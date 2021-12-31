Keresőkifejezés

  • Intelligensebb csatlakoztathatóság Intelligensebb csatlakoztathatóság Intelligensebb csatlakoztathatóság

    Professzionális TV

    75HFL6114U/12

    Intelligensebb csatlakoztathatóság

    A felgyorsult világhoz tervezett MediaSuite továbbfejlesztett csatlakoztathatóságot és sokoldalú konfigurációs beállításokat biztosít. A beépített Chromecast gyorssá és egyszerűvé teszi a streamelést, míg az Android™ és a Google Play Áruház a lehetőségek végtelen tárházát kínálja.

    Professzionális TV

    Hasonló termékek

    Összes MediaSuite megtekintése

    Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

    Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

    Csomag ára

    Kihagyás

    Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

    Tartozékok hozzáadása

    Ez a termék
    Professzionális TV
    - {discount-value}

    Professzionális TV

    összes

    recurring payment

    Intelligensebb csatlakoztathatóság

    a beépített Chromecast és a Netflix segítségével

    • 75"-es MediaSuite
    • Android™ rendszerrel

    Android frissítések biztosítják a legújabb funkciókat

    Az Android-alapú Philips professzionális kijelzők gyorsak, sokoldalúak és könnyen navigálhatók. A kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is lehet közvetlenül a kijelzőkre telepíteni. Az automatikus frissítéseknek köszönhetően az alkalmazások mindig naprakészek.

    Beépített Chromecast™ az egyszerű tartalommegosztáshoz

    Azonnali és biztonságos vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldhet át filmeket, prezentációkat és még sok minden mást az okoseszközökről (mobilokról, laptopokról, táblagépekről), akár 4K felbontásban. A Chromecast költséghatékony, nem igényel külön hardvert, és biztonságos professzionális használatot biztosít. A felhasználóknak csak a Chromecast ikonra kell koppintaniuk az okoseszközükön, és máris tartalmakat streamelhetnek több ezer, Chromecast-kompatibilis alkalmazásból – miközben okoseszközük távvezérlőként funkcionál.

    Hozzáférés a Google Play Áruház alkalmazásaihoz és médiatartalmaihoz

    A Google Play Áruházhoz való teljes hozzáférés megkönnyíti az alkalmazások, játékok, zenék, filmek és egyebek Philips professzionális kijelzőkhöz történő hozzáadását. A katalógus új üzleti eszközökkel és további szórakozási lehetőségekkel bővül nap mint nap, így mindig hozzáférhet a legújabb globális trendekhez.

    Testre szabható kezelőfelület az egyéni logókhoz és színekhez

    A Philips MediaSuite átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, amelyet Ön testre szabhat a saját márkajelzése alapján. A márkája jelenlétének növelése érdekében könnyedén hozzáadhatja a keresősávhoz a logóját és a színeit.

    A beépített elemzés használati statisztikákkal szolgál

    Akár szállodaláncot, akár sportbárt működtet, figyelemmel követheti, hogyan használják a flottájában az egyes Android-alapú Philips MediaSuite TV-ket. Tájékozódjon az adott csatornák megtekintésének gyakoriságáról. Tesztelje a hirdetései hatékonyságát. A képernyő előtt töltött időre vonatkozó adatokhoz való egyszerű hozzáféréssel szert tehet azokra az információkra, amelyek segítségével célravezető módon kezelheti a költségeit. Kezdjen azonnali ügyfél-elégedettségi felmérésekbe, hogy értékes visszajelzéseket kapjon helyben a vendégektől.

    Alkalmazások távoli telepítése és menedzselése az AppControl segítségével

    A Philips Professional kijelzőkre telepített alkalmazásokat teljes mértékben, központilag vezérelheti. Az AppControl segítségével alkalmazásokat telepíthet, törölhet és menedzselhet az egyes kijelzőkön vagy akár az egész hálózaton. Ennek köszönhetően személyre szabott élményeket kínálhat vendégei és ügyfelei számára, a menedzselt kijelzők számától függetlenül.

    Üzemeltetés, monitorozás és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a szoftverek és beállítások frissítése és a kijelző állapotának monitorozása. Akár egy TV-t irányít, akár többet, a CMND & Control egyszerűvé teszi a készülékpark menedzselését.

