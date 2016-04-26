Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését

Az AppControl gondoskodik róla, hogy TV-je minden olyan alkalmazással rendelkezzen, melyet Ön szeretne. Hozzáadhatja, törölheti és átrendezheti, illetve adott szobákhoz megfelelően konfigurálhatja az alkalmazásokat; igazán személyre szabott élményt nyújt a vendégek számára, továbbá Ön mindezt egy központi helyről irányíthatja anélkül, hogy be kellene mennie a szobába. Az egyszerű használat és biztonság érdekében töltse fel az egyéni alkalmazását a saját, felhő alapú szerverünkre, és élvezze annak bizonyosságát, hogy csak Ön férhet hozzá.