (RCA)
      • Külső hangszóró-csatlakozó
      Videobemenet
      • Komponens (RCA)
      • Kompozit (RCA)
      • DVI-D
      • 2 db HDMI
      • VGA (Analóg D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      Audiobemenet
      • 3,5 mm-es jack
      • Audió bal/jobb (RCA)
      Egyéb csatlakozások
      OPS
      Videokimenet
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (DVI-I-n keresztül)
      Külső vezérlés
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
      • RJ45
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Álló
      • Fekvő
      Osztott mátrix
      Max. 10 x 10
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, csökkentett fényerő
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR áthurkolás
      Könnyen telepíthető
      Hordfogantyúk
      Energiatakarékossági jellemzők
      • Környezetifény-érzékelő
      • Smart Power
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • RJ45
      • OPS RS232 kártya
      • Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W (RMS)

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      110–240 V
      Fogyasztás (bekapcsolva)
      110 W (EnergyStar 6.0 tesztmódszer)
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      Videoformátumok
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Méretek

      Keret vastagsága
      3,5 mm-es
      Készülék szélessége
      1213,4  mm
      Termék tömege
      29,2  kg
      Készülék magassága
      684,2  mm
      Készülék mélysége
      107,65  mm
      Fali tartó
      400 x 400 mm
      Keretvastagság
      Fent/Bal oldalt: 2,3 mm, Lent/Jobb oldalt: 1,2 mm

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      60 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Hálózati tápkábel
      • RS232 kábel
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Szegélyillesztő csapok
      • Szegélyillesztő lapok
      Opcionális tartozékok
      • Szegély-komplettírozó készlet
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • arab
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • japán
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • török
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • FCC, B osztály
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Távvezérlő
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Hálózati tápkábel
    • RS232 kábel
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • Szegélyillesztő csapok
    • Szegélyillesztő lapok
    • Opcionális tartozékok: Szegély-komplettírozó készlet
    • Opcionális tartozékok: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

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