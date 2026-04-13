2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Ez a termék
Shaver Series 5000
Nedves és száraz elektromos borotva
29 990 Ft
SH71
Csereborotvafejek
17 099 Ft
29 990 Ft
29 990 Ft
SteelPrecision pengék
Power Adapt érzékelő
360 fokban elforduló, rugalmas fejek
Beépített, rugósan oldódó pajeszvágó
Akár 5 év garancia**
Percenként akár 90 000 vágási művelettel a SteelPrecision pengék mozdulatonként több szőrszálat vágnak le, hogy a borotválkozás alapos és hatékony legyen. A 45 nagy teljesítményű, Európában gyártott penge önélező, hogy megbízható vágási teljesítményt nyújtson minden egyes borotválkozás alkalmával.
Ez az intelligens érzékelő másodpercenként 250-szer méri a szőrzet sűrűségét, és borotválkozás közben automatikusan beállítja a teljesítményt. Segítségével a borotva hatékonyan reagál a vastagabb szőrszálakra és a sűrűbb területekre is, így egyenletes, könnyed borotválkozást tesz lehetővé, megbízható kényelmet nyújtva.
A teljesen rugalmas fejek 360°-ban elfordulnak, hogy szorosan érintkezzenek az arc és a fej vonalaival. Ezáltal még kényelmesebbé válik az alapos borotválkozás – még az olyan nehezen hozzáférhető területeken is, mint amilyen a nyak és az állkapocs.
4.6
5-ből
1336
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Jewlips
13/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik!
Azért ezt választottam, mert volt már elektromos Philips borotválkozás!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva
MPeter
07/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék !
Kiváló borotva ! Szinte nem is érezni a borotválkozást. Könnyen tisztítható. Egy hátrány: nem adtak hozzá védőkupakot.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
gdoki
06/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Borotva
Mindenkinek ajánlott, praktikus, jól használható. Hátránya az, hogy a töltőt külön kell megvenni. Ez a készülék árának közel 30%-a.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.
2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.