TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Nappali Philips Ambilight TV-vel

Ambilight TV

A TV. A mítosz. A legenda.

Összes modell megtekintése

Hihetetlenül valósághű. Gyönyörű kivitel.

OLED – Ambilight TV

OLED – Ambilight TV
OLED – Ambilight TV
Az egyetlen OLED Ambilighttal. 4K képpel. Dolby Visionnel. META 3.0 kijelzővel. Mozihatású hangzással. Íme a képernyő határait túlszárnyaló OLED.
The Xtra – Ambilight TV

The Xtra – Ambilight TV

TV-t keres egy kis extrával? A The Xtra egy 4K QD MiniLED Smart TV Dolby Atmosszal, Quantum Dottal, 144 Hz-es változó frissítési sebességgel (VRR) és Ambilight plusszal.

The One – Ambilight TV

The One – Ambilight TV

Nem kell tovább keresgélnie. 4K QLED Smart TV Ambilighttal, Dolby Atmosszal és minden mással, amire szüksége lehet a következő generációs játékélményhez.

Nappali Philips Ambilight TV-vel

A Philips egyedülálló újítása

Mi az az Ambilight TV?

Az avatatlanok számára úgy tűnhet, hogy az Ambilight TV csak egy TV fényekkel a hátulján. Viszont akik kipróbálták, már tudják, hogy az Ambilight TV gyorsan reagáló ragyogása dzsungellé változtatja a szobát és űrhajóvá a kanapét. Elég egyszer kipróbálni, és örökre megváltozik a tévézés élménye.

További az Ambilight TV-ről

Mesterséges intelligencia, valódi változás

Nem kell többet bíbelődnie a beállításokkal. Az Ambilight TV-ben lévő P5 AI optimalizálja a képet, a játékot és az Ambilight funkciót. Bármit is néz vagy játszik, az legendás lesz, mert a szoba környezetéhez fog igazodni.

Tudjon meg többet az AI funkcióiról
Mesterséges intelligencia, valódi változás
Philips TV egy nappaliban

Fantasztikus képminőség

A legújabb 4K Quantum Dottól, QD MiniLED-től és OLED panelektől a mozihatású Dolby Visionig és a P5, valamint P5 AI chipek feldolgozási kiválóságáig minden úgy van kialakítva, hogy a legtöbbet hozza ki a pixelekből és élettelivé tegye a képet.

Remek hangzás egyenesen a dobozból

A Dolby Atmoshoz surround hangzáshoz hasonló funkcióknak és a hangzás legendás brit mestereivel, a Bowers & Wilkins vállalattal való együttműködésnek köszönhetően az Ambilight TV-k az első perctől fogva tiszta, térbeli és erőteljes hangzást nyújtanak.

Remek hangzás egyenesen a dobozból
  • Nappali Philips Ambilight TV-vel

    Smart TV

    Egyszerűen zseniális

    Gyorsan kereshet tartalmakat a streamingszolgáltatásokon. Párosíthatja az otthonában lévő okoskészülékeket. És mindent vezérelhet a hangjával.

Mire jó az Ambilight TV?

  • Kiteljesednek a filmek

    „Van egy dzsungel a nappalimban, vagy egy dzsungel a nappalim?” Ne lepődjön meg, ha ilyen megdöbbentő kérdéseket kell feltennie magának, amint beüzemelte az Ambilight TV-t.

  • Közelebb kerül a sport

    Valószínűleg nem fogja érezni a pálya illatát, de az Ambilight TV-vel olyan közel kerül majd a mérkőzés eseményeihez, hogy ez sem lenne meglepő.

  • Igazi lesz a játék

    Akár egy neonfényes pályán száguldozik, akár vámpírokat gyilkol vagy mesés küldetésre indul az emberiség megmentése érdekében, az Ambilight TV mindent még életszerűbbé és legendássá varázsol.

Irányítsa televízióját okoseszközével

Philips Smart TV App

A Philips Smart TV alkalmazás okostelefonját vagy táblagépét intelligens távirányítóvá alakítja, így könnyedén válthat csatornát, állíthatja a hangerőt, böngészhet az alkalmazások között és finomhangolhatja az Ambilight beállításokat.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez
Philips Smart TV App
Nappali Philips Ambilight TV-vel

Philips soundbar hangsugárzók

Készen áll a mozihangzásra?

Ha csontig hatoló hangerejű robbanásokra vagy még élesebb és tisztább párbeszédekre vágyik, szerezzen be egy soundbar hangsugárzót, amely a remek hangzás és látvány biztosítása mellett kiválóan működik az Ambilight TV-vel.

Soundbar hangsugárzók bemutatása

Ez is érdekelheti

Fedezze fel a Philips hangzást

Ügyfélszolgálat és támogatás

Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

Terméktámogatás kezdőlapja

Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

Termék keresése

Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

Alkatrészek és tartozékok vásárlása

Itt megtalálhatja a termékéhez való alkatrészeket és kiegészítőket

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.