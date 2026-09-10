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Új

Shaver series 5000XNedves és száraz elektromos borotva

XP521/03

4.7

| (99) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*

Alapos borotválkozás extra bőrvédelemmel minden nap. A Philips 5000X Series borotvák Érzékeny üzemmódja és SkinIQ technológiája elősegíti az irritáció minimálisra csökkentését, így kényelmesebb borotválkozást tesz lehetővé, különösen akkor, ha a bőrnek extra ápolásra van szüksége.

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

SkinIQ technológiával

Alapos borotválkozás. Extra bőrvédelem*

  • Power Adapt érzékelő

  • SkinGlide bőrvédő bevonat

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fej

Alkalmazkodik a szakáll sűrűségéhez, hogy a borotválkozás könnyed legyen

Alkalmazkodik a szakáll sűrűségéhez, hogy a borotválkozás könnyed legyen

Az intelligens arcszőrzet-érzékelő másodpercenként 250-szer ellenőrzi a szőrzet sűrűségét, és borotválkozás közben automatikusan beállítja a vágóteljesítményt. Ez elősegíti a könnyed, gyengéd borotválkozást, és egyenletes teljesítményt biztosít különböző szakállsűrűségek esetén is.

30%-kal könnyebben siklik a bőrön**

30%-kal könnyebben siklik a bőrön**

Borotválkozzon kényelmesebben. A négyzetcentiméterenként 250 000 mikrogyöngyöt tartalmazó SkinGlide bőrvédő bevonat 30%-kal** jobban siklik a bőrön, ami csökkenti a súrlódást és minimalizálja a bőrirritációt.

Váltson Érzékeny üzemmódra az extra borotválkozási kényelemért

Váltson Érzékeny üzemmódra az extra borotválkozási kényelemért

Válassza az Érzékeny üzemmódot, ha bőrének extra gondoskodásra van szüksége. Tervezésénél fogva kényelmesebb borotválkozást biztosít a mindennapi használat során.

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.7

5-ből

99

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2

10/09/2026

Magyarország

Magyarország

hozza amit ígér

Alapos borotválás, kb. mintha pengés borotvát használnék. A bőrirritáció kisebb, mint az eddig használt villanyborotváimnál, de azért teljesen nem szűnt meg ezzel sem a nyakon. Kár, hogy a töltőkábele nem USB-C ill. az is kár, hogy a hordozótokot külön kell megvenni hozzá (nem része a csomagnak alapból)

Előnyök

alapos borotválás, a vásárláskor akciósan kedvező ár

Hátrányok

nem USB-C csatlakozó, nincs gyárilag a csomagban hordtáska

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Használat dátuma 2026-09-01

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Használat dátuma 2026-09-01

04/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A nyaki irritáció elkerülése érdekében választottam ezt. Párszor használtam eddig, de úgy néz ki, hogy beválik. Ami a borotválkozás utáni arcszőrzetet illeti tényleg alapos, és nem vágja meg az arcom. Én nedves borotválkozást választottam az érzékeny arcbőr miatt. Könnyen tisztítható a borotva.

Előnyök

Nincs bőrirritáció. Alaposan vág. Könnyen tisztítható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Használat dátuma 2025-12-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5006/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Használat dátuma 2025-12-04

16/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Sima lesz az arcod.Végzi a dolgát.

Előnyök

Még jó

Hátrányok

Az alkatrészeket is be lehetne akciózni lehetne rá kuppon.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Használat dátuma 2024-11-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 5000X series X5004/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Használat dátuma 2024-11-15

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. A Philips S3000 Series sorozathoz képest