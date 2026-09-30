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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
10FF2CMW/00
Minden kép az Ön emlékeit hordozza
Nagyobb képernyő, kényelmesebb megtekintés! A Philips PhotoFrame 10FF2CMW nagyobb képfelbontásban és tökéletes színekkel jeleníti meg digitális képeit. Most két kerettel – alkalmazkodva a ritmus- és évszakváltáshoz.
25,9 cm-es (10,2"-es) LCD
23,9 cm-es (9,4"-es) képméret
A Photo Frame-re pattintható keretekkel egyszerűen módosíthatja a művészi kialakítást – a változatosság kedvéért vagy alkalmazkodva a szoba hangulatához.
A fénykép-megjelenítőt szabványos váltakozó áramú hálózatról vagy a beépített akkumulátor segítségével, vezeték nélkül üzemeltetheti.
A csiszolt alumíniumból és mahagóniból készült, könnyen cserélhető, luxuskialakítású kereteket a PhotoFrame-re helyezve a keret kifejezi hangulatát és illeszkedik környezetéhez.
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