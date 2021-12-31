A felgyorsult világhoz tervezett MediaSuite továbbfejlesztett csatlakoztathatóságot és sokoldalú konfigurációs beállításokat biztosít. A beépített Chromecast gyorssá és egyszerűvé teszi a streamelést, míg az Android™ és a Google Play Áruház a lehetőségek végtelen tárházát kínálja.
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Professzionális TV
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Intelligensebb csatlakoztathatóság
a beépített Chromecast és a Netflix segítségével
75"-es MediaSuite
Android™ rendszerrel
Android frissítések biztosítják a legújabb funkciókat
Az Android-alapú Philips professzionális kijelzők gyorsak, sokoldalúak és könnyen navigálhatók. A kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is lehet közvetlenül a kijelzőkre telepíteni. Az automatikus frissítéseknek köszönhetően az alkalmazások mindig naprakészek.
Beépített Chromecast™ az egyszerű tartalommegosztáshoz
Azonnali és biztonságos vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldhet át filmeket, prezentációkat és még sok minden mást az okoseszközökről (mobilokról, laptopokról, táblagépekről), akár 4K felbontásban. A Chromecast költséghatékony, nem igényel külön hardvert, és biztonságos professzionális használatot biztosít. A felhasználóknak csak a Chromecast ikonra kell koppintaniuk az okoseszközükön, és máris tartalmakat streamelhetnek több ezer, Chromecast-kompatibilis alkalmazásból – miközben okoseszközük távvezérlőként funkcionál.
Hozzáférés a Google Play Áruház alkalmazásaihoz és médiatartalmaihoz
A Google Play Áruházhoz való teljes hozzáférés megkönnyíti az alkalmazások, játékok, zenék, filmek és egyebek Philips professzionális kijelzőkhöz történő hozzáadását. A katalógus új üzleti eszközökkel és további szórakozási lehetőségekkel bővül nap mint nap, így mindig hozzáférhet a legújabb globális trendekhez.
Testre szabható kezelőfelület az egyéni logókhoz és színekhez
A Philips MediaSuite átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, amelyet Ön testre szabhat a saját márkajelzése alapján. A márkája jelenlétének növelése érdekében könnyedén hozzáadhatja a keresősávhoz a logóját és a színeit.
A beépített elemzés használati statisztikákkal szolgál
Akár szállodaláncot, akár sportbárt működtet, figyelemmel követheti, hogyan használják a flottájában az egyes Android-alapú Philips MediaSuite TV-ket. Tájékozódjon az adott csatornák megtekintésének gyakoriságáról. Tesztelje a hirdetései hatékonyságát. A képernyő előtt töltött időre vonatkozó adatokhoz való egyszerű hozzáféréssel szert tehet azokra az információkra, amelyek segítségével célravezető módon kezelheti a költségeit. Kezdjen azonnali ügyfél-elégedettségi felmérésekbe, hogy értékes visszajelzéseket kapjon helyben a vendégektől.
Alkalmazások távoli telepítése és menedzselése az AppControl segítségével
A Philips Professional kijelzőkre telepített alkalmazásokat teljes mértékben, központilag vezérelheti. Az AppControl segítségével alkalmazásokat telepíthet, törölhet és menedzselhet az egyes kijelzőkön vagy akár az egész hálózaton. Ennek köszönhetően személyre szabott élményeket kínálhat vendégei és ügyfelei számára, a menedzselt kijelzők számától függetlenül.
Üzemeltetés, monitorozás és karbantartás a CMND & Control segítségével
Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a szoftverek és beállítások frissítése és a kijelző állapotának monitorozása. Akár egy TV-t irányít, akár többet, a CMND & Control egyszerűvé teszi a készülékpark menedzselését.
Hozzon létre egyedi élményeket a CMND & Check-in segítségével
Tegye otthonossá látogatói tartózkodását. A CMND & Check-in szolgáltatással egyéni adatok (pl. név, beszélt nyelv) felhasználásával személyre szabott élményt nyújthat – akár különleges stílusban üdvözölné a hotel látogatóit, akár leegyszerűsítené a számlázási folyamatot, vagy több csatornacsomagot kínálna.
Integrált Netflix külön távvezérlőgombbal
Az integrált Netflix-hozzáférés megkönnyíti, felgyorsítja és kényelmesebbé teszi a legújabb filmek és műsorok megtekintését a fiókjából. Nincs szükség külső lejátszóra vagy műholdas TV-re, ami segít alacsonyan tartani az üzemeltetési költségeket, és egyszerűvé teszi a telepítést, miközben modern megjelenést kölcsönöz a létesítményének. A távvezérlő külön Netflix gombja azonnali hozzáférést biztosít a hatékony használat érdekében. A Netflix aktiválásra külön feltételek vonatkoznak.
A Google Segéd gyorsabb és intelligensebb vezérlést tesz lehetővé
Az opcionális Google Segéd-kompatibilis távvezérlő (22AV2025B/00) hangvezérlést és gyorsabb válaszokat eredményezz. Nyissa meg a YouTube-ot. Tekerje fel a hangerőt. Játssza le kedvenc dalait, és egy pillanat alatt megkapja az összes szükséges információt, például az időjárás-előrejelzést, a teendőket, sőt akár hangos fordításokat is. A Google Segéd révén a lehetőségek száma végtelen.
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