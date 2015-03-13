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    Signage Solutions U-sorozatú kijelző

    BDL8470EU/00

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    Élvezze a tartalmakat úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos képernyőhöz képest négyszer akkora felbontás mellett. Az ultra nagy, 84"-es képernyő 3840 x 2160 pixeles képe tiszta és valósághű ablakot nyit egy új világra

    Signage Solutions U-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions

    U-sorozatú kijelző

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    az ultra nagy méretű képernyő élményével

    • 84"-es
    • Edge LED háttérvilágítás
    • Ultra HD
    A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

    A hálózat távfelügyelete és -vezérlése a SmartControl szoftvercsomag segítségével

    A SmartControl segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti az RJ45 és RS232C csatlakozókon keresztül összekapcsolt kijelzők hálózatát. Egyszerűen elvégezheti a kijelzők összes beállításának a finomhangolását, beleértve a felbontást, a fényerőt, a kontrasztot, illetve a teljes hálózat beállításainak klónozását.

    A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével

    A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével

    A tartalom megóvása és kezelése az igényes kereskedelmi alkalmazások esetében igazi kihívást jelenthet. Nem valószínű, hogy a tartalom összeomlik, ám a FailOver védelmet nyújt egy forradalmi technológia révén, amely gondoskodik a biztonsági másolat lejátszásáról és képernyőn való megjelenítéséről a médialejátszó hibája esetén. Elsődleges bemeneti hiba esetén a FailOver automatikusan működésbe lép. Egyszerűen válasszon ki egy elsődleges bemeneti csatlakozást és egy FailOver-csatlakozást, és máris készen áll az azonnali védelem.

    Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

    Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

    A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

    Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve

    Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve

    Az üzletben soha nincs szünet, ezért signage kijelzőinket non-stop használatra terveztük. A jobb minőségi szintet biztosító, kiváló alkatrészeknek köszönhetően ezekre a készülékekre bármikor számíthat, ha a folyamatos megbízhatóságot keresi.

    Opcionális OPS Insert univerzális megoldás létrehozásához

    Opcionális OPS Insert univerzális megoldás létrehozásához

    Alakítson ki a kijelzőjéből univerzális digitális signage megoldást, és hozzon létre csatlakoztatott, intelligens és biztonságos kijelzőhálózatot. Az OPS (Open Pluggable Specification, nyílt csatlakozószabvány) egy ipari szabványnak megfelelő csatlakozóaljzat, amelyhez OPS-kompatibilis médialejátszó csatlakoztatható. Ez a kábelmentes megoldás lehetővé teszi hardverek szükség szerinti telepítését, használatát vagy karbantartását.

    Tartalom lejátszása 4 különböző bemenetről a QuadViewer által

    Tartalom lejátszása 4 különböző bemenetről a QuadViewer által

    Legyen rugalmasabb a képernyőterülettel azáltal, hogy négy különböző bemenetről tud lejátszani tartalmakat egyetlen képernyőn. A QuadViewer ideális vezérlőszobákba, vállalati környezetbe és tárgyalókba.

    A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével

    A tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül a HTML5 böngésző segítségével

    Csatlakoztassa és vezérelje tartalmait a felhőn keresztül az integrált HTML5 böngésző segítségével. Tervezze meg online módon tartalomszolgáltatási tartalmát, és csatlakoztassa egy kijelzőhöz vagy a teljes hálózatához. A hálózat csatlakoztatásához egyszerűen dugjon be egy RJ45 csatlakozóval rendelkező internetes kábelt, csatlakoztassa a kijelzőt a megfelelő URL-címmel, és már le is játszhatja a felhő alapú tartalmat.

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

    Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

    4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás

    Élvezze a Signage megoldásokat úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos Full HD kijelzőhöz viszonyítva négyszeres felbontás mellett. A 3840×2160 pixeles, tiszta és valósághű kép ablakot nyit egy új világra.

    Működés álló módban

    A kijelző álló helyzetben is biztonságosan és megbízhatóan felszerelhető.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      213.5  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      84  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Képpont-osztásköz
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimális felbontás
      3840 x 2160, 60 Hz mellett
      Fényerő
      500  cd/m²
      A kijelző színei
      1073 M
      Kontrasztarány (tipikus)
      1400:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      12  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • 3D fésűszűrő
      • 3D MA deinterlészelés
      • Dinamikus kontrasztjavítás
      • Mozgáskompenzált deinterlész
      • Progresszív pásztázás
      Paneltechnológia
      IPS

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      • 3,5 mm-es dugasz
      • Külső hangszóró-csatlakozó
      Videobemenet
      • VGA (Analóg D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • 3 x HDMI
      • Kompozit (BNC)
      • Komponens (BNC)
      Audiobemenet
      3,5 mm-es jack
      Egyéb csatlakozások
      • USB
      • OPS
      Videokimenet
      DisplayPort
      Külső vezérlés
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • RJ45

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő
      • Álló
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, alacsony fényerő
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Távvezérlőjel
      Zárolható
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • DisplayPort
      Könnyen telepíthető
      Smart Insert
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Egyéb kényelmi jellemzők
      Hordfogantyúk
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • HDMI (Egyetlen kábel)
      • LAN (RJ45)

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      400  W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1910,00  mm
      Termék tömege
      70  kg
      Készülék magassága
      1102,00  mm
      Készülék mélysége
      77,80  mm
      Fali tartó
      600 x 500 mm, M8
      Keretvastagság
      22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
      Termék tömege (fontban)
      154  lb

    • Működtetési feltételek

      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Hálózati tápkábel
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Távvezérlő
      • Használati útmutató CD ROM-on
      • RS232 kábel
      • HDMI kábel
      Opcionális tartozékok
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • HDBaseT OPS vevő (CRD25)

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • török
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • arab
      • japán
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, A osztály

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Hálózati tápkábel
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • Távvezérlő
    • Használati útmutató CD ROM-on
    • RS232 kábel
    • HDMI kábel
    • Opcionális tartozékok: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Opcionális tartozékok: HDBaseT OPS vevő (CRD25)
    Badge-D2C

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