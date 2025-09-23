A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a magas gyártási minőség garantált. A Philips RacingVision GT200 termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.