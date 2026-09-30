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  • Felvétel egyetlen termékről
  • 11258U92X2 Philips H1-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200
  • Felvétel egyetlen termékről
  • 11258U92X2 Philips H1-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLPáratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LUM11258U92X2/10

11258U92X2

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.

Összes előny megtekintése

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

  • LED-HL [~H1]

  • Kiemelkedő fényerő

  • Széles körű flottakompatibilitás

  • Csúcskategóriás stílus és biztonság

  • 2 db-os csomag

Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.

Erőteljesebb fény az utakon

Erőteljesebb fény az utakon

A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.

Fény, mindig a megfelelő helyen

Fény, mindig a megfelelő helyen

Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.

  3. A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.