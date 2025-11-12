Keresőkifejezés

    Autólámpák

    Autólámpák

    Lépjen be a Philips személygépjárműizzók világába

    A legjobb autó fényszóró izzónk

    Kiváló teljesítményű, közúti használatra engedélyezett termék

    Ultinon Pro6000 Boost

    Ultinon Pro6000 Boost

    A közúti használatra engedélyezett LED-izzók új etalonját, akár 400%-os¹ fényerő-növekedés az utakon
    Veled együtt a fény jövőjének előmozdítása

    Veled együtt a fény jövőjének előmozdítása

    Izgalmas felfedezni a fény határait. Örömforrás, de kötelesség is mindig a jobb minőséget, a jobb megbízhatóságot, a jobb teljesítményt és a jobb biztonságot keresni.

    Best-in-class products

    Kategóriájukban a legjobb termékeket

    Teljes termékválasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

    Kiváló minőségű anyagokból

    Kiváló minőségű anyagokból

    Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük.

    Az eredetivel egyező termékminőség

    Az eredetivel egyező termékminőség

    A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.

    Fény, mindig a megfelelő helyen

    Fény, mindig a megfelelő helyen

    A Philips izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná.

    Miért pont minket?

    • 420 szabadalmi családdal rendelkezünk, és évente 50 új szabadalmat nyújtunk be

      Első K+F laboratóriumunkat múzeummá alakítottuk, így mindig emlékezhetünk arra, hogy hol kezdődött minden.

    • Minden terméket több mint 30-szor ellenőriznek a bejárat előtt

      Annyira gondosan és megszállottan foglalkozunk minden részlettel, hogy még a fényforrást védő csomagolást is a legszigorúbb teszteknek vetjük alá.

    • 5,5 millió autó felszerelésével javítjuk a közlekedők biztonságát

      Több mint 10 000 felhasználótól kértünk visszajelzést, hogy segítsenek nekünk fejlődni és még jobb innovációkat kínálni.

    Fedezze fel autóipari világításunkat

    Jogi nyilatkozat

    ¹ A minimális törvényi előíráshoz képest. Az autó modelljétől és az izzó típusától függően változhat.

