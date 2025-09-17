Keresőkifejezés

    The One 4K Ambilight TV
    vélemények

    The One

    The One, amit néznie kell

    • 43 hüvelyk
      43 hüvelyk
    • 50 hüvelyk
      50 hüvelyk
    • 55 hüvelyk
      55 hüvelyk
    • 65 hüvelyk
      65 hüvelyk
    • 75 hüvelyk
      75 hüvelyk
    • 85 hüvelyk
      85 hüvelyk

    Mindent tud?

    Nem baj, hogy gyanakszik. Ugyanakkor ez a készülék csakugyan mindent tud, amire szüksége lehet. Káprázatos 4K kép? Pipa. QLED? Mi sem természetesebb. Emellett P5 képfeldolgozás, következő generációs játékfunkciók és Ambilight. És ez még csak a kezdet. Íme a következő TV-je!

    QLED kijelző

    Nanokristályokkal

    A hagyományos LED TV-k színszűrőkön keresztül engedik át a fényt, amivel tompítják a képet. A QLED másként működik. Apró nanokristályokból álló rétege felragyog, ha fény éri, ami intenzív, élén színeket és tisztább képet eredményez.

    P5 Picture Engine

    Csak hitelesen

    A kompromisszumok nélküli tökéletességre törekvő P5 chip minden egyes képkockát elemez, feljavítja a színeket, kiemeli a kontrasztot, élesebbé varázsolja a részleteket, egyenletesebbé teszi a mozgást, és minden forrást a ragyogó 4K szintjére emel.

    Ambilight

    Eredeti. Integrált. Magával ragadó

    A készülék hátuljára pillantva észre fogja venni a beépített LED-eket, amelyek tökéletes összhangban vannak a képernyőn látottakkal, színes fényt vetítenek ki a falra, és a tartalomnak megfelelő hangulatot teremtenek a szobában – végérvényesen átalakítva a tévézés élményét.

    Az egyetlen TV, amelynek hátoldalán beépített fények találhatók

    Képzelje el: a beépített LED-fény mindenre reagál, amit néz, miközben színes fényudvar teremt. Az Ambilight mindent megváltoztat: a képernyő nagyobbnak tűnik, Ön pedig még jobban elmerülhet kedvenc műsoraiban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.

    Határozott képélesség és élénkség a 4K QLED-nek köszönhetően

    Élénk színek. Ultraéles jelenetek. Tökéletes képminőség. A 4k (UHD) felbontásnak köszönhetően ez az Ambilight TV minden HDR formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletét élvezhet, amint kibontakozik a cselekmény.

    A Philips P5 képfeldolgozó motor segítségével elhiheti, amit lát

    Képzelje el: részletgazdagság, nagyobb mélységérzet. A színek hihetetlenül élénkek. A bőrtónusok annyira valóságosak. Az ilyen egyenletes, természetes mozgásnak és éles képeknek köszönhetően az események kellős közepén érezheti magát. Nyissa ki a szemét, és szívja magába a különleges élményt.

    DTS:X a magával ragadó 3D hangélményért

    A különleges DTS:X hihetetlenül valósághű hangzást nyújt. A 3D hangtechnológiának köszönhetően új dimenziók nyílnak meg, a hang szabadon áramlik, így Ön az események közepén érezheti magát.

    A játék új szintre emelése

    A joystickok megszállottjai és a legelszántabb játékosok számára minden a szuperreszponzív játékmenetről és grafikáról szól, és egyetlen pillanatról sem fognak lemaradni. A 144 Hz-es VRR, a HDMI 2.1, az ultra alacsony késleltetés és a FreeSync Premium révén minden adott a zavartalan játékélményhez. Az Ambilight játék üzemmód segítségével pedig még inkább belemerülhet az akciókba.

    Készen áll a mozihangzásra?

    Természetesen a készülék a dobozból kivéve rögtön remek hangzást nyújt. Ugyanakkor ha csontig hatoló hangeffektekre vagy rendkívül éles és tiszta párbeszédekre vágyik, társítson mellé egy soundbar hangsugárzót, amely a remek hangzás és látvány biztosítása mellett kiválóan működik a TV-vel.

    The One
    The One
    * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
    * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
    * A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
    * A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
    * Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
    * Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
    * Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
    * Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
    * A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
    * A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
    * A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
    * Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és azt engedéllyel használják.

