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  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek

Ultinon ClassicHangolja össze LED-lámpáit a halogénizzókkal

11972U2510C2

11972U2510

11972U2510C2

4.3
| (31) Értékelések
Stílusához illő színek
Cserélje járműve fényszóróit Philips Ultinon Classic LED-izzókra, és élvezze a klasszikus halogén fény meleg tónusát a LED-ek teljesítményével ötvözve! Ezekkel a könnyen beszerelhető izzókkal mostantól bonyodalmak nélkül válthat LED-re!¹
Összes előny megtekintése

Klasszikus, meleg fehér LED-izzók

Stílusához illő színek

  • Lámpa típusa: H7, H18

  • 3500 K meleg fehér fény

  • Akár 80%-kal nagyobb fényerő²

  • Könnyen beszerelhető LED-izzó

  • Izzók száma: 2

Élvezze a meleg, 3500 kelvin színhőmérsékletű klasszikus világítást

Élvezze a meleg, 3500 kelvin színhőmérsékletű klasszikus világítást

Újítsa meg fényszóróit anélkül, hogy a megjelenésükön változtatnia kellene! A Philips Ultinon Classic LED-izzók más halogén fényszórókéhoz hasonló elegáns, meleg fehér fényt biztosítanak, ezáltal időtlen megjelenést nyújtva. A többi első lámpához igazíthatja a színüket, miközben a LED-ek által biztosított nagyobb fényerő előnyeit élvezheti. Tapasztalja meg a klasszikus stílus és a modern technológia tökéletes ötvözetét.

80%-kal nagyobb fényerő a kiváló láthatóságért²

80%-kal nagyobb fényerő a kiváló láthatóságért²

A Philips Ultinon Classic LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál kiválóbb fénysugarat biztosítsanak kompakt, univerzális kivitelben. A legmodernebb LED-innovációknak köszönhetően ugyanazt a fényáramot nyújtják, mint a szabványos ECE halogénizzók, miközben alacsonyabb energiafogyasztás mellett jelentősen növelik a fénysugár teljesítményét. Az akár 80%-kal nagyobb fényerőnek² köszönhetően a Philips Ultinon Classic LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak az úton, így a járművezetők könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.

„Plug-and-play” telepítés

„Plug-and-play” telepítés

A Philips Ultinon Classic LED-izzók beszerelése olyan gyors és egyszerű, hogy a modernizálás gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Classic LED-izzók ultrakompakt házzal és integrált, IEC 60061 szabványú fejeléssel rendelkeznek. „Direct-fit” kialakításuknak köszönhetően a halogénizzókéval megegyező méretűek, így a szűk helyekre is egyszerűen beilleszthetők. Könnyen beszerelhetők, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműmodellhez¹.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ¹ Az ECE R37 előírásoknak nem felel meg. Kizárólag terepen történő használatra való.

  2. ² A halogénizzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.

  3. ³ 2 éves garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.