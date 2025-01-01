Keresőkifejezés

    • Alapos borotválkozás Alapos borotválkozás Alapos borotválkozás

      Philips Shaver 500 Series Nedves és száraz elektromos kompakt borotva

      S591/05

      Alapos borotválkozás

      A kompakt kialakítású Philips 500 Series alapos borotválást tesz lehetővé, akár útközben is. Hordozható borotvánkkal Ön bárhol, bármikor a lehető legjobban fog kinézni és a legjobban fogja érezni magát.

      Philips Shaver 500 Series Nedves és száraz elektromos kompakt borotva

      Alapos borotválkozás

      útközben is

      • SteelPrecision pengék
      • Lift & Cut technológia
      • 3D mozgó fejek
      • Kompakt kialakítás
      Az egyedülálló Lift & Cut forgófejes borotvarendszer gyengéden kiemeli a szőrszálakat a gyökerükből anélkül, hogy megvágná a bőrt, így alapos borotválást biztosít.

      A 360°-ban elforduló SteelPrecision pengék a különböző irányokban növő szőrszálakat is megragadják. A percenkénti 3 000 000 vágási mozdulattal bárhol, bármikor gyors borotválást biztosítanak.

      A bőrirritáció minimalizálására tervezett 3D mozgó fejek három irányban mozognak, így ideális bőrkontaktust és kényelmes borotválkozást biztosítanak.

      A borotva kompakt mérete és elegáns, trendi külleme stílusos megjelenést biztosít, Ön bármerre is jár.

      Az erős és nagy teljesítményű mágneses motor még a vastag szakállat is leborotválja, és útközben is sima, alapos borotválást biztosít.

      A borotva pengéi európai hipoallergén acélból készülnek, amely ellenáll a korróziónak, bőrbarát, és megakadályozza a pengék szennyeződését.

      Akár a kényelmes száraz borotválkozást, akár a zselével vagy habbal végzett, frissítő nedves borotválkozást részesíti előnyben, borotvánk alkalmazkodik az Ön igényeihez. IPX7 vízállóságának köszönhetően folyó víz alatt is könnyedén tisztítható.

      Tapasztalja meg a nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor nyújtotta kényelmet, amely akár 40 perc borotválkozási időt biztosít egyetlen 1 órás töltéssel. Gyors borotválásra van szüksége? Mindössze 5 percre kell csatlakoztatnia, és máris elegendő energiát kap egy teljes borotválkozáshoz.

      Gondoskodjon borotvája biztonságáról, bárhová is megy. Ez a divatos kialakítású hordtáska több, mint csupán egy védőeszköz.

      A mágneses kupak tisztán tartja a borotvafejet, az utazózár pedig megakadályozza, hogy a borotva véletlenül bekapcsoljon, így Ön gond nélkül élvezheti az utazást.

      Philips borotváink tervezésekor a precizitást és a tartósságot tartottuk szem előtt a hosszan tartó teljesítményért. Borotváinkat szigorú tesztelésnek vetjük alá a stabil és tartós teljesítmény biztosítása érdekében. Élvezze az idő próbáját kiálló borotvát.

      A Philipsnél a termékek előállításának minden fázisában a fenntarthatóságot szem előtt tartva járunk el. Célunk, hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét és minimalizáljuk a piacra kerülő USB-adapterek számát. Ha szüksége van adapterre, a www.philips.com/support oldalon megfelelő tápegység érhető el.

      Műszaki adatok

      • Tartozékok

        Utazás és tárolás
        Utazótok

      • Tápellátás

        Működési idő
        40 perc
        Töltés
        • Teljes feltöltés 1 óra alatt
        • 5 perces gyorstöltés
        Automatikus feszültségválasztás
        5 V
        Elem típusa
        Lítium-ion

      • Kialakítás

        Szín
        Fémes fekete
        Markolat
        Ergonomikus fogás és markolat

      • Szerviz

        Cserélhető fej
        Cserélje 2 évente SH71 tartozékkal
        Jótállás
        2 év

      • Borotválási teljesítmény

        Kontúrkövetés
        3D mozgó fejek
        Borotválkozási rendszer
        • SteelPrecision pengék
        • Super Lift & Cut technológia

      • Egyszerű használat

        Tisztítás
        Teljesen lemosható
        Kijelző
        Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése
        Nedves és száraz használathoz
        Nedves és száraz használatra egyaránt

