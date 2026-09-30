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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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CP1788
USB-kábel a készülék töltéséhez
USB-kábel a készülék kényelmes töltéséhez USB-portokon keresztül. Csak USB-töltős eszközökkel kompatibilis
S8830/54
XP521/03
QI1864/65
QP1924/24
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
Csak USB-töltős eszközökkel kompatibilis
Fekete
Kábelhossz: 92 cm
2 tűs
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.