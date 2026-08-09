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Arcborotvák

Férfi borotválkozik

Philips Elektromos borotvák

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Arcborotvák (36)

Raktáron a Philipsnél (36)

1–12 / 36 találat
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Raktáron a Philipsnél (36)

Raktáron a Philipsnél

Akciós (1)

Kiterjesztett garancia

  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000

Philips Shaver Series 5000
Nedves és száraz elektromos borotva

S5887/10
  • SteelPrecision pengék
  • Power Adapt érzékelő
  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek
  • Beépített, rugósan oldódó pajeszvágó
  • Akár 5 év garancia**
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige

Philips i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9204/30
  • Hármas hatású Lift & Cut technológia
  • Dual SteelPrecision pengék
  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
  • Pressure Guard érzékelő
  • 5 év garancia****
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige

Philips i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9202/10
  • Hármas hatású Lift & Cut technológia
  • Dual SteelPrecision pengék
  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
  • Pressure Guard érzékelő
  • 5 év garancia***
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Shaver 3000 Series
  • Philips Shaver 3000 Series
  • Philips Shaver 3000 Series
  • Philips Shaver 3000 Series
  • Philips Shaver 3000 Series
  • Philips Shaver 3000 Series
  • Philips Shaver 3000 Series

Philips Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva

S3143/00
  • 5D Pivot & Flex fejek
  • PowerCut pengék
  • Borotválkozzon szárazon és nedvesen
  • Korróziógátló borotválkozási rendszer
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra
  • Philips Limited i9000 Prestige Ultra

Philips Limited i9000 Prestige Ultra
Day & Night elektromos borotva

XP9406/65
  • Hármas hatású Lift & Cut technológia
  • NanoTech Dual Precision pengék
  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
  • Aktív nyomás- és mozgásvezérlés
  • 7 év garancia******
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Shaver 5000X series
  • Philips Shaver 5000X series
  • Philips Shaver 5000X series
  • Philips Shaver 5000X series
  • Philips Shaver 5000X series
  • Philips Shaver 5000X series

Philips Shaver 5000X series
Nedves és száraz elektromos borotva

X5004/00
  • 360 fokban elforduló, rugalmas fej
  • SkinGlide bőrvédő bevonat
  • Korróziógátló borotválkozási rendszer
  • 27 PowerCut penge, 56 000 vágás/perc
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra
  • Philips i9000 Prestige Ultra

Philips i9000 Prestige Ultra
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ Pro-val

XP9400/31
  • Hármas hatású Lift & Cut technológia
  • NanoTech Dual Precision pengék
  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
  • Aktív nyomás- és mozgásvezérlés
  • 7 év garancia*****
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Shaver series 7000
  • Philips Shaver series 7000
  • Philips Shaver series 7000
  • Philips Shaver series 7000

Philips Shaver series 7000
Nedves és száraz elektromos borotva

S7882/55
  • Nano SkinGlide bevonat
  • SteelPrecision pengék
  • Motion Control érzékelő
  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek
  • Akár 5 év garancia*****
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000
  • Philips Shaver Series 5000

Philips Shaver Series 5000
Nedves és száraz elektromos borotva

S5884/50
  • SteelPrecision pengék
  • Power Adapt érzékelő
  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek
  • Beépített, rugósan oldódó pajeszvágó
  • Akár 5 év garancia***
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series
  • Philips Shaver 1000 Series

Philips Shaver 1000 Series
Elektromos borotva

S1142/00
  • PowerCut pengék
  • 4 irányba mozgó, rugalmas fejek
  • Egyérintéses kioldás
Termék megtekintése

Kiterjesztett garancia

  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige
  • Philips i9000 Prestige

Philips i9000 Prestige
Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

XP9201/33
  • Hármas hatású Lift & Cut technológia
  • Dual SteelPrecision pengék
  • 360°-ban elforduló, precíziós, rugalmas fej
  • Pressure Guard érzékelő
  • 5 év garancia****
Termék megtekintése
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series
  • Philips Philips Shaver 500 Series

Philips Philips Shaver 500 Series
Nedves és száraz elektromos kompakt borotva

S596/06
  • SteelPrecision pengék
  • Lift & Cut technológia
  • 3D mozgó fejek
  • Orrszőrnyíró tartozék
Termék megtekintése
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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.