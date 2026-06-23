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Összes sorozat

  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás

OneBlade2 db SkinProtect penge

QP229/50

4.5
| (312) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás
A SkinProtect penge extra védelmet biztosít a bőrirritáció ellen a hónalj és az intim területek érzékeny bőrfelületén.
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

Kompatibilis termékek
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/24

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

Borotválás és formázás extra bőrvédelemmel

Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás

  • Könnyű és bőrbarát intim borotválkozás

  • 2 db tartalék penge

  • Minden OneBlade-del kompatibilis

  • A penge akár 4 hónapig is használható*

Védi az érzékeny területeket

Védi az érzékeny területeket

A SkinProtect penge extra védelmet biztosít a bőrirritáció ellen a hónalj és az intim területek érzékeny bőrfelületén.

Mindkét irányban könnyedén borotválkozhat

Mindkét irányban könnyedén borotválkozhat

A kétoldalú pengével mindkét irányban borotválkozhat, így könnyedén elérheti a problémás helyeket, pontos körvonalakat formázhat és kialakíthatja a stílusának megfelelő részleteket.

A pengék akár 4 hónapig is használhatók*

A pengék akár 4 hónapig is használhatók*

A tartós rozsdamentes acélból készült pengéket hosszan tartó működésre tervezték. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében elég csak 4 havonta cserélni őket.* A pengék cseréje egyszerűen megoldható.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

312

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

23/06/2026

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper a termék,csak attól félek hogy a sima oneblade pro géphez mindig fognak gyártani cserélhető pengéket.Nem kell aggódnom hogy nem lesz?

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2026-06-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2026-06-05

05/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Mindenkinek ajánlom

A termék kiváló. Már több, mint egy éve használom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

28/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.

  2. Újrahasznosítható papír alapú csomagolás