TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Shaver series 5000X Nedves és száraz elektromos borotva

Új

Támogatás

Shaver series 5000XNedves és száraz elektromos borotva

XP521/03

Shaver series 5000X Nedves és száraz elektromos borotva

Új

Ugrás az üzlethez

Regisztrálja a terméket

Kérje a kiterjesztett garanciát

Regisztráljon a vásárlást követő 90 napon belül a kiterjesztett garanciáért (feltételek vonatkozhatnak rá).

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Felhasználói útmutató

  • verzió: 1
  • PDF fájl, 3.8 MB
  • 13 July 2026

EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)

  • verzió: 5
  • PDF fájl, 702.7 kB
  • 24 September 2026

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Garancia és szerviz

Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást

Szerviztámogatás igénylése

Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.

Jótállási szabályzat megtekintése

Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben