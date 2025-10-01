Philips Xenon X-tremeVision gen2

Milyen izzót keres járművéhez?
Jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket.
Olyan fényt bocsát ki, amely kíméli a szemet, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az éjszakai vezetést.
Segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal.
Nem elég, ha csak erős fényszórókkal rendelkezik; az optikai pontosság is számít. A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a legpontosabb, 150–350 µm-re igazított ívhajlítási technológiával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá, anélkül, hogy elvakítanák a szembejövő járművek vezetőit.
Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni kiváló ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. Így a Philips kvarcüveg-lámpák (izzószál: 2650 ºC, üveg: 800 ºC) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet. Az erőteljesebb fénykibocsátás pedig még jobb vezetési élményt nyújt, bármilyen sötét is legyen az út Ön előtt.
A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek. Ez a hozzáadott védőréteg biztosítja, hogy a lámpák tartósak legyenek.
