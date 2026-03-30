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  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
  • Gyors és alapos
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Shaver 1000 SeriesElektromos borotva

S1142/00

4.6
| (618) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Gyors és alapos
A Philips Shaver Series 1000 elérhető áron kínál egyszerű és kényelmes borotválkozást, önélező PowerCut pengékkel rendelkezik, és teljesen lemosható.
Összes előny megtekintése

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

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Összes megtekintése

Ez a termék

Shaver 1000 Series Elektromos borotva

Shaver 1000 Series
Elektromos borotva

9 999 Ft

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Borotvafejek

    9 190 Ft

9999 Ft

9999 Ft

Gyors és alapos

  • PowerCut pengék

  • 4 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • Egyérintéses kioldás

PowerCut pengék az egyenletesen alapos borotválásra

PowerCut pengék az egyenletesen alapos borotválásra

A 27 önélező penge minden egyes szőrszálat egyenletesen vág közvetlenül a bőrfelszín felett, így mindig sima, egyenletes felületet biztosít. Önélező pengéink 2 évig maradnak olyanok, mintha újak lennének.

A 4 irányba mozgó, rugalmas fejek követik az arc vonalát a kényelmes borotválkozásért

A 4 irányba mozgó, rugalmas fejek követik az arc vonalát a kényelmes borotválkozásért

A négy irányba mozgó rugalmas fejek egyenletes érintkezést tartanak fenn a bőrrel, így védik azt a vágásoktól és sérülésektől.

Alkalmas a fej borotválására

Alkalmas a fej borotválására

A borotvát sokoldalú megoldások biztosítására alakították ki, ami lehetővé teszi a magabiztos borotválkozást az arcon és a fejen egyaránt

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Értékelések

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4.6

5-ből

618

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

30/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyed borotválás

Előtte volt egy villanyborotvám egy bóvli párezer forintért Sosem volt még előtte villanyborotvám. Nem akartam elhinni hogy ennyire rossz, ezért vettem ezt a Pilipset:jókat olvastam róla. Nem csalódtam: nagyon jól bevált. Kellemesen, könnyen dolgozik: nincs irritáció és nagyon szépen vág. Meg vagyok vele elégedve.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Két hétig kitart a töltés, fejre is jó a masina

Nekem két hétig kitartott az első töltés, a borotválkozás gyorsaságával és minőségével egyaránt elégedett vagyok. Nem csak arcra, hanem fejre is használom.

Előnyök

Hosszú töltöttség, gyors, de alapos borotválkozás, fejre is jó. Kizárt a megvágás veszélye. A hagyományos borotválkozással ellentétben végig tudok szemüveget használni.

Hátrányok

Nem tapasztaltam a két hét alatt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 1000 Series S1142/00 Elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 1000 Series S1142/00 Elektromos borotva

14/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék,

Nagyon jól müködik. és csendes. gyorsan lehet vele borotválkozni,

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 