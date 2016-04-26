A doboz egyéb tartalma
- Elemek a távvezérlőhöz
- Távvezérlő
- Garancialevél
- Hálózati tápkábel
- Asztali állvány
43HFL5011T/12
Forradalmasító élmény,
Adja meg vendégeinek a vizuális élményt, amelyet megérdemelnek. Egy gyorsabb és egyszerűbben vezérelhető TV, speciális vendéglátási alkalmazásokkal és egyszerű távoli üzembe helyezési lehetőségekkel, valamint kényelmes kezelhetőséggel.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Professzionális TV
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TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene – a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a Tv-készülékeinken!
A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.
A CMND & Control lehetővé teszi a TV-k központi helyen történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.
A CMND & Create segítségével megjelenítheti a kívánt információkat, a kívánt időpontban. A CMND tartalomkezelési modulja lehetővé teszi az interaktív, márkajelzésekkel megjelenő szállodai weboldalak egyszerű létrehozását és elosztását. A TV-jéhez tervezték, hogy a vendégeinek naprakész információkkal szolgálhasson a szállodájában – és mindezt azonnal.
Az Androidos professzionális TV-nek köszönhetően egy gyorsabb, gazdagabb és vendégbarát kezelőfelületet kap. Indítópult a speciális vendéglátási szolgáltatások, alkalmazások sokaságához és még sok minden máshoz. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenc alkalmazásaihoz.
Az AppControl gondoskodik róla, hogy TV-je minden olyan alkalmazással rendelkezzen, melyet Ön szeretne. Hozzáadhatja, törölheti és átrendezheti, illetve adott szobákhoz megfelelően konfigurálhatja az alkalmazásokat; igazán személyre szabott élményt nyújt a vendégek számára, továbbá Ön mindezt egy központi helyről irányíthatja anélkül, hogy be kellene mennie a szobába. Az egyszerű használat és biztonság érdekében töltse fel az egyéni alkalmazását a saját, felhő alapú szerverünkre, és élvezze annak bizonyosságát, hogy csak Ön férhet hozzá.
A speciális alkalmazások egy állandóan növekvő alkalmazásgyűjteményből állnak. Az Android rendszernek köszönhetően az alkalmazások egyenletesebben és gyorsabban futnak, valamint az eddigieknél sokkal fejlettebbek. Kifejezetten a szállodaipar céljaira kialakítva; a vendég által feltöltött információk biztonságosan törlésre kerülnek a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.
Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.
A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.
Nincs kedve távvezérlőt használni? Használja a Philips TV Remote alkalmazást az okostelefonján vagy táblagépén a TV-je vezérléséhez, válassza ki, hogy mely alkalmazásokat szeretné megtekinteni, és férjen hozzá a SmartInfo-hoz. Ingyenesen letölthető az iOS és Android rendszerű eszközökre.
Kép/Kijelző
Hangolóegység/Vétel/Adás
Android TV
Jellemzők
Vendéglátási funkciók
Egészségügyi funkciók
Multimédiás
Hang
Tápellátás
Tartozékok
Vezeték nélküli kapcsolat
Kapcsolat gomb
Csatlakoztató oldal
Hátoldali csatlakoztatás
Csatlakoztathatóság javítása
Kialakítás
Méretek
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