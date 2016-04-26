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    Professzionális TV

    43HFL5011T/12

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    Forradalmasító élmény,

    Adja meg vendégeinek a vizuális élményt, amelyet megérdemelnek. Egy gyorsabb és egyszerűbben vezérelhető TV, speciális vendéglátási alkalmazásokkal és egyszerű távoli üzembe helyezési lehetőségekkel, valamint kényelmes kezelhetőséggel.

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    Professzionális TV

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    Android™ rendszerrel

    • 43”-es MediaSuite
    • Android™ rendszerrel
    Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához

    Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához

    TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene – a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a Tv-készülékeinken!

    MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében

    MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében

    A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

    CMND & Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül

    CMND & Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül

    A CMND & Control lehetővé teszi a TV-k központi helyen történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

    CMND & Create: Megjeleníti a kívánt információkat, a kívánt időpontban

    CMND & Create: Megjeleníti a kívánt információkat, a kívánt időpontban

    A CMND & Create segítségével megjelenítheti a kívánt információkat, a kívánt időpontban. A CMND tartalomkezelési modulja lehetővé teszi az interaktív, márkajelzésekkel megjelenő szállodai weboldalak egyszerű létrehozását és elosztását. A TV-jéhez tervezték, hogy a vendégeinek naprakész információkkal szolgálhasson a szállodájában – és mindezt azonnal.

    Android: gyorsabb, gazdagabb és élvezhetőbb TV élmény

    Az Androidos professzionális TV-nek köszönhetően egy gyorsabb, gazdagabb és vendégbarát kezelőfelületet kap. Indítópult a speciális vendéglátási szolgáltatások, alkalmazások sokaságához és még sok minden máshoz. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenc alkalmazásaihoz.

    Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését

    Az AppControl gondoskodik róla, hogy TV-je minden olyan alkalmazással rendelkezzen, melyet Ön szeretne. Hozzáadhatja, törölheti és átrendezheti, illetve adott szobákhoz megfelelően konfigurálhatja az alkalmazásokat; igazán személyre szabott élményt nyújt a vendégek számára, továbbá Ön mindezt egy központi helyről irányíthatja anélkül, hogy be kellene mennie a szobába. Az egyszerű használat és biztonság érdekében töltse fel az egyéni alkalmazását a saját, felhő alapú szerverünkre, és élvezze annak bizonyosságát, hogy csak Ön férhet hozzá.

    Speciális alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal

    A speciális alkalmazások egy állandóan növekvő alkalmazásgyűjteményből állnak. Az Android rendszernek köszönhetően az alkalmazások egyenletesebben és gyorsabban futnak, valamint az eddigieknél sokkal fejlettebbek. Kifejezetten a szállodaipar céljaira kialakítva; a vendég által feltöltött információk biztonságosan törlésre kerülnek a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

    Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz

    Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

    Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez

    A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

    Philips TV Remote alkalmazás a vendégek számára nyújtott jobb vezérlés érdekében

    Nincs kedve távvezérlőt használni? Használja a Philips TV Remote alkalmazást az okostelefonján vagy táblagépén a TV-je vezérléséhez, válassza ki, hogy mely alkalmazásokat szeretné megtekinteni, és férjen hozzá a SmartInfo-hoz. Ingyenesen letölthető az iOS és Android rendszerű eszközökre.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Képformátum
      16:9
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      43  hüvelyk
      Átlós képernyőméret (metrikus)
      110  cm
      Kijelző
      LED, Full HD
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Fényerő
      300  cd/m²
      Képjavítás
      • 200 Hz-es Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Megtekintési szögtartomány
      178º (H) / 178º (V)

    • Hangolóegység/Vétel/Adás

      Digitális TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (akár 1080p60)
      Videolejátszás
      • NTSC
      • PAL
      Analóg TV
      PAL
      IP lejátszás
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Memóriaméret (flash)
      8 GB-os

    • Jellemzők

      Egyszerű használat
      • Képstílus
      • Hangstílus
      Digitális szolgáltatások
      • 8d elektronikus műsorfüzet (EPG)
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      • Feliratok
      Helyi vezérlés
      Botkormány

