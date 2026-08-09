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Arcborotvák
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Raktáron a Philipsnél (36)
Raktáron a Philipsnél
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Nedves vagy száraz borotválkozás (12)
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4 irányba mozgó, rugalmas fejek (6)
Bőrtípus
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40-59 perc (4)
Kiterjesztett garancia
Philips Shaver Series 5000Nedves és száraz elektromos borotva
Philips i9000 PrestigeNedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Philips Shaver 3000 SeriesNedves és száraz elektromos borotva
Philips Limited i9000 Prestige UltraDay & Night elektromos borotva
Philips Shaver 5000X seriesNedves és száraz elektromos borotva
Philips i9000 Prestige UltraNedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val
Philips Shaver series 7000Nedves és száraz elektromos borotva
Philips Shaver 1000 SeriesElektromos borotva
Philips Philips Shaver 500 SeriesNedves és száraz elektromos kompakt borotva
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