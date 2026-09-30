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USB-kábel

CP1788

USB-kábel a készülék töltéséhez

USB-kábel a készülék kényelmes töltéséhez USB-portokon keresztül. Csak USB-töltős eszközökkel kompatibilis

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Kompatibilis termékek
Shaver Series 8000

Shaver Series 8000
Nedves és száraz elektromos borotva

S8830/54

Shaver series 5000X

Shaver series 5000X
Nedves és száraz elektromos borotva

XP521/03

OneBlade

OneBlade
eredeti pengével

QI1864/65

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/24

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE708/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE709/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE711/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE728/00

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

USB-kábel a készülék töltéséhez

  • Csak USB-töltős eszközökkel kompatibilis

  • Fekete

  • Kábelhossz: 92 cm

  • 2 tűs

Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

Alkatrészek és tartozékok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.