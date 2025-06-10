Keresőkifejezés

    Philips LED-es jelzőfények

    A LED-es beltéri és jelzőfényeinket a jobb láthatóságért

    A legjobb autójelző izzónk

    Élvezze a kiemelkedő fényerőt a biztonságosabb vezetés érdekében

    Az élénk színeik és éles, fehér fényük azonnal javítja a vezető láthatóságát és komfortérzetét.
    Veled együtt a fény jövőjének előmozdítása

    Izgalmas felfedezni a fény határait. Örömforrás, de kötelesség is mindig a jobb minőséget, a jobb megbízhatóságot, a jobb teljesítményt és a jobb biztonságot keresni.

    A Philips Ultinon Pro LED-es jelzőfények 15 LED segítségével biztosítanak erőteljes fényt a jelzésekhez¹. Segítenek jobban látni és látszani, így felhívják a többi vezető figyelmét az Ön mozgására, ami létfontosságú ahhoz, hogy hamarabb tudjanak reagálni.

    A 360°-os szög biztosítja, hogy a fény oda vetülhessen, ahol szükség van rá. Nemcsak az útból fog többet látni, de a többi járművezető is jobban fogja látni Önt.

    A beépített állandó IC meghajtónak köszönhetően a Philips Ultinon Pro LED-izzók 9–32 voltos rendszerekben működnek, és elektromosan kompatibilisek a legtöbb személygépkocsival és tehergépkocsival.

    A Philips Ultinon Pro T10 izzók ellenállnak a magas hőmérsékletnek, még akkor is, ha a fényszóróizzók mellé szerelték fel őket. Speciális kompozit anyagból készültek, így bármilyen hőmérsékleti kihívással képesek megbirkózni, és továbbra is nagy teljesítményt nyújtanak.

    Miért pont minket?

    • 420 szabadalmi családdal rendelkezünk, és évente 50 új szabadalmat nyújtunk be

      Első K+F laboratóriumunkat múzeummá alakítottuk, így mindig emlékezhetünk arra, hogy hol kezdődött minden.

    • Minden terméket több mint 30-szor ellenőriznek a bejárat előtt

      Annyira gondosan és megszállottan foglalkozunk minden részlettel, hogy még a fényforrást védő csomagolást is a legszigorúbb teszteknek vetjük alá.

    • 5,5 millió autó felszerelésével javítjuk a közlekedők biztonságát

      Több mint 10 000 felhasználótól kértünk visszajelzést, hogy segítsenek nekünk fejlődni és még jobb innovációkat kínálni.

