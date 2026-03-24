    • Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás. Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás. Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.

      Epilator Series 8000 Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

      BRE708/00

      Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.

      A leghatékonyabb epilátorunk, amely a legsimább bőrt biztosítja Önnek. Bemutatjuk a világ első olyan epilátorát, amely 360°-os láthatóságot biztosító ProGuide tartozékkal rendelkezik a hatékony és gyengéd eredményekért.

      Epilator Series 8000 Vezeték nélküli epilátor; nedves és száraz

      Búcsút inthet a szőrszálaknak! Hatékony epilálás. Gyengéd ápolás.

      Akár 4 hétig nincs szükség szőrtelenítésre.

      • Nedves és száraz használat
      • Lábra és testre
      • Hatékony epilálás
      • összesen 3 tartozék
      Simaság akár 4 hétig

      Simaság akár 4 hétig

      Élvezze, hogy nem kell foglalkoznia a szőrtelenítéssel. Nem kell többé várni a szőrszálak növekedésére: 3-szor rövidebb szőrszálakat távolít el, mint a gyanta.

      ProGuide. Kisebb fájdalom, nagyobb komfortérzet a bőrnek*

      ProGuide. Kisebb fájdalom, nagyobb komfortérzet a bőrnek*

      A világ első olyan epilátora, amely 360°-os láthatóságot biztosító ProGuide tartozékkal rendelkezik a hatékony és gyengéd eredményekért. A ProGuide a legjobb eredmény érdekében tökéletesíti a 75°-os epilálási szöget, és feszesen tartja a bőrt a nagyobb komfortérzet érdekében. A 360°-os LED-világítás segít több szőrszálat észrevenni és eltávolítani.

      Hatékony és gyors. Megvilágít. Láthatóvá tesz. Eltávolít.

      Hatékony és gyors. Megvilágít. Láthatóvá tesz. Eltávolít.

      Hatékony és gyors eredmények a Double Action technológiának köszönhetően. A kerámiacsipeszek segítségével a legrövidebb szőrszálakat is csapdába ejti a készülék. Már a 0,5 mm-es szőrszálakat is megragadja és eltávolítja. Nem kell nyomást alkalmazni, csak csúsztatni kell. A beépített LED-világítás gondoskodik arról, hogy egyetlen szőrszál se maradjon láthatatlan. Végezzen kevesebb mint 6 perc alatt mindkét lábszárral.

      100%-ban zuhanyzásbiztos

      100%-ban zuhanyzásbiztos

      Akár a zuhany alatt, akár a mosdónál – akár nedvesen, akár szárazon is epilálhat, az Ön választása szerint, az Ön kényelme érdekében. A meleg víz ellazítja a bőrt, és kényelmesebbé teszi a kezelést. A csúszásmentes mintázatú markolat pedig jobb fogást biztosít a zuhany alatt.

      Könnyed. 60 perc egyetlen töltéssel. Vezeték nélküli.

      Könnyed. 60 perc egyetlen töltéssel. Vezeték nélküli.

      Egyetlen töltéssel 60 percig kitart a töltöttség. Nincs megszakítás. Nincs kábel, amely korlátozná Önt – könnyedén elér minden pontot. Az új kialakítás matt felületkezeléssel és csúszásbiztos mintázattal rendelkezik, hogy jobb fogást biztosítson a zuhany alatt.

      Vásárolja meg egyszer. Használja évekig**

      Vásárolja meg egyszer. Használja évekig**

      Egyszeri vásárlás, évekig tartó használat.

      Műszaki adatok

      • Tartozékok

        Hordtáska
        Igen
        Epilálófej
        Igen
        ProGuide
        Igen

      • Tápellátás

        Töltés
        3 óra
        Elem típusa
        Lítium-ion
        Gyorstöltés
        Igen
        Akkumulátorhasználati idő
        60 perc

      • Műszaki adatok

        Feszültség
        5V / 1,5 A
        Csipeszek száma
        32
        USB-A kábel
        Igen
        1. sebességfokozatú csipeszelés
        64 000 percenként
        2. sebességfokozatú csipeszelés
        70 400 percenként
        Hálózati adapter
        Nem

      • Jellemzők

        Sebességbeállítások
        2
        Vezeték nélküli
        Igen

      • Egyszerű használat

        Nedves és száraz használat
        Igen
        LED-világítás
        Igen

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      a ProGuide nélküli használattal összevetve.
      * 2 év garanciával.