    Hozzon létre egyedi élményeket a CMND & Check-in segítségével

    Tegye otthonossá látogatói tartózkodását. A CMND & Check-in szolgáltatással egyéni adatok (pl. név, beszélt nyelv) felhasználásával személyre szabott élményt nyújthat – akár különleges stílusban üdvözölné a hotel látogatóit, akár leegyszerűsítené a számlázási folyamatot, vagy több csatornacsomagot kínálna.

    Integrált Netflix külön távvezérlőgombbal

    Az integrált Netflix-hozzáférés megkönnyíti, felgyorsítja és kényelmesebbé teszi a legújabb filmek és műsorok megtekintését a fiókjából. Nincs szükség külső lejátszóra vagy műholdas TV-re, ami segít alacsonyan tartani az üzemeltetési költségeket, és egyszerűvé teszi a telepítést, miközben modern megjelenést kölcsönöz a létesítményének. A távvezérlő külön Netflix gombja azonnali hozzáférést biztosít a hatékony használat érdekében. A Netflix aktiválásra külön feltételek vonatkoznak.

    A Google Segéd gyorsabb és intelligensebb vezérlést tesz lehetővé

    Az opcionális Google Segéd-kompatibilis távvezérlő (22AV2025B/00) hangvezérlést és gyorsabb válaszokat eredményezz. Nyissa meg a YouTube-ot. Tekerje fel a hangerőt. Játssza le kedvenc dalait, és egy pillanat alatt megkapja az összes szükséges információt, például az időjárás-előrejelzést, a teendőket, sőt akár hangos fordításokat is. A Google Segéd révén a lehetőségek száma végtelen.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      75  hüvelyk
      Átlós képernyőméret (metrikus)
      189  cm
      Kijelző
      4K Ultra HD LED
      Panel felbontása
      3840x2160p
      Fényerő
      380  cd/m²

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Hangolóegység
      • Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en
      • T2 HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en
      USB, LAN
      • HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en
      • Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en
      HDMI 1/2
      Max. 3840x2160p, 60 Hz-en
      HDMI 3
      Max. 3840x2160p, 30 Hz-en

    • Hangolóegység/Vétel/Adás

      Digitális TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (max. 2160p60)
      Analóg TV
      PAL
      IP lejátszás
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • OTT App csatornák

    • Android TV

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Előzetesen telepített alkalmazások
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Áruház*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Zene
      Memóriaméret (flash)
      16 GB*

    • Vendéglátási funkciók

      Hotel üzemmód
      • Bekapcsolási beállítások vezérlése
      • Hangerő-korlátozás
      • Csatornabeállító menüzár
      • Menüzár
      • Joystick-vezérlés zár
      • Fegyintézeti mód
      Teljesítmény-szabályozás
      • Gyors üzembehelyezési mód
      • Automatikus BE
      • Automatikus KI
      Az ön márkája
      • Testre szabható főoldal
      • Testre szabható üdvözlőalkalmazás
      • A hely neve (földrajzi azonosító)
      • CMND&Create
      • Egyéni irányítópult (HTML&APK)
      CMND&Control
      • Offline csatornaszerkesztő
      • Offline beállításszerkesztő
      • Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül
      • TV csoport felügyelete
      • Helyi frissítések USB-n keresztül
      • Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
      Vezérlés
      • AppControl
      • JEDI natív Android TV-vezérlés
      • JSON API a TV vezérlésére - JAPIT
      • Soros Xpress Protocol
      • Crestron Connected
      • Botkormány
      Interaktív DRM
      • VSecure
      • Playready egyenletes streamelés
      • SecureMedia
      Bevételgenerálás
      MyChoice
      Távvezérlő
      • Alacsony töltésszint érzékelése
      • RC-elem fedélzár
      • Sötétben fluoreszkáló óra gomb
      CMND&Check-In
      • Vendég neve
      • Vendég nyelve
      • Üzenetek
      • Számlázás a TV-n
      • Gyors fizetés
      Megosztás
      • Beépített Chromecast Ultra
      • Biztonságos megosztás
      • Hálózat-menedzselt megosztás
      Kényelem
      • Google Segéd*
      • Bejelentkezés Google-fiókkal
      • Időjárás-előrejelzés
      • >40 támogatott menünyelv
      • Óra kikapcsolt állapotban
      • Theme TV
      • Ébresztőóra
      • Elalváskapcsoló

