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        Gyártás megszűnt

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Minden kép az Ön emlékeit hordozza

        Nagyobb képernyő, kényelmesebb megtekintés! A Philips PhotoFrame 10FF2CMW nagyobb képfelbontásban és tökéletes színekkel jeleníti meg digitális képeit. Most két kerettel – alkalmazkodva a ritmus- és évszakváltáshoz.

        Összes előny megtekintése

        Minden kép az Ön emlékeit hordozza

        • 25,9 cm-es (10,2"-es) LCD

        • 23,9 cm-es (9,4"-es) képméret

        A felpattintható keretek illenek hangulatához és környezetéhez

        A Photo Frame-re pattintható keretekkel egyszerűen módosíthatja a művészi kialakítást – a változatosság kedvéért vagy alkalmazkodva a szoba hangulatához.

        Hálózati váltakozó árammal vagy vezeték nélkül, akkumulátorral működik

        A fénykép-megjelenítőt szabványos váltakozó áramú hálózatról vagy a beépített akkumulátor segítségével, vezeték nélkül üzemeltetheti.

        Könnyen cserélhető, csiszolt alumínium és mahagóni képkeretek

        A csiszolt alumíniumból és mahagóniból készült, könnyen cserélhető, luxuskialakítású kereteket a PhotoFrame-re helyezve a keret kifejezi hangulatát és illeszkedik környezetéhez.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.