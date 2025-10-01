Philips Xenon X-tremeVision gen2

A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek

Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni kiváló ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. Így a Philips kvarcüveg-lámpák (izzószál: 2650 ºC, üveg: 800 ºC) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet. Az erőteljesebb fénykibocsátás pedig még jobb vezetési élményt nyújt, bármilyen sötét is legyen az út Ön előtt.