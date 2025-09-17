Mi az Ambilight TV? Miért érdemes Ambilight TV-t választanod?
A hagyományos LED TV-k színszűrőkön keresztül engedik át a fényt, amivel tompítják a képet. A QLED másként működik. Apró nanokristályokból álló rétege felragyog, ha fény éri, ami intenzív, élén színeket és tisztább képet eredményez.
A kompromisszumok nélküli tökéletességre törekvő P5 chip minden egyes képkockát elemez, feljavítja a színeket, kiemeli a kontrasztot, élesebbé varázsolja a részleteket, egyenletesebbé teszi a mozgást, és minden forrást a ragyogó 4K szintjére emel.
A készülék hátuljára pillantva észre fogja venni a beépített LED-eket, amelyek tökéletes összhangban vannak a képernyőn látottakkal, színes fényt vetítenek ki a falra, és a tartalomnak megfelelő hangulatot teremtenek a szobában – végérvényesen átalakítva a tévézés élményét.
Képzelje el: a beépített LED-fény mindenre reagál, amit néz, miközben színes fényudvar teremt. Az Ambilight mindent megváltoztat: a képernyő nagyobbnak tűnik, Ön pedig még jobban elmerülhet kedvenc műsoraiban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Élénk színek. Ultraéles jelenetek. Tökéletes képminőség. A 4k (UHD) felbontásnak köszönhetően ez az Ambilight TV minden HDR formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletét élvezhet, amint kibontakozik a cselekmény.
Képzelje el: részletgazdagság, nagyobb mélységérzet. A színek hihetetlenül élénkek. A bőrtónusok annyira valóságosak. Az ilyen egyenletes, természetes mozgásnak és éles képeknek köszönhetően az események kellős közepén érezheti magát. Nyissa ki a szemét, és szívja magába a különleges élményt.
A különleges DTS:X hihetetlenül valósághű hangzást nyújt. A 3D hangtechnológiának köszönhetően új dimenziók nyílnak meg, a hang szabadon áramlik, így Ön az események közepén érezheti magát.
A joystickok megszállottjai és a legelszántabb játékosok számára minden a szuperreszponzív játékmenetről és grafikáról szól, és egyetlen pillanatról sem fognak lemaradni. A 144 Hz-es VRR, a HDMI 2.1, az ultra alacsony késleltetés és a FreeSync Premium révén minden adott a zavartalan játékélményhez. Az Ambilight játék üzemmód segítségével pedig még inkább belemerülhet az akciókba.
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.