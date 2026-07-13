A Philips egyedülálló újítása

Mi az az Ambilight TV?

Az avatatlanok számára úgy tűnhet, hogy az Ambilight TV csak egy TV fényekkel a hátulján. Viszont akik kipróbálták, már tudják, hogy az Ambilight TV gyorsan reagáló ragyogása dzsungellé változtatja a szobát és űrhajóvá a kanapét. Elég egyszer kipróbálni, és örökre megváltozik a tévézés élménye.