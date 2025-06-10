Izgalmas felfedezni a fény határait.
Örömforrás, de kötelesség is mindig a jobb minőséget, a jobb megbízhatóságot, a jobb teljesítményt és a jobb biztonságot keresni.
Azonnali bekapcsolás technológia az erőteljes fényért
A Philips Ultinon Pro LED-es jelzőfények 15 LED segítségével biztosítanak erőteljes fényt a jelzésekhez¹. Segítenek jobban látni és látszani, így felhívják a többi vezető figyelmét az Ön mozgására, ami létfontosságú ahhoz, hogy hamarabb tudjanak reagálni.
360°-os fénynyaláb¹ a kiváló láthatóságért
A 360°-os szög biztosítja, hogy a fény oda vetülhessen, ahol szükség van rá. Nemcsak az útból fog többet látni, de a többi járművezető is jobban fogja látni Önt.
Azonnali használatra kész kialakítás¹ az egyszerű cseréhez
A beépített állandó IC meghajtónak köszönhetően a Philips Ultinon Pro LED-izzók 9–32 voltos rendszerekben működnek, és elektromosan kompatibilisek a legtöbb személygépkocsival és tehergépkocsival.
HeatShield technológia¹ a hosszabb élettartam érdekében
A Philips Ultinon Pro T10 izzók ellenállnak a magas hőmérsékletnek, még akkor is, ha a fényszóróizzók mellé szerelték fel őket. Speciális kompozit anyagból készültek, így bármilyen hőmérsékleti kihívással képesek megbirkózni, és továbbra is nagy teljesítményt nyújtanak.
Miért pont minket?
420 szabadalmi családdal rendelkezünk, és évente 50 új szabadalmat nyújtunk be
Első K+F laboratóriumunkat múzeummá alakítottuk, így mindig emlékezhetünk arra, hogy hol kezdődött minden.
Minden terméket több mint 30-szor ellenőriznek a bejárat előtt
Annyira gondosan és megszállottan foglalkozunk minden részlettel, hogy még a fényforrást védő csomagolást is a legszigorúbb teszteknek vetjük alá.
5,5 millió autó felszerelésével javítjuk a közlekedők biztonságát
Több mint 10 000 felhasználótól kértünk visszajelzést, hogy segítsenek nekünk fejlődni és még jobb innovációkat kínálni.