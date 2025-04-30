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2.1-es soundbar hangsugárzó

TAB6309/10

3.5

| (2) Értékelések

1 díj

Keskeny profil. Egész teret betöltő hangzás.

A magával ragadó audiotechnológiának és a rendkívül kompakt, vezeték nélküli mélynyomónak köszönhetően ez a szupervékony soundbar hangsugárzó betölti a helyiséget – anélkül, hogy sok helyet foglalna. Tökéletesen együttműködik az Ambilight TV-kkel, hogy tovább fokozza az izgalmakat, bármi is van műsoron.

Összes előny megtekintése

Keskeny profil. Egész teret betöltő hangzás.

  • 2.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó

  • Max. 320 W HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 csatornás. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusért

2.1 csatornás. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusért

A 2.1 csatorna és a magával ragadó audiotechnológia új szintre emeli a hangzást, az ultrakompakt, vezeték nélküli mélynyomó pedig lenyűgöző súlyt ad a zenének és a hanghatásoknak. A négy EQ hangzásmód lehetővé teszi, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.

Ultravékony kialakítás, tökéletes az alacsonyan felfüggesztett Ambilight TV-khez

Ultravékony kialakítás, tökéletes az alacsonyan felfüggesztett Ambilight TV-khez

Ez a soundbar hangsugárzó mindössze 37 mm-es profillal rendelkezik, így még az alacsonyabb állványokkal rendelkező Ambilight TV-k alatt is elfér. A levehető fali konzolok (tartozék) pedig több lehetőséget is biztosítanak Önnek. Az ultrakompakt, nagy teljesítményű mélynyomó könnyen elrejthető, és függőlegesen vagy vízszintesen is elhelyezhető.

DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben

DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben

A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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3.5

5-ből

2

Értékelések

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1

Használat dátuma 2025-03-30

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1

Használat dátuma 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1

Használat dátuma 2026-01-22

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAB6309 Soundbar 2.1

Használat dátuma 2026-01-22

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.