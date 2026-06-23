2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
2 db tartalék penge
Minden OneBlade-del kompatibilis
A penge akár 4 hónapig is használható*
A SkinProtect penge extra védelmet biztosít a bőrirritáció ellen a hónalj és az intim területek érzékeny bőrfelületén.
A kétoldalú pengével mindkét irányban borotválkozhat, így könnyedén elérheti a problémás helyeket, pontos körvonalakat formázhat és kialakíthatja a stílusának megfelelő részleteket.
A tartós rozsdamentes acélból készült pengéket hosszan tartó működésre tervezték. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében elég csak 4 havonta cserélni őket.* A pengék cseréje egyszerűen megoldható.
4.5
5-ből
312
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
david881210
23/06/2026
Magyarország
Nagyon szuper a termék,csak attól félek hogy a sima oneblade pro géphez mindig fognak gyártani cserélhető pengéket.Nem kell aggódnom hogy nem lesz?
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2026-06-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2026-06-05
Ganesa
05/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Mindenkinek ajánlom
A termék kiváló. Már több, mint egy éve használom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
zotyesz
28/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
Újrahasznosítható papír alapú csomagolás