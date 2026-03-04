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RacingVision GT200Nagy teljesítmény:

12972RGTS2

4.3

| (47) Értékelések

Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

Szenvedélye a vezetés? A Philips RacingVision GT200 autóizzók új szintre emelik az autózás élményét. Ez a termékcsalád akár 200%-kal erősebb fényt bocsát ki, amely 80 méterrel messzebbre elér, így Ön jobban beláthatja az utat, hamarabb reagálhat, és nagyobb biztonságban érezheti magát.

Összes előny megtekintése

Izzóink új szintre emelik a vezetési élményt

Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

  • Lámpa típusa: H7

  • 12 V, 55 W

  • Akár 200%-kal erősebb fény¹

  • Megnövelt fénysugár világítja meg az utat

  • Izzók száma: 2

Ugrásszerű változás a láthatóság és a vezetési élmény terén

Ugrásszerű változás a láthatóság és a vezetési élmény terén

Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Tapasztalja meg, hogy milyen tisztán láthat az akár 200%-kal erősebb fénynek¹ köszönhetően! Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat, biztonságosabban vezethet, és garantáltan élvezetesebbnek találja majd a vezetést.

A lenyűgöző fénysugár akár 80 méterrel messzebbre világít²

A lenyűgöző fénysugár akár 80 méterrel messzebbre világít²

A Philips RacingVision GT200 nagy teljesítményű fénysugarai a jogilag előírt minimális fénytávolságnál 80 méterrel tovább elérnek². Ennek köszönhetően Ön hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban navigálhatja az autóját. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően biztonságosabb és élvezetesebb vezetési élményben lesz része.

Közutakon való használatra jóváhagyott, nagy teljesítményű világítás

Közutakon való használatra jóváhagyott, nagy teljesítményű világítás

A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömüket lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.3

5-ből

47

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Használat dátuma 2025-11-04

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Használat dátuma 2025-11-04

11/02/2015

România

România

De incredere

Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Használat dátuma 2022-08-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Használat dátuma 2022-08-04

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Jogi nyilatkozatok

  1. ¹ A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő.

  2. ² Extra biztonsági távolság az ENSZ-EGB előírásokban meghatározott minimum fénysugárhosszhoz viszonyítva, 1 lux alapján. A gépjárműtől számított legnagyobb távolság.