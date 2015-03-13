Élvezze a tartalmakat úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos képernyőhöz képest négyszer akkora felbontás mellett. Az ultra nagy, 84"-es képernyő 3840 x 2160 pixeles képe tiszta és valósághű ablakot nyit egy új világra
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Signage Solutions
U-sorozatú kijelző
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Nyerje meg a célközönségét
az ultra nagy méretű képernyő élményével
84"-es
Edge LED háttérvilágítás
Ultra HD
A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével
A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.
A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével
A tartalom megóvása és kezelése az igényes kereskedelmi alkalmazások esetében igazi kihívást jelenthet. Nem valószínű, hogy a tartalom összeomlik, ám a FailOver védelmet nyújt egy forradalmi technológia révén, amely gondoskodik a biztonsági másolat lejátszásáról és képernyőn való megjelenítéséről a médialejátszó hibája esetén. Elsődleges bemeneti hiba esetén a FailOver automatikusan működésbe lép. Egyszerűen válasszon ki egy elsődleges bemeneti csatlakozást és egy FailOver-csatlakozást, és máris készen áll az azonnali védelem.
Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve
Az üzletben soha nincs szünet, ezért signage kijelzőinket non-stop használatra terveztük. A jobb minőségi szintet biztosító, kiváló alkatrészeknek köszönhetően ezekre a készülékekre bármikor számíthat, ha a folyamatos megbízhatóságot keresi.
Alakítson ki a kijelzőjéből univerzális digitális signage megoldást, és hozzon létre csatlakoztatott, intelligens és biztonságos kijelzőhálózatot. Az OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) egy ipari szabványnak megfelelő csatlakozóaljzat, amelyhez OPS-kompatibilis médialejátszó csatlakoztatható. Ez a kábelmentes megoldás lehetővé teszi hardverek szükség szerinti telepítését, használatát vagy karbantartását.
Tartalom lejátszása 4 különböző bemenetről a QuadViewer által
Legyen rugalmasabb a képernyőterülettel azáltal, hogy négy különböző bemenetről tud lejátszani tartalmakat egyetlen képernyőn. A QuadViewer ideális vezérlőszobákba, vállalati környezetbe és tárgyalókba.
A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével
Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezze meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.
A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani
Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.
4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás
Élvezze a Signage megoldásokat úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos Full HD kijelzőhöz viszonyítva négyszeres felbontás mellett. A 3840×2160 pixeles, tiszta és valósághű kép ablakot nyit egy új világra.
Működés álló módban
A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.
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