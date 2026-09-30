Koncentrált teljesítmény – Akár 400%-kal nagyobb fényerő

Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.