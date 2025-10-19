2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Testre, lábra és hónaljra
Finoman lekerekített vágóélekkel
A szabadalmaztatott, lekerekített vágóélek minden szőrtípusnál kíméletesen mozognak, megakadályozva a sérüléseket és karcolásokat. Fogyasztóink 80%-a megerősíti, hogy nincs borotválkozás okozta égő érzés és bőrpír*.
Akár a teljes test kezelését tervezi, akár kiigazításra van szüksége, borotváink gyors eredményt nyújtanak egyszerű módon. A hárompengés rendszer mindkét irányban mozog a gyors kezelés érdekében. A beépített kétoldalas vágókészülékekkel pedig a hosszabb szőrszálakat előzetesen levágja a gyorsabb borotválkozásért.
A Philips Body Shaver úgy lett tervezve, hogy gyengéd és kényelmes legyen a különböző testrészek számára.
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4.8
5-ből
339
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
bandinusz
19/10/2025
Magyarország
ár érték arányban nagyon jó termék
Nagyon jó és hatékony borotva, gyorsan lehet vele dolgozni. A lábradír része is kitűnően dolgozik, meglepő volt a kiegészítő tartozékok hatékonysága is.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Kicsi90
08/10/2025
Magyarország
Azt tudja amit kell neki.
Nagyon jó készülék, pontosan azt tudja amit kell neki. Gyengéd a bőrhöz és nem okoz irritációt a kényesebb helyeken sem. Nem bántam meg, hogy megvettem.
Előnyök
A pozitív tapasztalatom
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz
Évike22
08/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik.
Ajánlom mindenkinek, aki gyors megoldást keres a szőrtelenítésre. A legjobb választásom volt, minden testrészemre.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
HUT Németország N=49, 2021