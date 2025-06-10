HeatShield technológia¹ a hosszabb élettartam érdekében

A Philips Ultinon Pro T10 izzók ellenállnak a magas hőmérsékletnek, még akkor is, ha a fényszóróizzók mellé szerelték fel őket. Speciális kompozit anyagból készültek, így bármilyen hőmérsékleti kihívással képesek megbirkózni, és továbbra is nagy teljesítményt nyújtanak.