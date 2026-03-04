2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
12972WVUSM
Lámpa típusa: H7
12 V-os, 55 W-os W5W helyzetjelző lámpák mellékelve
Akár 60%-kal jobb láthatóság²
Akár 4200 K¹
Izzók száma: 2+2
Az akár 4200 kelvin¹ színhőmérsékletű, tiszta fehér fénnyel a Philips WhiteVision ultra fényszórók forradalmasítják autója megjelenését. Tökéletes választás a ragyogó és stílusos vezetési élményért!
A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.
A WhiteVision ultra fényszóróizzók ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így megbízhatóan biztosítják a fehér fényt az úton. A vezetők számára így nemcsak élénk megjelenést biztosítanak, de a közlekedési szabályoknak is megfelelnek. Jó látási viszonyokat biztosítanak biztonságosan, az elöl haladó jármű vezetőjének elvakítása nélkül.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ H4 és H7 típusokra vonatkozik. A színhőmérséklet típusonként eltérhet.
² A törvényi minimumhoz képest. Fényszóróizzókra vonatkozik.