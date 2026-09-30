2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
CP0634
Csere-borotvafejszita
Ez a borotvaszita képezi a védőgátat a bőr és a borotva vágóelemei között. Az alapos, biztonságos borotválkozásért és a sima, puha bőrért.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
BRL114/00
BRL128/00
BRL147/00
Női borotva
Satinelle
SatinShave
6000-es, 8000-es sorozatú női borotva
Fehér
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.