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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása

SH71Csereborotvafejek

SH71/50

4.8
| (44) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
A készülék eredeti állapotának visszaállítása
A borotvafejek két év alatt 9 millió szőrszálat vágnak le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
Összes előny megtekintése

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

SH71 Csereborotvafejek

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Csereborotvafejek

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A 100%-os teljesítmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

  • SteelPrecision pengék

  • Az S7000 Series sorozathoz illeszkedik

  • A szögletes alakú S5000 típushoz illeszkedik

  • Az 500 Series sorozathoz illeszkedik

  • Nem illeszkedik a lekerekített alakú S5000 típushoz

Nagyobb vágási teljesítmény minden egyes mozdulattal

Az erőteljes, mégis gyengéd Philips borotva 45 önélező SteelPrecision pengéje percenként 90 000 vágási műveletet végez el, így több szőrszálat vág le egy mozdulattal a tiszta, kényelmes eredmény érdekében.

A szögletes alakú 5000 és 6000, valamint a 7000 és 500 Series borotvákhoz

A szögletes alakú 5000 és 6000, valamint a 7000 és 500 Series borotvákhoz

A borotva markolatának hátulján nézheti meg, milyen cserefej szükséges. Segítségre van szüksége? Látogasson el a philips.com/accessories weboldalra.

A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

A borotva fejének cseréje nagyon egyszerű

1. Nyomja meg a kioldógombokat, és válassza le a borotvafejtartót. 2. Forgassa el a rögzítőgyűrűket az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki azokat. 3. Távolítsa el a régi borotvafejeket, és helyezze be a cserefejet (a hornyoknak pontosan illeszkedniük kell a kiálló részekhez). 4. Helyezze vissza a rögzítőgyűrűket, és forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem hall. 5. Helyezze vissza és zárja le a borotvatartót.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.8

5-ből

44

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

1

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló

Nagyon jó termék, kiválóan használható, ellentétben sok más web áruházban található nem eredeti Philips-el.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Csereborotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Csereborotvafejek

13/04/2025

România

România

Ellenőrzött vevő

Produsul este foarte bun

Produsul este foarte bun își face bine treaba spre deosebire de un alt produs identic dar care nu este original Philips, achiziționat pe internet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

17/01/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

produs bun.

Am cumparat un aparat de barbierit seria 7000,pentru sot, acum doi ani.Foarte multumiti amandoi!Un aparat silentios,lasa obrazul foarte fin, l a folosit doar pe uscat. Inca nu am schimbat rezerva,chiar daca le am achizitionat recent.Dupa 3-4 folosiri.spalam aparatul cu solutia speciala de la Philips. Foarte buna si aceea . Multumim!

Előnyök

Silentios,rapid,curat,obraz fin,posibilitate scurtare perciun

Hátrányok

Nu ajunge la partea de foarte sub nas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ahol erre lehetőség van