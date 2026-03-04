2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
85122XV2S1
Lámpa típusa: D2S
85 V, 35 W
Izzók száma: 1
A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a kimagasló teljesítmény érdekében Philips Xenon technológiával készültek. Az X-tremeVision gen2 lámpák hosszabb fénysugarat bocsátanak ki, és akár 150%-kal jobb látási viszonyokat¹ biztosítanak, így hamarabb észreveheti az akadályokat, és időben reagálhat. A jobb perifériás látás révén pedig jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket. Ezek a fényszórók minden bukkanót, kanyart és akadályt megvilágítanak az úton, így a legigényesebb járművezetők számára is megfelelnek, és a legnagyobb odafigyelést igénylő vezetési körülmények között is megállják a helyük.
A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi. Egyszerűen a fényminőség javításával is segíthet a balesetek megelőzésében. A Xenon X-tremeVision gen2 jobb látási viszonyokat, valamint az akadályok és közlekedési jelzőtáblák hamarabb történő felismerése által jobb reakcióképességet biztosít. A fény spektrális összetétele igazodik a szem természetes színérzékenységéhez. A 4800 kelvines színhőmérséklet révén pedig ez a fényszóró olyan fényt bocsát ki, amely kíméli a szemet, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az éjszakai vezetést.
Nem elég, ha csak erős fényszórókkal rendelkezik; az optikai pontosság is számít. A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a legpontosabb, 150–350 µm-re igazított ívhajlítási technológiával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá, anélkül, hogy elvakítanák a szembejövő járművek vezetőit.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů