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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
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  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása
  • A készülék eredeti állapotának visszaállítása

Shaver series 3000Borotvafejek

SH30/50

4.7
| (59) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
A készülék eredeti állapotának visszaállítása
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 3000 és Series 1000 borotvával.
Összes előny megtekintése
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Shaver 1000 Series

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Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Nedves és száraz elektromos borotva

S3244/12

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Nedves és száraz elektromos borotva

X3001/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
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X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Nedves és száraz elektromos borotva

X3051/00

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

A készülék eredeti állapotának visszaállítása

  • ComfortCut pengék

  • Illeszkedik az S3000 (S3xxx) termékre

  • Illeszkedik az S1000 (S1xxx) termékre

  • Illeszk. a Star Wars SW37xx borotvára

Cserefejek a Shaver series 3000 és 1000 sorozatú borotvákhoz

Cserefejek a Shaver series 3000 és 1000 sorozatú borotvákhoz

Az SH30 (3 pack) cserefejek kompatibilisek a Shaver series 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) sorozatú borotvákkal és a Star Wars SW3700 borotvával.

Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben

Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben

A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-emlékeztetővel, amelyet a borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy cserélni kell a borotvafejeket.

Egyszerűen cserélhető borotvafejek

Egyszerűen cserélhető borotvafejek

1. Nyissa ki a borotvát a „kioldás” gomb megnyomásával; 2. A zárat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a rögzítőelemet; 3. Vegye ki a régi borotvafejeket és óvatosan illessze be a cseréket; ellenőrizze, hogy a fejek pontosan illeszkednek-e; 4. Helyezze vissza a rögzítőelemet az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva; 5. Ha megfelelően zárja be a borotvafejet, akkor hallja, ahogyan a helyére pattan.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.7

5-ből

59

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

2

22/10/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ami jó az jó :)

Az S3333-as borotva amihez vásároltam jó és mivel hosszú távon tervezem használni, valamint most akciósan + kuponnal baráti volt a cserepengék ára, azért nem haboztam megvásárolni azokat :)

Előnyök

Kiváló, jó minőségű termék.

Hátrányok

A termék ellen nem szól semmi. AZ kiváló. Viszont a DPD csomagkezelése, valamint a termék csomagolása kritikán aluli. Már sokadjára fordul elő, hogy a buborékos borítékban össze van nyomódva maga termék és ez csak a kibontás után derül ki.. Eddig még szerencsére egyik terméket sem érte vitális helyen a nyomás de szólni kellene a DPD-nek, hogy a Philips nem vasgolyókat forgalmaz, hanem érzékeny készülékeket. A buborékos fólia meg semmivel sem környezetbarátabb mint egy kis kartondoboz. A kartondobozt újra lehet hasznosítani, míg a buborékos fóliát nem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek

11/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kitűnő minőségű !

40 éve Philips borotvát használok, és mindig meg voltam vele elégedve.

Előnyök

Kitűnő minőség

Hátrányok

Olyan nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek

14/06/2024

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent

Ușor de înlocuit, produs original, de recomandat pentru toți utilizatorii!

Előnyök

Produs original

Hátrányok

Fara

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.