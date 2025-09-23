Milyen izzót keres járművéhez?
Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat.
A Philips RacingVision GT200 nagy teljesítményű fénysugarai a jogilag előírt minimális fénytávolságnál 80 méterrel tovább elérnek**. Ennek köszönhetően Ön hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban navigálhatja az autóját.
A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömüket lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.
Az új szabadalmazott gradiens és szitanyomásos bevonási technikák révén ezek az izzók több fényt bocsátanak ki az útra, ezzel javítva a láthatóságot az éjszakai vezetési körülmények között. A maximális teljesítmény mellett egy stílusos, egyedi megjelenésű és divatos izzóra tehet szert.
Az új gyártási technikával készült Philips Diamond Precision kvarcüveg élesebb határvonalat és nagyobb fényerőt biztosít az igazán fontos pontokon. A kvarcüveg erősebben ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, így hosszabb élettartamot nyújt az izzónak, a fokozott UV-elnyelés pedig megóvja a fényszóró optikáját.
A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a magas gyártási minőség garantált. A Philips RacingVision GT200 termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.
