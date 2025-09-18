* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com

* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

* Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

* A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.

* A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.

* A hangvezérlési szolgáltatások elérhetősége és funkcionalitása országonként és nyelvenként eltérő.

* A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye.

* A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye. A YouTube, az Ok Google és egyéb megjelölések a Google LLC védjegyei.

* Az Apple TV alkalmazás és az Apple TV+ elérhetősége országonként vagy régiónként változhat. Kérjük, tekintse meg a Google Play és az Apple Inc. támogatási oldalait.

* A 144 Hz-es HDMI VRR, G-Sync és FreeSync funkció akkor érhető el, ha számítógépen játszik, és az OLED TV-hez HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakozik.

* Matter/Control4: ez a funkció 2025-ben szoftverfrissítés útján válik elérhetővé.