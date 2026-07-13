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Hihetetlenül valósághű. Gyönyörű kivitel.
TV-t keres egy kis extrával? A The Xtra egy 4K QD MiniLED Smart TV Dolby Atmosszal, Quantum Dottal, 144 Hz-es változó frissítési sebességgel (VRR) és Ambilight plusszal.
Nem kell tovább keresgélnie. 4K QLED Smart TV Ambilighttal, Dolby Atmosszal és minden mással, amire szüksége lehet a következő generációs játékélményhez.
A Philips egyedülálló újítása
Mi az az Ambilight TV?
Az avatatlanok számára úgy tűnhet, hogy az Ambilight TV csak egy TV fényekkel a hátulján. Viszont akik kipróbálták, már tudják, hogy az Ambilight TV gyorsan reagáló ragyogása dzsungellé változtatja a szobát és űrhajóvá a kanapét. Elég egyszer kipróbálni, és örökre megváltozik a tévézés élménye.
Nem kell többet bíbelődnie a beállításokkal. Az Ambilight TV-ben lévő P5 AI optimalizálja a képet, a játékot és az Ambilight funkciót. Bármit is néz vagy játszik, az legendás lesz, mert a szoba környezetéhez fog igazodni.
A legújabb 4K Quantum Dottól, QD MiniLED-től és OLED panelektől a mozihatású Dolby Visionig és a P5, valamint P5 AI chipek feldolgozási kiválóságáig minden úgy van kialakítva, hogy a legtöbbet hozza ki a pixelekből és élettelivé tegye a képet.
A Dolby Atmoshoz surround hangzáshoz hasonló funkcióknak és a hangzás legendás brit mestereivel, a Bowers & Wilkins vállalattal való együttműködésnek köszönhetően az Ambilight TV-k az első perctől fogva tiszta, térbeli és erőteljes hangzást nyújtanak.
Smart TV
Gyorsan kereshet tartalmakat a streamingszolgáltatásokon. Párosíthatja az otthonában lévő okoskészülékeket. És mindent vezérelhet a hangjával.
„Van egy dzsungel a nappalimban, vagy egy dzsungel a nappalim?” Ne lepődjön meg, ha ilyen megdöbbentő kérdéseket kell feltennie magának, amint beüzemelte az Ambilight TV-t.
Valószínűleg nem fogja érezni a pálya illatát, de az Ambilight TV-vel olyan közel kerül majd a mérkőzés eseményeihez, hogy ez sem lenne meglepő.
Akár egy neonfényes pályán száguldozik, akár vámpírokat gyilkol vagy mesés küldetésre indul az emberiség megmentése érdekében, az Ambilight TV mindent még életszerűbbé és legendássá varázsol.
Irányítsa televízióját okoseszközével
A Philips Smart TV alkalmazás okostelefonját vagy táblagépét intelligens távirányítóvá alakítja, így könnyedén válthat csatornát, állíthatja a hangerőt, böngészhet az alkalmazások között és finomhangolhatja az Ambilight beállításokat.
Ha csontig hatoló hangerejű robbanásokra vagy még élesebb és tisztább párbeszédekre vágyik, szerezzen be egy soundbar hangsugárzót, amely a remek hangzás és látvány biztosítása mellett kiválóan működik az Ambilight TV-vel.
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