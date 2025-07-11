2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
90 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
SmartSkin érzékelő
2 intelligens tartozék: test, arc
Lumea IPL alkalmazás
Vezetékes használat
Kezdetben 2 hetente végzett kezelés szükséges – ez feleannyi, mint a más márkák használatakor szükséges kezelések. A továbbiakban pedig elég havonta egyszer használni az eredmény fenntartásához. Ennyi az egész. A két lábszár szőrtelenítése 8,5 percig tart.
A Lumea 8000 sorozat öt könnyen állítható fénybeállítással rendelkezik. SmartSkin érzékelőnk felismeri a bőrtónusát, és segít megtalálni a legkényelmesebb beállítást. Az intelligens tartozékok pedig az egyes testtájakhoz igazítják a kezelést.
Kényelmes használatot biztosít az extrahosszú kábelnek köszönhetően, amely könnyű hozzáférést és nagyobb irányíthatóságot biztosít.
Díjak
4.7
5-ből
235
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Tttina
11/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Imádom!
Legjobb beruházás volt. Majdnem minden szőrszál eltűnt. Nagyon megkönnyítette az életem. Mindenkinek ajánlom!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Berni85
24/03/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Lilla75
29/08/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Lumea IPL 8000
Hasznos, a szőrszálak 90%-a teljesen eltűnt. Elégedett vagyok vele.
Előnyök
Hatékony
Hátrányok
A láb szőrtelenítés kissé nehézkes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL szőrtelenítő készülék SenseIQ technológiával
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
3 kezelés után kezdődik. Szőrcsökkenés 18 hónap elteltével: 86% a lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon
A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.