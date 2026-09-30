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SatinShave AdvancedBorotvaszita

CP0634

Csere-borotvafejszita

Ez a borotvaszita képezi a védőgátat a bőr és a borotva vágóelemei között. Az alapos, biztonságos borotválkozásért és a sima, puha bőrért.

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Kompatibilis termékek

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE709/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

BRE728/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Kozmetikai szett

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Kozmetikai szett

BRE750/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz

BRL114/00

6000 Series

6000 Series
Testborotva

BRL128/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz

BRL147/00

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

Csere-borotvafejszita

  • Női borotva

  • Satinelle

  • SatinShave

  • 6000-es, 8000-es sorozatú női borotva

  • Fehér

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Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.