    • Egészségügyi funkciók

      Vezérlés
      • Multifunkciós távvezérlő
      • Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
      Kényelem
      • TalkBack
      • Független fő hangszóró némítása
      Biztonság
      • Dupla szigetelés - II. osztály
      • Lángálló

    • Multimédiás

      Támogatott videólejátszás
      • Formátumok: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Formátumkonténerek: AVI, MKV
      • VP9
      Támogatott zeneformátumok
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2-től v9.2-ig)
      • WMA-PRO (v9 és v10)
      Támogatott feliratformátumok
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Támogatott képformátumok
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Hang

      Kimeneti hangteljesítmény
      20 (2 x 10)  W
      Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz
      1,5 W monó, 8 ohm
      Hangsugárzók
      • 2.0
      • Alulról sugárzó
      Hangfunkciók
      • DTS-HD
      • Dolby Atmos kompatibilis
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      AC 220–240 V; 50–60 Hz
      Környezeti hőmérséklet
      0 °C-tól 40 °C-ig
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,3 W
      Energiacímke-osztály
      F
      EU energiacímke szerinti teljesítmény
      112  W
      Energiamegtakarítási funkciók
      Eco mód
      EPREL regisztrációs szám
      355587

    • Tartozékok

      Mellékelve
      • Asztali állvány
      • Távvezérlő: 22AV1905B/00
      • 2 db AAA elem
      • Hálózati tápkábel
      • Garancialevél
      • Jogi és biztonsági brosúra
      Opcionális
      • Távvezérlő: 22AV2025B/00, hanggal működtethető
      • Távvezérlő: 22AV2005B/00, számgombos
      • 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése
      • 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez
      • 22AV1860A/12 külső óra
      • 22AV1970A DOCSIS kábelmodem
      • 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

    • Vezeték nélküli kapcsolat

      Vezeték nélküli LAN
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Kapcsolat gomb

      Antenna
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
      USB2
      USB 2.0
      Külső vezérlés
      RJ-48
      Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz
      Mini jack
      Külső táplálás
      12 V, max. 1,5 A

    • Csatlakoztató oldal

      Közös interfész (CI) foglalat
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
      Fejhallgató-kimenet
      Mini jack
      USB1
      USB 3.0

    • Csatlakoztathatóság javítása

      RJ48
      • IR be/ki
      • Soros Xpress interfész
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Lejátszás egy gombnyomásra
      • Rendszerkészenlét
      • RC áthurkolás
      • rendszer-hangvezérlés
      HDMI
      • ARC (minden port)
      • Automatikus bemenetválasztás

    • Kialakítás

      Szín
      Ezüst színű

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1683  mm
      Készülék magassága
      966  mm
      Készülék mélysége
      94  mm
      Termék tömege
      33,5  kg
      Készülék szélessége (állvánnyal együtt)
      1683  mm
      Készülék magassága (állvánnyal együtt)
      993  mm
      Készülék mélysége (állvánnyal együtt)
      299  mm
      Termék tömege (+állvány)
      34.2  kg
      Fali tartóval kompatibilis
      • 600 x 400 mm
      • M8

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Távvezérlő
    • Garancialevél
    • Hálózati tápkábel
    • Asztali állvány
    Badge-D2C

    Támogatás kérése ehhez a termékhez

    Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

    Ajánlott termékek

    Legutóbb megtekintett termékek

    Értékelések

    Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

    • Netflix: Az alkalmazás engedélyezéséhez meghatározott feltételeket kell jóváhagyni és alkalmazni.
    • A Google Segéd elérhetősége az ország és a nyelv beállításától függ. A Google Segéd használatához egy hanggal működtethető opcionális távvezérlő szükséges.
    • A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
    • A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.
    • Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan
    • Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
    • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
    • Az Android, a Google Play és a Chromecast a Google LLC védjegyei

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség

    A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.