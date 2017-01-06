Vállalati digitális signage megoldások

A Philips professzionális kijelzők és TV-k valódi tisztaságot és élményt nyújtanak az első benyomásoktól kezdve a gyümölcsöző együttműködésig. Legyen szó az előterekben elhelyezett TV-k és tárgyalótermi érintőkijelzők hálózatának bevezetéséről vagy a különálló videofalak biztonsági irodákban történő felszereléséről.
Vegye kezébe az irányítást a CMND platformmal: drag-and-drop rendszerkezelés.
Vetítsen ki vezeték nélkül prezentációkat a beépített ChromecastTM segítségével.
Telepítsen és futtasson könnyedén natív és egyedi alkalmazásokat egy Android-alapú Philips kijelzőn.
Állítson be egyszerűen másodlagos beviteli forrásokat, hogy a kijelzők ne maradjanak üresen.
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Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
Kijelzőmegoldások
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