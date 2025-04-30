2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
TAB6309/10
Keskeny profil. Egész teret betöltő hangzás.
A magával ragadó audiotechnológiának és a rendkívül kompakt, vezeték nélküli mélynyomónak köszönhetően ez a szupervékony soundbar hangsugárzó betölti a helyiséget – anélkül, hogy sok helyet foglalna. Tökéletesen együttműködik az Ambilight TV-kkel, hogy tovább fokozza az izgalmakat, bármi is van műsoron.
2.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó
Max. 320 W HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
A 2.1 csatorna és a magával ragadó audiotechnológia új szintre emeli a hangzást, az ultrakompakt, vezeték nélküli mélynyomó pedig lenyűgöző súlyt ad a zenének és a hanghatásoknak. A négy EQ hangzásmód lehetővé teszi, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.
Ez a soundbar hangsugárzó mindössze 37 mm-es profillal rendelkezik, így még az alacsonyabb állványokkal rendelkező Ambilight TV-k alatt is elfér. A levehető fali konzolok (tartozék) pedig több lehetőséget is biztosítanak Önnek. Az ultrakompakt, nagy teljesítményű mélynyomó könnyen elrejthető, és függőlegesen vagy vízszintesen is elhelyezhető.
A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.
Díjak
3.5
5-ből
2
Értékelések
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1
Használat dátuma 2025-03-30
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1
Használat dátuma 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1
Használat dátuma 2026-01-22
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1
Használat dátuma 2026-01-22