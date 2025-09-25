Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    ultinon-pro-9200

    Ultinon Pro9200 HL

    Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

    RRP

    A termék forgalmazása megszűnt
    Összes modell megtekintése

    Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

    Philips Ultinon Pro9200

    Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.

    A termék standard fényképe 11972U92X2 Philips H7-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200 11972U92X2 Philips H7-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200

    Kiemelkedő láthatóság

    Páratlan: +400% fény*

    A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is.

    Csúcskategóriás stílus

    Hűvös fehér fény

    Az éjszakai vezetés során a szem kényelmét fokozó képességének köszönhetően az eredeti gyártók által jóváhagyott, akár 5800 K színhőmérsékletű Philips Ultinon Pro9200 izzónk révén könnyedén és kényelmesen navigálhat a sötét utakon.

    Megnövelt élettartam

    Akár 5000 órás használat

    A hosszú élettartamot növelő technológiával, például a kettős AirBoost hőkezelő rendszerrel büszkélkedő izzók akár 5000 órán át is használhatók, és teljes élettartamuk alatt egyenletes fényerőt biztosítanak.

    Használati útmutató Terméklap
    Feature Image - Ultra-compact design - Philips Ultinon Pro9200 LED

    Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

    A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.

    Feature Image - Light just where you need it - Philips Ultinon Pro9200 LED

    Fény, mindig a megfelelő helyen

    Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.

    Feature Image - 12V 24V compatible - Philips Ultinon Pro9200 LED

    12 V- és 24 V-kompatibilis a szélesebb körű használhatóságért

    A Philips Ultinon Pro9200 a 12 V-os és a 24 V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így a legtöbb járműtípushoz használható.

    A kiterjesztett garancia igénylése

    Regisztráljon a garancia kiterjesztéséhez

    A gondtalan használat érekében a Philips Ultinon Pro92000 termékek összesen 5 év garanciával rendelkeznek, ami 2 év standard garanciát és további 3 év kiterjesztett védelmet foglal magába. Használja ki a jobb minőségű fény által nyújtott előnyöket és a hosszan tartó teljesítmény által biztosított kényelmet.

    A kiterjesztett garancia igénylése

    Tudjon meg többet a Philips autóipari világítás

    Válassza ki a Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzóit

    Összehasonlítás

    Ügyfélszolgálat és támogatás

    Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

    CustomerSupport

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

    MagnifyingGlass

    Termék keresése

    Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

    Hasonlítsa össze az összes H7 fényszóróizzót

    Összehasonlítás
    Ultinon Pro9200 HL
    Ultinon Pro9200 HL
    * ¹ A minimális törvényi előíráshoz képest. A H4, H7 típusokra vonatkozik. Az autó és az izzó típusától függően változhat.
    * ² Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.
    * ³ A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.