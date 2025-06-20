2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
SH71
Csereborotvafejek
17 099 Ft
Quick Clean Pod patron
5 699 Ft
17 099 Ft
17 099 Ft
S591/05
S596/06
S7886/58
S5883/10
S5884/50
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
SteelPrecision pengék
Az S7000 Series sorozathoz illeszkedik
A szögletes alakú S5000 típushoz illeszkedik
Az 500 Series sorozathoz illeszkedik
Nem illeszkedik a lekerekített alakú S5000 típushoz
Az erőteljes, mégis gyengéd Philips borotva 45 önélező SteelPrecision pengéje percenként 90 000 vágási műveletet végez el, így több szőrszálat vág le egy mozdulattal a tiszta, kényelmes eredmény érdekében.
A borotva markolatának hátulján nézheti meg, milyen cserefej szükséges. Segítségre van szüksége? Látogasson el a philips.com/accessories weboldalra.
1. Nyomja meg a kioldógombokat, és válassza le a borotvafejtartót. 2. Forgassa el a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki azokat. 3. Távolítsa el a régi borotvafejeket, és helyezze be a cserefejet (a hornyoknak pontosan illeszkedniük kell a kiálló részekhez). 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket, és forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem hall. 5. Helyezze vissza és zárja le a borotvatartót.
4.8
5-ből
44
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Tibi12
20/06/2025
Magyarország
A termék kiváló
Nagyon jó termék, kiválóan használható, ellentétben sok más web áruházban található nem eredeti Philips-el.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Csereborotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Csereborotvafejek
Valy_M
13/04/2025
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Produsul este foarte bun
Produsul este foarte bun își face bine treaba spre deosebire de un alt produs identic dar care nu este original Philips, achiziționat pe internet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Lenu
17/01/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
produs bun.
Am cumparat un aparat de barbierit seria 7000,pentru sot, acum doi ani.Foarte multumiti amandoi!Un aparat silentios,lasa obrazul foarte fin, l a folosit doar pe uscat. Inca nu am schimbat rezerva,chiar daca le am achizitionat recent.Dupa 3-4 folosiri.spalam aparatul cu solutia speciala de la Philips. Foarte buna si aceea . Multumim!
Előnyök
Silentios,rapid,curat,obraz fin,posibilitate scurtare perciun
Hátrányok
Nu ajunge la partea de foarte sub nas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
ahol erre lehetőség van