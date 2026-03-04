2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Akár 400%-kal erősebb fény¹
Széles körű flottakompatibilitás
Csúcskategóriás stílus és biztonság
2 db-os csomag
A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.
Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal¹ meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.
Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ A minimális törvényi előíráshoz képest. A H4, H7 típusokra vonatkozik. Az autó és az izzó típusától függően változhat.
² Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.
³ A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.