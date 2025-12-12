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  • Felvétel egyetlen termékről
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200
  • Felvétel egyetlen termékről
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED fényszóróizzó Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLPáratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

LUM11005U92X2/10

11005U92X2

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.

Összes előny megtekintése

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

  • LED-HL [≈HB3/HB4]

  • Akár 400%-kal erősebb fény

  • Széles körű flottakompatibilitás

  • Csúcskategóriás stílus és biztonság

  • 2 db-os csomag

Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.

Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő

Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő

Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.

Fény, mindig a megfelelő helyen

Fény, mindig a megfelelő helyen

Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

12/12/2025

România

România

Ellenőrzött vevő

HB3 led Ultinon 9200

Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4

Előnyök

Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică

Hátrányok

Prețul mare, la modelul acesta

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Használat dátuma 2025-06-12

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Használat dátuma 2025-06-12

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.

  3. A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.