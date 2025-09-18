Keresőkifejezés

    OLED 820 4K Ambilight TV
    vélemények

    OLED

    Hihetetlenül valósághű. Gyönyörű kivitel.

    • 42 hüvelyk
      42 hüvelyk
    • 48 hüvelyk
      48 hüvelyk
    • 55 hüvelyk
      55 hüvelyk
    • 65 hüvelyk
      65 hüvelyk
    • 77 hüvelyk
      77 hüvelyk

    Az egyetlen OLED Ambilighttal

    Minden OLED ilyen szeretne lenni. Mélytengeri feketéket és élénk színeket biztosító META 3.0 panel, kitűnő hangzás, intelligens MI funkciók és az Ambilight látványos fényjátéka. Ez az OLED mindent megváltoztat.

    OLED META 3.0*

    Koromfekete feketék. Ragyogó fényerő.

    Az OLED-ek a túlszárnyalhatatlan feketékről híresek. Most az új META 3.0 panel nagyobb csúcsfényerőt biztosít a lehető legkevesebb tükröződés mellett. Tiszta, élénk színeket élvezhet a világos helyiségekben is. Mindezt 20%-kal kisebb áramfogyasztás mellett. *Elérhető kiválasztott modelleken, beleértve a Philips OLED910 és OLED950 modelleket is.

    P5 AI Dual Engine*

    A legfejlettebb processzorunk

    Az Ambilight TV szívében található P5 AI Dual Engine minden jelenetet felügyel, hogy tökéletesítse a kép és az Ambilight beállításait, reagáljon a szoba fényviszonyaira, és versenyelőnyt nyújtson játék közben. *Kizárólag a Philips OLED950 modelleken elérhető.

    Ambilight

    Eredeti. Integrált. Magával ragadó.

    Az Ambilight TV hátuljába épített LED-ek a képernyőn zajló eseményekkel összhangban táncolnak, színes fényt vetítenek a falra, és a nézett tartalomnak megfelelő hangulatot teremtenek a szobában. Elég egyszer kipróbálni, és nem is tud majd élni nélküle.

    Funkciókép

    Merüljön el abban, amit szeret. Ambilight TV

    Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbnak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsoraiban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.

    Funkciókép

    Nagy fényerejű OLED-képernyő. Élethű kép bármilyen megvilágításban

    Ez a nagy fényerejű OLED TV mindig élethű képet biztosít, bármilyen betekintési szögből. A szoba környezeti megvilágításának bármilyen változását automatikusan kompenzálja, így bármit is néz, a feketék feketének látszanak (nem szürkének), és még a legapróbb részletek is kivehetők az árnyékos és a fényes területeken is. Minden fő HDR-formátum támogatott.

    Funkciókép

    Bármit is néz, a kép rendkívül valósághű. Mesterséges intelligenciával rendelkező P5 Engine

    A mesterséges intelligenciával rendelkező Philips P5 processzor annyira valósághű képet nyújt, hogy Ön úgy érzi, részese a jelenetnek. A mesterséges intelligencia mélytanulásos algoritmusa az emberi elméhez hasonló módon dolgozza fel a képeket. Mindegy, milyen műsort néz, élethű részleteket és kontrasztot, gazdag színeket és egyenletes mozgást élvezhet.

    Funkciókép

    Mozilátvány, bármit is néz vagy játszik

    Felkészült? A beépített Dolby Vision segítségével azt a képet láthatja, amelyet a rendező megálmodott, nincsenek többé kiábrándító túl sötét, kivehetetlen képek! Legyen szó filmekről vagy játékokról, minden részlet nagyszerűen jelenik meg.

    Funkciókép

    Magával ragadó surround hangzás technológia

    A Dolby Atmos és a DTS:X kompatibilitásnak köszönhetően a TV hangzása új szintre emelkedik – bármely helyiségben. A legújabb filmek, játékok, a legnagyobb sportesemények: az Ön feletti és körülötti hangeffektusoknak köszönhetően úgy érezheti, mintha az események kellős közepén lenne.

    Philips soundbar hangsugárzók OLED TV-kkel

    Philips soundbar hangsugárzók

    Készen áll a mozihangzásra?

    Az OLED Ambilight TV-k a kialakításuknak köszönhetően ugyanolyan csodásan szólnak, mint ahogy kinéznek. Ugyanakkor ha az egész szobát megrengető effektekre vagy rendkívül éles és tiszta párbeszédekre vágyik, társítson mellé egy soundbar hangsugárzót, amely a remek együttműködés mellett jól is mutat a TV mellett.

    * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
    * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
    * A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
    * Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
    * Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
    * Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
    * Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
    * A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
    * A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
    * A hangvezérlési szolgáltatások elérhetősége és funkcionalitása országonként és nyelvenként eltérő.
    * A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye.
    * A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye. A YouTube, az Ok Google és egyéb megjelölések a Google LLC védjegyei.
    * Az Apple TV alkalmazás és az Apple TV+ elérhetősége országonként vagy régiónként változhat. Kérjük, tekintse meg a Google Play és az Apple Inc. támogatási oldalait.
    * A 144 Hz-es HDMI VRR, G-Sync és FreeSync funkció akkor érhető el, ha számítógépen játszik, és az OLED TV-hez HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
    * Matter/Control4: ez a funkció 2025-ben szoftverfrissítés útján válik elérhetővé.
    * Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és azt engedéllyel használják.

