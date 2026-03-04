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Összes sorozat

  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
  • Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

WhiteVision ultraFehér, stílusos megjelenés

12972WVUSM

4.3
| (31) Értékelések
Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés
A Philips WhiteVision ultra H7 korszerű bevonatformulájával lenyűgöző 4200 kelvines fényt biztosít. Ezek a legfehérebb, közúti használatra engedélyezett halogénlámpák a portfóliónkban, és tökéletes választást jelentenek, ha vagány, stílusos megjelenésre vágyik.
Összes előny megtekintése

A legújabb stílusos fehér fények az autójához

Letisztult, ellenállhatatlan megjelenés

  • Lámpa típusa: H7

  • 12 V-os, 55 W-os W5W helyzetjelző lámpák mellékelve

  • Akár 60%-kal jobb láthatóság²

  • Akár 4200 K¹

  • Izzók száma: 2+2

Akár 4200 kelvin tiszta fehér fény¹

Akár 4200 kelvin tiszta fehér fény¹

Az akár 4200 kelvin¹ színhőmérsékletű, tiszta fehér fénnyel a Philips WhiteVision ultra fényszórók forradalmasítják autója megjelenését. Tökéletes választás a ragyogó és stílusos vezetési élményért!

Továbbfejlesztett halogén fényszórók, amelyek rendkívül stílusos megjelenést biztosítanak

Továbbfejlesztett halogén fényszórók, amelyek rendkívül stílusos megjelenést biztosítanak

A Philips WhiteVision ultra olyan járművezetők számára készült, akik a LED-es világításra emlékeztető stílusú és megjelenésű újításra vágynak, de halogén technológiával rendelkező járművet vezetnek. Az üvegre kerülő új, fejlett bevonatformulájának köszönhetően a WhiteVision ultra izzók a legfehérebb közúti használatra engedélyezett izzóink, amelyek megnyerő megjelenést kölcsönöznek a fényszóróknak.

Lenyűgöző, közúti használatra engedélyezett fehér izzók a stílusos megjelenésért

Lenyűgöző, közúti használatra engedélyezett fehér izzók a stílusos megjelenésért

A WhiteVision ultra fényszóróizzók ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek, így megbízhatóan biztosítják a fehér fényt az úton. A vezetők számára így nemcsak élénk megjelenést biztosítanak, de a közlekedési szabályoknak is megfelelnek. Jó látási viszonyokat biztosítanak biztonságosan, az elöl haladó jármű vezetőjének elvakítása nélkül.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ¹ H4 és H7 típusokra vonatkozik. A színhőmérséklet típusonként eltérhet.

  2. ² A törvényi minimumhoz képest. Fényszóróizzókra vonatkozik.