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  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
  • Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

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Shaver Series 5000Nedves és száraz elektromos borotva

S5887/10

4.6
| (1336) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz
A Philips Series 5000 készüléket olyan férfiaknak terveztük, akik hatékony és kényelmes borotválkozásra vágynak minden nap. A készülék hatékonyan vág még 3 napos szakáll esetében is, a SkinIQ technológia pedig alkalmazkodik a szőrsűrűséghez, így hatékony, kényelmes és egyenletes borotválkozást biztosít.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

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Összes megtekintése

Ez a termék

Shaver Series 5000 Nedves és száraz elektromos borotva

Shaver Series 5000
Nedves és száraz elektromos borotva

29 990 Ft

  • SH71

    SH71
    Csereborotvafejek

    17 099 Ft

29 990 Ft

29 990 Ft

SkinIQ technológiával

Hatékony borotválkozás, gyengéd a bőrhöz

  • SteelPrecision pengék

  • Power Adapt érzékelő

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

  • Beépített, rugósan oldódó pajeszvágó

  • Akár 5 év garancia**

Alapos, hatékony vágás minden mozdulattal

Alapos, hatékony vágás minden mozdulattal

Percenként akár 90 000 vágási művelettel a SteelPrecision pengék mozdulatonként több szőrszálat vágnak le, hogy a borotválkozás alapos és hatékony legyen. A 45 nagy teljesítményű, Európában gyártott penge önélező, hogy megbízható vágási teljesítményt nyújtson minden egyes borotválkozás alkalmával.

Alkalmazkodik a szakáll sűrűségéhez, hogy a borotválkozás egyszerűbb legyen

Alkalmazkodik a szakáll sűrűségéhez, hogy a borotválkozás egyszerűbb legyen

Ez az intelligens érzékelő másodpercenként 250-szer méri a szőrzet sűrűségét, és borotválkozás közben automatikusan beállítja a teljesítményt. Segítségével a borotva hatékonyan reagál a vastagabb szőrszálakra és a sűrűbb területekre is, így egyenletes, könnyed borotválkozást tesz lehetővé, megbízható kényelmet nyújtva.

Követi az arc vonalait a bőrrel való jobb érintkezés érdekében.

Követi az arc vonalait a bőrrel való jobb érintkezés érdekében.

A teljesen rugalmas fejek 360°-ban elfordulnak, hogy szorosan érintkezzenek az arc és a fej vonalaival. Ezáltal még kényelmesebbé válik az alapos borotválkozás – még az olyan nehezen hozzáférhető területeken is, mint amilyen a nyak és az állkapocs.

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Értékelések

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4.6

5-ből

1336

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

13/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik!

Azért ezt választottam, mert volt már elektromos Philips borotválkozás!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5884/50 Nedves és száraz elektromos borotva

07/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék !

Kiváló borotva ! Szinte nem is érezni a borotválkozást. Könnyen tisztítható. Egy hátrány: nem adtak hozzá védőkupakot.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

06/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Borotva

Mindenkinek ajánlott, praktikus, jól használható. Hátránya az, hogy a töltőt külön kell megvenni. Ez a készülék árának közel 30%-a.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver Series 5000 S5887/10 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.

  2. 2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.​