Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Xenon X-tremeVision gen2 Xenon gépjárműfényszóró-izzó

    Xenon X-tremeVision gen2

    Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén

    RRP

    A termék forgalmazása megszűnt
    Összes modell megtekintése

    Lásson minden bukkanót, kanyart és akadályt az úton

    Philips Xenon X-tremeVision gen2

    Az X-tremeVision gen2 a fénykibocsátás határát megközelítő, erős fénysugárral a xenon technológia legújabb fejlesztése. Ez a kiemelkedő fényteljesítmény kiterjeszti a vezetési határokat a biztonságosabb és kényelmesebb vezetésért.

    A termék standard fényképe A termék alternatív fényképe

    Kimagasló teljesítmény

    Akár 150%-kal jobb látási viszonyokat biztosítanak*

    Jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket.

    Jobb láthatóság

    A 4800 kelvines színhőmérséklet révén

    Olyan fényt bocsát ki, amely kíméli a szemet, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az éjszakai vezetést.

    Erőteljes fehér fénnyel

    Innovatív Xenon HID technológiát

    Segít a járművezetőknek az útra koncentrálni, és sokkal gyorsabban észlelni az akadályokat és a közúti jelzéseket, mint a hagyományos lámpákkal.

    Terméklap

    A fény megfelelő pontra irányítása az autó előtt

    Nem elég, ha csak erős fényszórókkal rendelkezik; az optikai pontosság is számít. A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a legpontosabb, 150–350 µm-re igazított ívhajlítási technológiával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá, anélkül, hogy elvakítanák a szembejövő járművek vezetőit.

    Feature Image High quality quartz glass XXV gen2

    A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek

    Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni kiváló ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. Így a Philips kvarcüveg-lámpák (izzószál: 2650 ºC, üveg: 800 ºC) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet. Az erőteljesebb fénykibocsátás pedig még jobb vezetési élményt nyújt, bármilyen sötét is legyen az út Ön előtt.

    Védelem az UV-sugárzás okozta károsodás ellen

    A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek. Ez a hozzáadott védőréteg biztosítja, hogy a lámpák tartósak legyenek.

    illuminate-the-road

    Ívhajlítási technológiával

    Hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá

    Tudjon meg többet a Philips autóipari világítás

    Válassza ki a Philips Xenon X-tremeVision gen2 fényszóróizzóit

    Összehasonlítás

    Ügyfélszolgálat és támogatás

    Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

    CustomerSupport

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

    MagnifyingGlass

    Termék keresése

    Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

    Hasonlítsa össze az összes D1S fényszóróizzót

    Összehasonlítás
    Xenon X-tremeVision gen2
    Xenon X-tremeVision gen2

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.