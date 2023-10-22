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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
X5012/05
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3144/00
S3242/12
S3244/12
X3001/00
X3002/00
X3051/00
ComfortCut pengék
Illeszkedik az S3000 (S3xxx) termékre
Illeszkedik az S1000 (S1xxx) termékre
Illeszk. a Star Wars SW37xx borotvára
Az SH30 (3 pack) cserefejek kompatibilisek a Shaver series 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) sorozatú borotvákkal és a Star Wars SW3700 borotvával.
A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-emlékeztetővel, amelyet a borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy cserélni kell a borotvafejeket.
1. Nyissa ki a borotvát a „kioldás” gomb megnyomásával; 2. A zárat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a rögzítőelemet; 3. Vegye ki a régi borotvafejeket és óvatosan illessze be a cseréket; ellenőrizze, hogy a fejek pontosan illeszkednek-e; 4. Helyezze vissza a rögzítőelemet az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva; 5. Ha megfelelően zárja be a borotvafejet, akkor hallja, ahogyan a helyére pattan.
4.7
5-ből
59
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
J Zsolt
22/10/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ami jó az jó :)
Az S3333-as borotva amihez vásároltam jó és mivel hosszú távon tervezem használni, valamint most akciósan + kuponnal baráti volt a cserepengék ára, azért nem haboztam megvásárolni azokat :)
Előnyök
Kiváló, jó minőségű termék.
Hátrányok
A termék ellen nem szól semmi. AZ kiváló. Viszont a DPD csomagkezelése, valamint a termék csomagolása kritikán aluli. Már sokadjára fordul elő, hogy a buborékos borítékban össze van nyomódva maga termék és ez csak a kibontás után derül ki.. Eddig még szerencsére egyik terméket sem érte vitális helyen a nyomás de szólni kellene a DPD-nek, hogy a Philips nem vasgolyókat forgalmaz, hanem érzékeny készülékeket. A buborékos fólia meg semmivel sem környezetbarátabb mint egy kis kartondoboz. A kartondobozt újra lehet hasznosítani, míg a buborékos fóliát nem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek
SASCSA
11/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
A termék kitűnő minőségű !
40 éve Philips borotvát használok, és mindig meg voltam vele elégedve.
Előnyök
Kitűnő minőség
Hátrányok
Olyan nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 SH30/50 Borotvafejek
I.Mihăilă
14/06/2024
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Excelent
Ușor de înlocuit, produs original, de recomandat pentru toți utilizatorii!
Előnyök
Produs original
Hátrányok
Fara
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb