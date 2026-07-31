2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Nedves és száraz használat
Lábra, testre és bikinivonalra
Több, mint egy epilátor
összesen 8 tartozék
Élvezze, hogy nem kell foglalkoznia a szőrtelenítéssel. Nem kell többé várni a szőrszálak növekedésére: 3-szor rövidebb szőrszálakat távolít el, mint a gyanta.
A világ első olyan epilátora, amely 360°-os láthatóságot biztosító ProGuide tartozékkal rendelkezik a hatékony és gyengéd eredményekért. A ProGuide a legjobb eredmény érdekében tökéletesíti a 75°-os epilálási szöget, és feszesen tartja a bőrt a nagyobb komfortérzet érdekében. A 360°-os LED-világítás segít több szőrszálat észrevenni és eltávolítani.
Hatékony és gyors eredmények a Double Action technológiának köszönhetően. A kerámiacsipeszek segítségével a legrövidebb szőrszálakat is csapdába ejti a készülék. Már a 0,5 mm-es szőrszálakat is megragadja és eltávolítja. Nem kell nyomást alkalmazni, csak csúsztatni kell. A beépített LED-világítás gondoskodik arról, hogy egyetlen szőrszál se maradjon láthatatlan. Végezzen kevesebb mint 6 perc alatt mindkét lábszárral.
5.0
5-ből
141
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Sorina 22
31/07/2026
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Un produs excelent
Un produs foarte bun, singurul minus fiind lumina care mai mult încurcă
Előnyök
Smulge foarte bine
Hátrányok
Lumina
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-29
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-29
BlueF
14/07/2026
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Epilator excelent
Este un epilator excelent! Cel mai mult imi place ca este fara fir si ca smulge bine firele de par. Lumina ledurilor este destul de slaba, as fi dorit sa fie putin mai buna, dar e bine si asa. Inca nu am apucat sa folosesc toate accesoriile lui, doar cel clasic, dar, per total, sunt foarte multumita de el.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-03
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-03
Xandra99
10/07/2026
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Foarte mulțumită de produs
Este foarte bun pentru pielea sensibila . Eu avand probleme cu epilatorul anterior, ma durea extrem. Acesta in schimb e suportabil. Putin pe moment simt , dupa se calmeaza pielea. Recomand acest produs
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 8000 BRE708/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-08
Ez az értékelés a következőhöz készült: Epilator Seria 8000 BRE708/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-08
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
a ProGuide nélküli használattal összevetve.
2 év garanciával.