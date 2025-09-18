Mi az OLED TV? Miért különleges?
Az OLED-ek a túlszárnyalhatatlan feketékről híresek. Most az új META 3.0 panel nagyobb csúcsfényerőt biztosít a lehető legkevesebb tükröződés mellett. Tiszta, élénk színeket élvezhet a világos helyiségekben is. Mindezt 20%-kal kisebb áramfogyasztás mellett. *Elérhető kiválasztott modelleken, beleértve a Philips OLED910 és OLED950 modelleket is.
Az Ambilight TV szívében található P5 AI Dual Engine minden jelenetet felügyel, hogy tökéletesítse a kép és az Ambilight beállításait, reagáljon a szoba fényviszonyaira, és versenyelőnyt nyújtson játék közben. *Kizárólag a Philips OLED950 modelleken elérhető.
Az Ambilight TV hátuljába épített LED-ek a képernyőn zajló eseményekkel összhangban táncolnak, színes fényt vetítenek a falra, és a nézett tartalomnak megfelelő hangulatot teremtenek a szobában. Elég egyszer kipróbálni, és nem is tud majd élni nélküle.
Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbnak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsoraiban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.
Ez a nagy fényerejű OLED TV mindig élethű képet biztosít, bármilyen betekintési szögből. A szoba környezeti megvilágításának bármilyen változását automatikusan kompenzálja, így bármit is néz, a feketék feketének látszanak (nem szürkének), és még a legapróbb részletek is kivehetők az árnyékos és a fényes területeken is. Minden fő HDR-formátum támogatott.
A mesterséges intelligenciával rendelkező Philips P5 processzor annyira valósághű képet nyújt, hogy Ön úgy érzi, részese a jelenetnek. A mesterséges intelligencia mélytanulásos algoritmusa az emberi elméhez hasonló módon dolgozza fel a képeket. Mindegy, milyen műsort néz, élethű részleteket és kontrasztot, gazdag színeket és egyenletes mozgást élvezhet.
Felkészült? A beépített Dolby Vision segítségével azt a képet láthatja, amelyet a rendező megálmodott, nincsenek többé kiábrándító túl sötét, kivehetetlen képek! Legyen szó filmekről vagy játékokról, minden részlet nagyszerűen jelenik meg.
A Dolby Atmos és a DTS:X kompatibilitásnak köszönhetően a TV hangzása új szintre emelkedik – bármely helyiségben. A legújabb filmek, játékok, a legnagyobb sportesemények: az Ön feletti és körülötti hangeffektusoknak köszönhetően úgy érezheti, mintha az események kellős közepén lenne.
