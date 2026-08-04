Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

05

ó

:

29

p

:

49

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
  • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.

cashback

Epilator Series 8000Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE709/00

5
| (142) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.
A leghatékonyabb epilátorunk, amely a legsimább bőrt biztosítja Önnek. Bemutatjuk a világ első olyan epilátorát, amely 360°-os láthatóságot biztosító ProGuide tartozékkal rendelkezik a hatékony és gyengéd eredményekért. Univerzális szőrtelenítő készlet.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

A Philips az első számú IPL márka a világon1

Akár 4 hétig nincs szükség szőrtelenítésre.

Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.

  • Nedves és száraz használat

  • Lábra és testre

  • Hatékony epilálás

  • összesen 5 tartozék

Simaság akár 4 hétig

Simaság akár 4 hétig

Élvezze, hogy nem kell foglalkoznia a szőrtelenítéssel. Nem kell többé várni a szőrszálak növekedésére: 3-szor rövidebb szőrszálakat távolít el, mint a gyanta.

ProGuide. Kisebb fájdalom, nagyobb komfortérzet a bőrnek*

ProGuide. Kisebb fájdalom, nagyobb komfortérzet a bőrnek*

A világ első olyan epilátora, amely 360°-os láthatóságot biztosító ProGuide tartozékkal rendelkezik a hatékony és gyengéd eredményekért. A ProGuide a legjobb eredmény érdekében tökéletesíti a 75°-os epilálási szöget, és feszesen tartja a bőrt a nagyobb komfortérzet érdekében. A 360°-os LED-világítás segít több szőrszálat észrevenni és eltávolítani.

Hatékony és gyors. Megvilágít. Láthatóvá tesz. Eltávolít.

Hatékony és gyors. Megvilágít. Láthatóvá tesz. Eltávolít.

Hatékony és gyors eredmények a Double Action technológiának köszönhetően. A kerámiacsipeszek segítségével a legrövidebb szőrszálakat is csapdába ejti a készülék. Már a 0,5 mm-es szőrszálakat is megragadja és eltávolítja. Nem kell nyomást alkalmazni, csak csúsztatni kell. A beépített LED-világítás gondoskodik arról, hogy egyetlen szőrszál se maradjon láthatatlan. Végezzen kevesebb mint 6 perc alatt mindkét lábszárral.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

142

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

04/08/2026

România

România

Foarte multumita

Sincer, e un epilator chiar bun si practic. Isi face treaba foarte bine, prinde si firele mai scurte si ajuta mult si lumina LED. Imi place ca vine cu mai multe accesorii. Capul de ras si trimmer-ul sunt super utile pentru zonele sensibile, peria de exfoliere ajuta sa nu mai apara fire crescute sub piele, iar pila pentru calcaie chiar lasa pielea mai fina. Practic ai mai multe functii intr-un singur aparat. Un alt plus e ca il poti folosi si pe pielea umeda si bateria tine destul de mult, cam o ora, suficient pentru o utilizare completa. Per total, e un produs foarte ok daca vrei ceva complet, usor de folosit acasa.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-04-23

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-04-23

31/07/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Un produs excelent

Un produs foarte bun, singurul minus fiind lumina care mai mult încurcă

Előnyök

Smulge foarte bine

Hátrányok

Lumina

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-29

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-29

14/07/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Epilator excelent

Este un epilator excelent! Cel mai mult imi place ca este fara fir si ca smulge bine firele de par. Lumina ledurilor este destul de slaba, as fi dorit sa fie putin mai buna, dar e bine si asa. Inca nu am apucat sa folosesc toate accesoriile lui, doar cel clasic, dar, per total, sunt foarte multumita de el.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-03

Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat

Date of Use 2026-07-03

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. a ProGuide nélküli használattal összevetve.

  2. 2 év garanciával.