    • Vendéglátási funkciók

      Hotel üzemmód
      • Joystick-vezérlés zár
      • Menüzár
      • Csatornabeállító menüzár
      • Hangerő-korlátozás
      Fegyintézeti mód
      • Fokozott biztonság üzemmód
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
      Időzítő
      • Elalváskapcsoló
      • Ébresztőóra
      • Ébresztés csatorna
      • Ébresztőhangok
      Bekapcsolás szabályzó
      • Csatorna
      • Szolgáltatás
      • Képformátum
      • Hangerő
      • Képstílus
      Lopásgátló
      • Akkumulátoros lopásgátló védelem
      • Kensington zár
      Teljesítmény-szabályozás
      • Automatikus BE
      • Zöld/gyorsindítás
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Alkalmazások
      • AppControl
      • Felhő alapú alkalmazások
      • Android alkalmazások
      • Philips TV Remote alkalmazás
      Az ön márkája
      • SmartInfo
      • Üdvözlő logó
      • Testre szabható kezelőfelület (HTML)
      • IPTV-rendszer
      • Egyéni alkalmazások
      • A hely neve (földrajzi azonosító)
      Óra
      • Óra készenléti üzemmódban
      • Sötétben fluoreszkáló RC gomb
      • Képernyőn megjelenő óra
      • Opcionális külső óra
      SmartInfo
      • HTML5 böngésző
      • Interaktív sablonok
      Másolás és firmware frissítés
      • Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
      • USB/RF/IP segítségével
      CMND&Control
      • Offline csatornaszerkesztő
      • Offline beállításszerkesztő
      • Valós idejű TV-státusz (IP)
      • Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül
      • CMND&Create
      • TV csoport felügyelete
      Vezérlés
      • Automatikus csatornafrissítés blokkolása
      • Soros Xpress Protocol
      • JSON API a TV vezérlésére - JAPIT
      Integrált szolgáltatások
      5-napos időjárás-előrejelzés
      Interaktív DRM
      • VSecure
      • Playready egyenletes streamelés
      • SecureMedia
      Bevételgenerálás
      MyChoice
      Nyelvek
      Vezérlés a vendég nyelvén
      Távvezérlő
      • Kábelrögzítésre előkészített
      • Alacsony töltésszint érzékelése
      • RC-elem fedélzár
      Csatornák
      • Kombinált lista
      • Tematikus listák

    • Egészségügyi funkciók

      Vezérlés
      • Multifunkciós távvezérlő
      • Egészségügyi RC-kompatibilis
      • Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
      Kényelem
      • Fejhallgató-kimenet
      • Független fő hangszóró némítása
      Biztonság
      • Dupla szigetelés - II. osztály
      • Lángálló

    • Multimédiás

      Támogatott videólejátszás
      • Formátumok: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Formátumkonténerek: AVI, MKV
      Támogatott zeneformátumok
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2-től v9.2-ig)
      • WMA-PRO (v9 és v10)
      Támogatott feliratformátumok
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Támogatott képformátumok
      JPG
      Támogatott videófelbontás USB eszközön
      akár 1920x1080p/60 Hz
      Multimédiás kapcsolatok
      • USB
      • LAN

    • Hang

      Kimeneti hangteljesítmény
      16 (2 x 8)  W
      Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz
      1,5 W monó, 8 ohm
      Hangsugárzók
      • 2.0
      • Alulról sugárzó
      Hangfunkciók
      • AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő)
      • Incredible Surround
      • Dinamikus mély hang
      • Dolby MS10

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Környezeti hőmérséklet
      0 °C-tól 40 °C-ig
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,4 W
      Energiacímke-osztály
      A+
      EU energiacímke szerinti teljesítmény
      43  W
      Energiamegtakarítási funkciók
      Eco mód
      Éves energiafogyasztás
      62  kWh

    • Tartozékok

      Mellékelve
      • Elforgatható asztali állvány
      • 2 db AAA elem
      • Garancialevél
      • Jogi és biztonsági brosúra
      • Hálózati tápkábel
      • Távvezérlő: 22AV1505B/12
      Opcionális
      • 22AV1120C/00 - Külső óra
      • RC 22AV1109H/12 – Egészségügyi rendszerhez
      • RC 22AV9573A - Beállítás
      • Bluetooth RC: 22AV1507A/12

    • Vezeték nélküli kapcsolat

      Vezeték nélküli LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4.0
      • HID gamepadhez felkészítve
      • Többcsatornás
      • Vezeték nélküli audió (fejhallgató)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Kapcsolat gomb

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenna
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitális audiokimenet
      Optikai
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Csatlakoztató oldal

      USB2
      USB 3.0
      Közös interfész (CI) foglalat
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Fejhallgató-kimenet
      Mini jack

    • Hátoldali csatlakoztatás

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz
      Mini jack
      Komponens
      YPbPr + L/R RCA
      DVI audiobemenet
      Mini jack
      Külső táplálás
      • 12 V/15 W
      • Mini jack
      Külső vezérlés
      RJ-48

    • Csatlakoztathatóság javítása

      RJ48
      • IR be/ki
      • Soros Xpress interfész
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Lejátszás egy gombnyomásra
      • Rendszerkészenlét
      • RC áthurkolás
      • rendszer-hangvezérlés
      LAN
      Ébresztés: LAN
      HDMI
      • ARC (minden port)
      • DVI (minden port)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Kialakítás

      Szín
      Ezüst színű

    • Méretek

      Készülék szélessége
      968  mm
      Készülék magassága
      563  mm
      Készülék mélysége
      64/77  mm
      Termék tömege
      9,1  kg
      Készülék szélessége (állvánnyal együtt)
      968  mm
      Készülék magassága (állvánnyal együtt)
      625  mm
      Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
      250  mm
      Termék tömege (+állvány)
      10,5  kg
      Fali tartóval kompatibilis
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Távvezérlő
    • Garancialevél
    • Hálózati tápkábel
    • Asztali állvány
    Badge-D2C

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    • A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
    • A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.
    • Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan
    • Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
    • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

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    Elérhetőség

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