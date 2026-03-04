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Összes sorozat

  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
  • Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén

Xenon X-tremeVision gen2Xenon gépjárműfényszóró-izzó

85122XV2S1

4.3
| (31) Értékelések
Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén
Az X-tremeVision gen2 a fénykibocsátás határát megközelítő, erős fénysugárral a xenon technológia legújabb fejlesztése. Ez a kiemelkedő fényteljesítmény kiterjeszti a vezetési határokat a biztonságosabb és kényelmesebb vezetésért.
Összes előny megtekintése

Lásson minden bukkanót, kanyart és akadályt az úton

Biztonságban tudhatja magát vezetéskor az erősebb fények révén

  • Lámpa típusa: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Izzók száma: 1

Xenon X-tremeVision gen2: a kiváló vizuális élményért

Xenon X-tremeVision gen2: a kiváló vizuális élményért

A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a kimagasló teljesítmény érdekében Philips Xenon technológiával készültek. Az X-tremeVision gen2 lámpák hosszabb fénysugarat bocsátanak ki, és akár 150%-kal jobb látási viszonyokat¹ biztosítanak, így hamarabb észreveheti az akadályokat, és időben reagálhat. A jobb perifériás látás révén pedig jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket. Ezek a fényszórók minden bukkanót, kanyart és akadályt megvilágítanak az úton, így a legigényesebb járművezetők számára is megfelelnek, és a legnagyobb odafigyelést igénylő vezetési körülmények között is megállják a helyük.

Jobb láthatóság a biztonságosabb, kényelmesebb vezetés érdekében

Jobb láthatóság a biztonságosabb, kényelmesebb vezetés érdekében

A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi. Egyszerűen a fényminőség javításával is segíthet a balesetek megelőzésében. A Xenon X-tremeVision gen2 jobb látási viszonyokat, valamint az akadályok és közlekedési jelzőtáblák hamarabb történő felismerése által jobb reakcióképességet biztosít. A fény spektrális összetétele igazodik a szem természetes színérzékenységéhez. A 4800 kelvines színhőmérséklet révén pedig ez a fényszóró olyan fényt bocsát ki, amely kíméli a szemet, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az éjszakai vezetést.

A fény megfelelő pontra irányítása az autó előtt

A fény megfelelő pontra irányítása az autó előtt

Nem elég, ha csak erős fényszórókkal rendelkezik; az optikai pontosság is számít. A Xenon X-tremeVision gen2 lámpák a legpontosabb, 150–350 µm-re igazított ívhajlítási technológiával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy pontosan ott világítják meg az utat, ahol Önnek szüksége van rá, anélkül, hogy elvakítanák a szembejövő járművek vezetőit.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.