Alapos borotválkozás
A kompakt kialakítású Philips 500 Series alapos borotválást tesz lehetővé, akár útközben is. Hordozható borotvánkkal Ön bárhol, bármikor a lehető legjobban fog kinézni és a legjobban fogja érezni magát.Összes előny megtekintése
Nedves és száraz elektromos kompakt borotva
Az egyedülálló Lift & Cut forgófejes borotvarendszer gyengéden kiemeli a szőrszálakat a gyökerükből anélkül, hogy megvágná a bőrt, így alapos borotválást biztosít.
A 360°-ban elforduló SteelPrecision pengék a különböző irányokban növő szőrszálakat is megragadják. A percenkénti 3 000 000 vágási mozdulattal bárhol, bármikor gyors borotválást biztosítanak.
A bőrirritáció minimalizálására tervezett 3D mozgó fejek három irányban mozognak, így ideális bőrkontaktust és kényelmes borotválkozást biztosítanak.
A borotva kompakt mérete és elegáns, trendi külleme stílusos megjelenést biztosít, Ön bármerre is jár.
Az erős és nagy teljesítményű mágneses motor még a vastag szakállat is leborotválja, és útközben is sima, alapos borotválást biztosít.
A borotva pengéi európai hipoallergén acélból készülnek, amely ellenáll a korróziónak, bőrbarát, és megakadályozza a pengék szennyeződését.
Akár a kényelmes száraz borotválkozást, akár a zselével vagy habbal végzett, frissítő nedves borotválkozást részesíti előnyben, borotvánk alkalmazkodik az Ön igényeihez. IPX7 vízállóságának köszönhetően folyó víz alatt is könnyedén tisztítható.
Tapasztalja meg a nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor nyújtotta kényelmet, amely akár 40 perc borotválkozási időt biztosít egyetlen 1 órás töltéssel. Gyors borotválásra van szüksége? Mindössze 5 percre kell csatlakoztatnia, és máris elegendő energiát kap egy teljes borotválkozáshoz.
Gondoskodjon borotvája biztonságáról, bárhová is megy. Ez a divatos kialakítású hordtáska több, mint csupán egy védőeszköz.
A mágneses kupak tisztán tartja a borotvafejet, az utazózár pedig megakadályozza, hogy a borotva véletlenül bekapcsoljon, így Ön gond nélkül élvezheti az utazást.
Philips borotváink tervezésekor a precizitást és a tartósságot tartottuk szem előtt a hosszan tartó teljesítményért. Borotváinkat szigorú tesztelésnek vetjük alá a stabil és tartós teljesítmény biztosítása érdekében. Élvezze az idő próbáját kiálló borotvát.
A Philipsnél a termékek előállításának minden fázisában a fenntarthatóságot szem előtt tartva járunk el. Célunk, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét és minimalizáljuk a piacra kerülő USB-adapterek számát. Ha szüksége van adapterre, a www.philips.com/support oldalon megfelelő tápegység érhető el.
