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Összes sorozat

  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás

OneBladeIntimate

QP1924/24

4.2
| (198) Értékelések | 85% ajánlja ezt a terméket
Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
A SkinProtect penge extra védelmet biztosít a bőrirritáció ellen a hónalj és az intim területek érzékeny bőrfelületén.
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

Borotválás és formázás extra bőrvédelemmel

Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás

  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás

  • 1 db SkinProtect penge

  • 1 db formázófésű

  • 1 db hámlasztókesztyű

  • Újratölthető, nedves és száraz használat

Védi az érzékeny területeket

Védi az érzékeny területeket

A SkinProtect penge extra védelmet biztosít a bőrirritáció ellen a hónalj és az intim területek érzékeny bőrfelületén.

Kétirányú borotválás és formázás, 100%-ig vízálló, USB-A töltés

Kétirányú borotválás és formázás, 100%-ig vízálló, USB-A töltés

A jól ismert OneBlade technológiánk készen áll a hónalj és az lenti intim területek kezelésére, bármilyen régen is szőrtelenített utoljára. Míg a gyors vágóegység másodpercenként 100 vágás sebességgel vágja a szőrszálakat, a bőrvédő lekerekített szélei és lemeze, valamint a lekerekített végek védik a hónalj és az intim területek érzékeny bőrét.

Felrögzíthető 3 mm-es fésű a szőrzet könnyed formázásához

Felrögzíthető 3 mm-es fésű a szőrzet könnyed formázásához

Szeretnél hagyni egy kis szőrzetet? Távolítsd el az intim- és hónaljszőrzetet úgy, ahogy szeretnéd. Csak pattintsd fel a 3 mm-es formázófésűt.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

198

Értékelések

85%

ajánlja ezt a terméket

28/07/2026

Magyarország

Magyarország

Könnyen gyorsan használható.

Könnyű használni, tökéletesen teszi a dolgát. Siklik a bőrön.

Előnyök

Tökéletesen működik és bőrbarát. Könnyű használni.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-07-22

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-07-22

15/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate

06/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék biztonságos

Valóban nagyon könnyű és biztonságos használni az intim helyeken is.

Előnyök

Biztonságos, könnyű és gyors használat

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP1924/22 Intimate

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.