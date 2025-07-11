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  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva
  • SenseIQ technológiával testre szabva

Lumea IPL 8000 SeriesIPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

BRI945/00

4.7
| (235) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

1 díj

SenseIQ technológiával testre szabva
Élvezze a gyors és személyre szabott kezelést Lumea IPL 8000 sorozatú készülékünkkel. SenseIQ technológia intelligens tartozékokkal és Lumea IPL alkalmazással a hosszan tartó sima bőrért.
Összes előny megtekintése

90 napos visszaküldési garancia

Kiterjesztett garancia

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Élvezze a 18 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*

SenseIQ technológiával testre szabva

  • SmartSkin érzékelő

  • 2 intelligens tartozék: test, arc

  • Lumea IPL alkalmazás

  • Vezetékes használat

Csak havonta 2 kezelés szükséges a gyors eredményhez

Csak havonta 2 kezelés szükséges a gyors eredményhez

Kezdetben 2 hetente végzett kezelés szükséges – ez feleannyi, mint a más márkák használatakor szükséges kezelések. A továbbiakban pedig elég havonta egyszer használni az eredmény fenntartásához. Ennyi az egész. A két lábszár szőrtelenítése 8,5 percig tart.

SenseIQ technológia a gyengédség és kényelem érdekében

SenseIQ technológia a gyengédség és kényelem érdekében

A Lumea 8000 sorozat öt könnyen állítható fénybeállítással rendelkezik. SmartSkin érzékelőnk felismeri a bőrtónusát, és segít megtalálni a legkényelmesebb beállítást. Az intelligens tartozékok pedig az egyes testtájakhoz igazítják a kezelést.

Extrahosszú kábel a kezelés közbeni rugalmasság érdekében

Extrahosszú kábel a kezelés közbeni rugalmasság érdekében

Kényelmes használatot biztosít az extrahosszú kábelnek köszönhetően, amely könnyű hozzáférést és nagyobb irányíthatóságot biztosít.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.7

5-ből

235

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

11/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Imádom!

Legjobb beruházás volt. Majdnem minden szőrszál eltűnt. Nagyon megkönnyítette az életem. Mindenkinek ajánlom!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

24/03/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

29/08/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Lumea IPL 8000

Hasznos, a szőrszálak 90%-a teljesen eltűnt. Elégedett vagyok vele.

Előnyök

Hatékony

Hátrányok

A láb szőrtelenítés kissé nehézkes

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. 3 kezelés után kezdődik. Szőrcsökkenés 18 hónap elteltével: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon

  2. A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.