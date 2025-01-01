Erőteljes lítiumion-akkumulátor

Tapasztalja meg a nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor nyújtotta kényelmet, amely akár 40 perc borotválkozási időt biztosít egyetlen 1 órás töltéssel. Gyors borotválásra van szüksége? Mindössze 5 percre kell csatlakoztatnia, és máris elegendő energiát kap egy teljes borotválkozáshoz.