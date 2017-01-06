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A munkavállalók bevonásának növelése

Lebilincselő. Innovatív. Kényelmes.

A Philips professzionális kijelzők és TV-k valódi tisztaságot és élményt nyújtanak az első benyomásoktól kezdve a gyümölcsöző együttműködésig. Legyen szó az előterekben elhelyezett TV-k és tárgyalótermi érintőkijelzők hálózatának bevezetéséről vagy a különálló videofalak biztonsági irodákban történő felszereléséről.

Önnek tervezve

Vegye kézbe az irányítást a CMND segítségével – Digitális signage tartalomkezelés


Vegye kezébe az irányítást a CMND platformmal: drag-and-drop rendszerkezelés.

Vetítsen ki vezeték nélkül prezentációkat a beépített Chromecast segítségével


Vetítsen ki vezeték nélkül prezentációkat a beépített ChromecastTM segítségével.

Telepítsen és futtasson könnyedén natív és egyedi alkalmazásokat egy Android-alapú Philips kijelzőn


Telepítsen és futtasson könnyedén natív és egyedi alkalmazásokat egy Android-alapú Philips kijelzőn.

Állítson be egyszerűen másodlagos beviteli forrásokat, hogy a kijelzők ne maradjanak üresen


Állítson be egyszerűen másodlagos beviteli forrásokat, hogy a kijelzők ne maradjanak üresen.

Vállalati digitális signage megoldások

Kapcsolat


További információkra van szüksége? Állunk rendelkezésére

Germany

Rainer Bloch
Business Director Professional Displays

[email protected]

Hakan Demir
Inside Sales Manager Professional TV

[email protected]

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

[email protected]

Martin Kostorz
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Konstantin Flabouriaris
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Austria

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

[email protected]

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Switzerland

Davide Longo
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Mike Huber
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

France

Franck Dufrene
Sales Director Professional TV
(+33) 6 07 61 49 83
[email protected] 

Fabrice Penhoat
Sales Director Signage Solutions
(+33) 6 64 70 03 07
[email protected] 

Sandrine Gimenez

Sales Manager Professional Displays

(+33) 6 61 62 25 02

[email protected]

Eric Majorczyk

Sales Manager Professional TV
(+33) 6 07 61 82 82
[email protected]

Vivien Cokelaer

Sales Manager Signage Solutions 
(+33) 6 82 13 19 83
[email protected] 

Stéphane Dautry
Technical Manager
(+33) 6 34 61 37 23

[email protected]

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+33) 6 34 07 08 34

[email protected]

Agnès Rouer

Support Commercial & Marketing

(+33) 1 82 97 00 93

[email protected]

Iberia

Cesar Sanz
Sales Director Professional Displays
(+34) 6 29 80 33 71
[email protected]

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+34) 6 96 95 78 67
[email protected]

Spain

Gustavo Gil Serna
Sales Manager Professional TV
(+34) 6 96 95 78 67
[email protected] 

Eduardo Belinchón
Sales Manager

Signage Solutions
(+34) 6 29 12 19 69
[email protected]

Portugal

Joao Carvalho

Sales Manager Professional Displays
(+35) 1932 70 54 25
[email protected]

Italy

Simone Gagliardi
Sales Director Professional Displays
(+39) 366 3112558
[email protected] 

Luca Guariniello
Marketing Manager
(+39) 348 1393136
[email protected]

Giancarlo Casali
Sales Manager Professional TV 
(+39) 335 6819277
[email protected] 

Edoardo Stambazzi
Sales Manager Professional TV
(+39) 335 7830251
[email protected]

Andrea Castelnuovo
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 1857806

[email protected]

Marco Guandalini
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 7005194
[email protected] 

Paolo Fede
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 338 8468907
[email protected]

Daniele Tomé
Technical Manager
(+39) 340 8726334
[email protected]

Middle East and Africa

Wim de Geest
Executive Director Professional Displays
+971 50 919 90 49
[email protected]

South Africa

David Davtian
Sales Manager Professional Displays
+27 765 89 33 38
[email protected]

Nordics

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

[email protected]

Titti Hagenfeldt

Marketing Manager Nordics 

(+46) 739 82 95 34

[email protected]

Sweden

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

[email protected]

Nils Brovold

Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

[email protected]

Mikael Vängelin

Sales Manager Professional Displays

(+46) 70 080 96 25

[email protected]

Peter Byström

Sales Manager Professional Displays

(+46) 76 834 00 31

[email protected]

Denmark

Claus Rode
Sales Manager Professional Displays

(+45) 2929 03 10

[email protected]

Finland

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays 

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Iceland

Nils Brovold
Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

[email protected]

Norway

Espen Bjornes
Sales Manager Professional Displays 

(+47) 934 30 222

[email protected]

United Kingdom

Martin Ware
Business Management Director EMEA
[email protected]

Vicky Fox
Marketing Manager UK
[email protected]

Mark Woods
Corporate Sales Director
[email protected]

Stuart Millward
Technical Sales Director

[email protected]

Lee Rudd
Business Manager Professional Displays
[email protected]

Kendra Ingram
Business Manager Professional TV 
[email protected]

Caroline Grimes
Sales Manager Professional  Displays
[email protected]

Tracy Barrow

Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Michael Tulip
Sales Manager Signage Solutions
[email protected]

Ellie East
Senior Key Account Manager
[email protected]

Estonia

Mikael Holm

Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Latvia

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Lithuania

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

South Eastern Europe

Bogdan Blinda
Sales Manager Professional Displays 

(+40) 74 777 9984

[email protected]

Israel

Omri Levin

Sales Manager Professional Displays

(+972) 544 630 094
[email protected] 

Russia

Alexey Klimkov 
Sales Manager Professional Displays
(+7) 926 339 87 38

[email protected]

Turkey

Atilla Tufekci
Sales Manager Professional Displays
(+90) 532 2644700

[email protected]

Czech Republic and Slovakia

Milan Krejzlik
Sales Manager Professional Displays

(+420) 608 709 068

[email protected]

Leos Lemberk
Key account manager

(+420) 735 751 106

[email protected]

Poland

Mariusz Chludzinski
Sales Director Poland 
(+48) 600 438 078

[email protected]

Hungary

Rita Takacs 
Sales Manager Professional Displays

(+36) 304 00 83 51

[email protected]

United States

Joseph King
Commercial Director, North America
404-307-9308
[email protected]

Denell Davis
Marketing Manager, North America
470-395-0179
[email protected]

Mark Phillips

Director of Key Accounts

310-615-3111

[email protected]

Jack Boyczuk
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast

716-200-6527

[email protected]

Tim Lawler
Regional Sales Manager, Northeast Region
610-639-4877
[email protected]

Dale Feyereisen
Sr. Regional Sales Manager, Central Region
952-955-7075
[email protected]

Mark Laramie
Technical Product Manager, North America

678-974-1683

[email protected]

John Kilgore
Regional Sales Manager, Western Region

303-601-9694

[email protected]

Daniel Vines
Regional Sales Manager, Southeast

770-329-5627
[email protected]

John Sullivan
Channel Sales Manager, North America

404-229-2099

[email protected]

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A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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