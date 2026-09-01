TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Szőrtelenítés

Lumea IPL szőrtelenítő készülékek

Lumea IPL szőrtelenítő készülékek

Tudjon meg többet

Szőrtelenítés (7)

Raktáron a Philipsnél (7)

1–7 / 7 találat
Rendezés:

Raktáron a Philipsnél (7)

IPL

Raktáron a Philipsnél

Akciós (1)

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series

Philips Lumea IPL 9900 Series
IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI950/01
  • SmartSkin érzékelő
  • 2 intelligens tartozék: test, arc
  • Exkluzív AI-alapú alkalmazásfunkciók
  • Vezetékes és vezeték nélküli használat
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series

Philips Lumea IPL 9900 Series
IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI973/00
  • SmartSkin érzékelő
  • 3 intelligens tartozék: test, arc, precíziós tartozék
  • Exkluzív AI-alapú alkalmazásfunkciók
  • Vezetékes és vezeték nélküli használat
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series

Philips Lumea IPL 8000 Series
IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI945/00
  • SmartSkin érzékelő
  • 2 intelligens tartozék: test, arc
  • Lumea IPL alkalmazás
  • Vezetékes használat
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series

Philips Lumea IPL 8000 Series
IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI940/00
  • SmartSkin érzékelő
  • 1 intelligens tartozék: test
  • Lumea IPL alkalmazás
  • Vezetékes használat
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series
  • Philips Lumea IPL 8000 Series

Philips Lumea IPL 8000 Series
IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI949/00
BR1949/00
BR1949
  • SmartSkin érzékelő
  • 4 intelligens tartozék: test, arc, bikinivonal, hónalj
  • Lumea IPL alkalmazás
  • Vezetékes használat
  • + mini vágókészülék (HP6388)
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 7000 Series
  • Philips Lumea IPL 7000 Series
  • Philips Lumea IPL 7000 Series
  • Philips Lumea IPL 7000 Series
  • Philips Lumea IPL 7000 Series
  • Philips Lumea IPL 7000 Series

Philips Lumea IPL 7000 Series
IPL szőrtelenítő készülék

BRI921/00
BR1921/00
BR1921
  • 5 manuális intenzitásfokozat
  • 2 tartozék: test, arc
  • Lumea IPL alkalmazás
  • Vezetékes használat
  • + mini vágókészülék (HP6388)
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series
  • Philips Lumea IPL 9900 Series

Philips Lumea IPL 9900 Series
IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI976/00
  • SmartSkin érzékelő
  • 4 intelligens tartozék: test, arc, bikinivonal, hónalj
  • Exkluzív AI-alapú alkalmazásfunkciók
  • Vezetékes és vezeték nélküli használat
Termék megtekintése
Nem találta meg, amit keresett?
Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.