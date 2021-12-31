Beépített Chromecast™ az egyszerű tartalommegosztáshoz

Azonnali és biztonságos vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldhet át filmeket, prezentációkat és még sok minden mást az okoseszközökről (mobilokról, laptopokról, táblagépekről), akár 4K felbontásban. A Chromecast költséghatékony, nem igényel külön hardvert, és biztonságos professzionális használatot biztosít. A felhasználóknak csak a Chromecast ikonra kell koppintaniuk az okoseszközükön, és máris tartalmakat streamelhetnek több ezer, Chromecast-kompatibilis alkalmazásból – miközben okoseszközük távvezérlőként funkcionál.