    Racing-vision-gt200

    RacingVision GT200

    Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

    RRP

    A termék forgalmazása megszűnt
    Izzóink új szintre emelik a vezetési élményt

    Philips RacingVision GT200

    Szenvedélye a vezetés? A Philips RacingVision GT200 autóizzók új szintre emelik az autózás élményét. Ez a termékcsalád akár 200%-kal erősebb fényt bocsát ki, amely 80 méterrel messzebbre elér, így Ön jobban beláthatja az utat, hamarabb reagálhat, és nagyobb biztonságban érezheti magát.

    Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke

    Akár 200%-kal erősebb fény*

    Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat.

    Megnövelt fénysugár világítja meg az utat

    Az elképesztő fénysugár akár 80m távolabbra**

    A Philips RacingVision GT200 nagy teljesítményű fénysugarai a jogilag előírt minimális fénytávolságnál 80 méterrel tovább elérnek**. Ennek köszönhetően Ön hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban navigálhatja az autóját.

    Közúti használatra jóváhagyott lámpa

    ECE homologizációval rendelkezik közúti használatra

    A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömüket lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.

    Feature Image - Coating techniques

    Maximális fénykibocsátás az új izzóbevonási technikáknak köszönhetően

    Az új szabadalmazott gradiens és szitanyomásos bevonási technikák révén ezek az izzók több fényt bocsátanak ki az útra, ezzel javítva a láthatóságot az éjszakai vezetési körülmények között. A maximális teljesítmény mellett egy stílusos, egyedi megjelenésű és divatos izzóra tehet szert.

    Feature Image - UV shield quartz glass

    Új kvarcüveg-technológia a rendkívül pontos fénykibocsátásért

    Az új gyártási technikával készült Philips Diamond Precision kvarcüveg élesebb határvonalat és nagyobb fényerőt biztosít az igazán fontos pontokon. A kvarcüveg erősebben ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, így hosszabb élettartamot nyújt az izzónak, a fokozott UV-elnyelés pedig megóvja a fényszóró optikáját.

    Feature Image - Philips Original Equipment Quality

    A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

    A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a magas gyártási minőség garantált. A Philips RacingVision GT200 termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.

    Válassza ki a Philips RacingVision GT200 fényszóróizzóit

    * ¹ A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő.
    * ² Extra biztonsági távolság az ENSZ-EGB előírásokban meghatározott minimum fénysugárhosszhoz viszonyítva, 1 lux alapján. A gépjárműtől számított legnagyobb távolság.

