A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is.
Az éjszakai vezetés során a szem kényelmét fokozó képességének köszönhetően az eredeti gyártók által jóváhagyott, akár 5800 K színhőmérsékletű Philips Ultinon Pro9200 izzónk révén könnyedén és kényelmesen navigálhat a sötét utakon.
A hosszú élettartamot növelő technológiával, például a kettős AirBoost hőkezelő rendszerrel büszkélkedő izzók akár 5000 órán át is használhatók, és teljes élettartamuk alatt egyenletes fényerőt biztosítanak.
A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.
Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.
A Philips Ultinon Pro9200 a 12 V-os és a 24 V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így a legtöbb járműtípushoz használható.
