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  • Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
  • Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
  • Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
  • Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
  • Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
  • Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

Ultinon Pro9200 HLPáratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

4.3
| (31) Értékelések
Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal¹ megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.
Összes előny megtekintése

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

  • LED-HL [~H7]

  • Akár 400%-kal erősebb fény¹

  • Széles körű flottakompatibilitás

  • Csúcskategóriás stílus és biztonság

  • 2 db-os csomag

Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.

Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő¹

Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő¹

Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal¹ meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.

Fény, mindig a megfelelő helyen

Fény, mindig a megfelelő helyen

Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ¹ A minimális törvényi előíráshoz képest. A H4, H7 típusokra vonatkozik. Az autó és az izzó típusától függően változhat.

  2. ² Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.

  3. ³ A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.