2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
1 db SkinProtect penge
1 db formázófésű
1 db hámlasztókesztyű
Újratölthető, nedves és száraz használat
A SkinProtect penge extra védelmet biztosít a bőrirritáció ellen a hónalj és az intim területek érzékeny bőrfelületén.
A jól ismert OneBlade technológiánk készen áll a hónalj és az lenti intim területek kezelésére, bármilyen régen is szőrtelenített utoljára. Míg a gyors vágóegység másodpercenként 100 vágás sebességgel vágja a szőrszálakat, a bőrvédő lekerekített szélei és lemeze, valamint a lekerekített végek védik a hónalj és az intim területek érzékeny bőrét.
Szeretnél hagyni egy kis szőrzetet? Távolítsd el az intim- és hónaljszőrzetet úgy, ahogy szeretnéd. Csak pattintsd fel a 3 mm-es formázófésűt.
4.2
5-ből
198
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
PappIbi
28/07/2026
Magyarország
Könnyen gyorsan használható.
Könnyű használni, tökéletesen teszi a dolgát. Siklik a bőrön.
Előnyök
Tökéletesen működik és bőrbarát. Könnyű használni.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-07-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-07-22
Deva41
15/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate
nb7605
06/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék biztonságos
Valóban nagyon könnyű és biztonságos használni az intim helyeken is.
Előnyök
Biztonságos, könnyű és gyors használat
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.