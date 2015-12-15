Philips Magyarország

A háztartási kisgépek és szépségápolás teljes piacát figyelembe véve Magyarországon a Philips piacvezető, továbbá a szórakoztató elektronikai termékek területén a vállalat továbbra is a felső kategóriás, prémium termékekre – LCD televíziók, házimozi rendszerek - helyezi a hangsúlyt, s meghatározó szerepet tölt be a hazai piacon.

Az orvosi berendezések tekintetében a vállalat Magyarország vezető piaci szereplőinek egyike. A világ egyik legkorszerűbb PET/CT berendezése a Philips fejlesztése, melyből hazánkban egy a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában szolgálja a betegellátást, további számos Philips orvosi berendezés – például MR, CT, angió, digitális és hagyományos röntgen készülék – található a magyar egészségügyi intézményekben.

A Philips a világítástechnika területén mind a kültéri, mind a beltéri, főként az innovatív és energiahatékony megoldások területén tölt be meghatározó szerepet. Az Európai Unió 2009 szeptemberében hatályba lépő, a hagyományos izzók fokozatos kivonására vonatkozó rendelkezése az új, környezetbarát világítástechnikai megoldások előtérbe kerülését is jelenti, így ezen területen jelentős átalakulás várható az elkövetkező időszakban, mely tovább növelheti a Philips piaci jelenlétét.

Gyártási tevékenység Magyarországon

A Tamásiban található világítástechnikai gyár a Partners in Lighting vállalat felvásárlásával került a Royal Philips tulajdonába 2007-ben. A Philips energiahatékony világítástechnikai termékeinek gyártása 2008 szeptemberében indult Tamásiban.