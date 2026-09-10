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Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*
Alapos borotválkozás extra bőrvédelemmel minden nap. A Philips 5000X Series borotvák Érzékeny üzemmódja és SkinIQ technológiája elősegíti az irritáció minimálisra csökkentését, így kényelmesebb borotválkozást tesz lehetővé, különösen akkor, ha a bőrnek extra ápolásra van szüksége.
Kiterjesztett garancia
Power Adapt érzékelő
SkinGlide bőrvédő bevonat
360 fokban elforduló, rugalmas fej
Az intelligens arcszőrzet-érzékelő másodpercenként 250-szer ellenőrzi a szőrzet sűrűségét, és borotválkozás közben automatikusan beállítja a vágóteljesítményt. Ez elősegíti a könnyed, gyengéd borotválkozást, és egyenletes teljesítményt biztosít különböző szakállsűrűségek esetén is.
Borotválkozzon kényelmesebben. A négyzetcentiméterenként 250 000 mikrogyöngyöt tartalmazó SkinGlide bőrvédő bevonat 30%-kal** jobban siklik a bőrön, ami csökkenti a súrlódást és minimalizálja a bőrirritációt.
Válassza az Érzékeny üzemmódot, ha bőrének extra gondoskodásra van szüksége. Tervezésénél fogva kényelmesebb borotválkozást biztosít a mindennapi használat során.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
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4.7
5-ből
99
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
doongoo
10/09/2026
Magyarország
hozza amit ígér
Alapos borotválás, kb. mintha pengés borotvát használnék. A bőrirritáció kisebb, mint az eddig használt villanyborotváimnál, de azért teljesen nem szűnt meg ezzel sem a nyakon. Kár, hogy a töltőkábele nem USB-C ill. az is kár, hogy a hordozótokot külön kell megvenni hozzá (nem része a csomagnak alapból)
Előnyök
alapos borotválás, a vásárláskor akciósan kedvező ár
Hátrányok
nem USB-C csatlakozó, nincs gyárilag a csomagban hordtáska
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2026-09-01
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2026-09-01
Misi93
04/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A nyaki irritáció elkerülése érdekében választottam ezt. Párszor használtam eddig, de úgy néz ki, hogy beválik. Ami a borotválkozás utáni arcszőrzetet illeti tényleg alapos, és nem vágja meg az arcom. Én nedves borotválkozást választottam az érzékeny arcbőr miatt. Könnyen tisztítható a borotva.
Előnyök
Nincs bőrirritáció. Alaposan vág. Könnyen tisztítható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2025-12-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2025-12-04
tatek72
16/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sima lesz az arcod.Végzi a dolgát.
Előnyök
Még jó
Hátrányok
Az alkatrészeket is be lehetne akciózni lehetne rá kuppon.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2024-11-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Használat dátuma 2024-11-15
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
A Philips S3000 Series sorozathoz képest