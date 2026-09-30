2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LUM11012U92X2/10
11012U92X2
Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel
Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.
LED-HL [≈HIR2]
Akár 400%-kal erősebb fény
Széles körű flottakompatibilitás
Csúcskategóriás stílus és biztonság
2 db-os csomag
A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművüket szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.
Hajtsa igába a fényt. A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók, amelyeket úgy terveztek meg, hogy lángra lobbantsák a vezetés iránti szenvedélyét, páratlan teljesítményt és kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely akár 400%-kal meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.
Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.
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Értékelések
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.
A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.